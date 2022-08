Le marché de la dégradation des protéines atteindra 224,7 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec un TCAC de 10,20 %

La protéolyse ciblée (TPD) est devenue un nouvel outil chimique avancé et une modalité bénéfique. En sélectionnant les voies protéolytiques, la PDT facilite l’accord complet des molécules de protéines à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule. Alors que la technologie des chimères de ciblage protéolytique créatives (PROTAC) et les adhésifs moléculaires perturbent le système ubiquitine-protéasome, de nouvelles modalités impliquent l’autophagie ou les voies endolysosomales.

Selon Data Bridge Market Research, le marché cible de la dégradation des protéines atteindra 224,7 millions de dollars en 2029 contre 103,31 millions de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Valeur, taux de croissance, segments, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport –

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-targeted-protein-degradation-market&rajaas

Portée du marché mondial de la dégradation ciblée des protéines

Le marché cible de la dégradation des protéines est segmenté en fonction du type, de l’application, du domaine thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier l’application des segments de marché clés.

taper

Hydromel Degroni

Médicaments immunomodulateurs (IMiD)

Molécule Chimérique Ciblée Protéolytique (PROTAC)

Syndrome de dégénérescence rétinienne acquise soudaine (SARD)

Dégradateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERD)

bromodomaine spécifique

Domaine terminal supplémentaire (BET)

Inhibiteurs de la déubiquitinase (DUB)

zone de traitement

maladie inflammatoire

Maladie du système nerveux

maladie tumorale

maladie respiratoire

autre

approche managériale

oral

veine

autre

application

Hôpital

Institut de recherche

zone de traitement

maladie inflammatoire

Maladie du système nerveux

maladie tumorale

Maladies respiratoires

Autres domaines thérapeutiques

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, veuillez parcourir le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-targeted-protein-degradation-market?rajaas

Analyse régionale / aperçu du marché de la dégradation ciblée des protéines

Le marché cible de la dégradation des protéines est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, le type, la fourchette de prix, l’application et l’utilisateur final susmentionnés. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la dégradation ciblée des protéines sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) au Moyen-Orient Cadre Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre sud-américain.

L’Amérique du Nord domine le marché de la dégradation ciblée des protéines en raison de l’augmentation des activités de R&D. La région Asie-Pacifique devrait croître en La période de prévision de 2022 à 2029 connaît une croissance significative.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dégradation ciblée des protéines

Le paysage concurrentiel du marché de la dégradation ciblée des protéines fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. les points de données présentés ci-dessus ne sont pertinents que pour les entreprises axées sur le marché ciblé de la dégradation des protéines.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la dégradation ciblée des protéines sont:

Eli Lilly and Company ( États- Unis )

Gilead Sciences (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Merck & Co. (Allemagne)

Mission Therapeutics (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

Pfizer (États-Unis)

Aurigene Discovery Technologies (Inde)

Avista Pharma Solutions (États-Unis)

Barbara Ann Karmanos Cancer Center (États-Unis)

5 AM Venture Management LLC (États-Unis)

AbbVie Corporation (États-Unis)

Groupe Almac (Royaume-Uni)

Amgen Corporation (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Biologie (États-Unis)

C4 Therapeutics Inc. (États-Unis)

Cosmo Bio États-Unis

Mission Therapeutics (États-Unis)

Roivant Sciences SA (Suisse)

Parcourez le catalogue complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-targeted-protein-degradation-market&rajaas

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://telegra.ph/Pleural-Effusion-Market-Size-Growth-Demand-Development-Segmentation-Research-Analysis-Regional-Analysis-and-Analysis-Research-Re-07-25

https://telegra.ph/Onchocerciasis-Market-Global-Industry-Analysis-Business-Opportunity-Research-By-Key-Players-Size-Growth-Demand-Development-Forec-07-27

https://telegra.ph/Microcephaly-Market-Key-Players-Size-Growth-Demand-Development-Share-Analysis-Regional-Analysis-Research-Analysis-Trends-Revenue-07-27

https://telegra.ph/Japanese-Encephalitis-Market-Global-Key-Players-Trends-Share-Industry-Size-Growth-Opportunities-Business-Technology-and-Forecast-07-27

https://telegra.ph/Mesothélioma-Treatment-Market-Growth-Trends-Analysis-Opportunities-Research-Demand-Development-Share-Supply-Chain-Revenue-and-Fo-07-27

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com