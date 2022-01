Le Marché de la Découverte de Médicaments a accru la croissance du Chiffre d’affaires de 22,59 milliards USD à TCAC +11 % d’ici la fin 2027 | Pfizer Inc., GlaxoSmithKline LLC, Merck & Co. Inc., Agilent Technologies Inc

La découverte de médicaments est le processus de découverte de nouveaux médicaments. Traditionnellement, les médicaments étaient principalement découverts en identifiant l’ingrédient actif. La découverte de médicaments modernes implique l’identification des hits de dépistage, la chimie médicinale et l’optimisation de ces hits pour augmenter l’affinité, la sélectivité, l’efficacité, la stabilité métabolique et la biodisponibilité orale.

Le marché des services de découverte de médicaments était évalué à 9,29 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 22,59 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance de +11% de 2022 à 2027.

La découverte de médicaments modernes devient donc un processus à forte intensité de capital qui implique de lourds investissements de la part des sociétés pharmaceutiques et des gouvernements nationaux.

Les développements dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie, pour l’identification des ingrédients actifs sous forme de médicaments par le processus de découverte de médicaments, reçoivent progressivement une traction sur le marché mondial de la découverte de médicaments.

Acteurs Clés

Pfizer Inc., GlaxoSmithKline LLC, Merck & Co. Inc., Agilent Technologies Inc., Eli Lilly and Company, F Hoffmann-La Roche Ltd, Bayer AG, Abbott Laboratories Inc., AstraZeneca PLC et Shimadzu Corp., entre autres.

Ce processus de découverte de médicaments implique les criblages de la bibliothèque chimique, l’identification des composants actifs pour les remèdes naturels ou par découverte fortuite. Prévalence De nouvelles maladies qui comprennent des maladies infectieuses ou virales entraînent une forte demande de découvertes de médicaments pour de telles conditions. Cependant, le développement de médicaments est un processus complexe, risqué et coûteux.

En outre, l’augmentation des dépenses de recherche et développement de divers gouvernements et entreprises pour découvrir de nouvelles méthodes s’ajoute à la croissance du marché.

La sensibilisation croissante aux maladies chroniques comme le cancer favorise davantage le marché mondial des services de découverte de médicaments. La tendance croissante à l’adoption de l’externalisation des services d’essais analytiques et d’essais cliniques s’ajoutera à la croissance du marché.

Il se concentre en outre sur une analyse géographique exhaustive effectuée sur le rapport sur le marché de la découverte de médicaments et couvrant quelques grandes régions telles que l’Europe, la Chine, l’Amérique du Nord, le Japon, l’Inde et l’Amérique du Sud. De plus, ce rapport met en lumière certains points clés cruciaux qui influeront sur les flux financiers du marché mondial.

plusieurs sources cruciales à appliquer dans l’entreprise pour obtenir les meilleurs résultats et gains. Il couvre également certaines approches cruciales pour explorer les opportunités mondiales sur le marché et développer l’activité. Avec l’aide de cette analyse complète du marché, les acteurs clés peuvent facilement se faire une place de choix sur le marché. Il capture également les impacts mondiaux du virus Corona sur différents segments et pays.

Segmentation du Marché

Type de Médicament

* Médicaments à Petites Molécules

* Médicaments biologiques

Technologie

* Criblage À Haut Débit

* Pharmacogénomique

* Chimie Combinatoire

• Nanotechnologies

* Autres Technologies

Utilisateur Final

* Sociétés pharmaceutiques

* Organismes de Recherche sous contrat (ORC)

* Autres utilisateurs Finaux

Les segmentations du marché mondial de la découverte de médicaments varient selon les différents types d’industries, ce marché de la découverte de médicaments étant segmenté par types de produits, par applications de produits et par région. Le rapport fournit également des états du marché de la découverte de médicaments sur la croissance du marché par région dans le monde entier. Le rapport explique la consommation par pays et la taille du marché de la découverte de médicaments.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

