Le marché de la décoration murale évalué à 6,18 milliards de dollars d’ici 2028

Le marché de la décoration murale est évalué à 6,18 milliards USD d’ici 2028 et croîtra à un taux de 7,60 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport sur le marché de la décoration murale analyse la croissance qui augmente actuellement en raison de la tendance croissante à l’utilisation de déchets tels que les couverts, les couverts, les bouteilles, les bouchons et les cordons.

La décoration murale est l’art et la science d’améliorer l’intérieur d’un bâtiment pour créer un environnement plus propre et plus esthétique pour ceux qui l’utilisent. La décoration murale comprend la décoration des murs avec des cadres décoratifs, des peintures murales pour changer l’apparence de votre maison ou de votre bureau.

Tendance croissante à créer un aspect esthétique pour les maisons et les bureaux, demande croissante de revêtements muraux dans l’industrie de la construction pour meubler les meubles et les maisons préfabriquées, augmentation de la décoration dans les spas, salons de beauté, restaurants et autres lieux, utilisation croissante, préférence d’utilisation, nombre croissant de décorations personnalisées Le produit et la conception décorative spécifique sont quelques-uns des facteurs importants et essentiels qui peuvent accélérer la croissance du marché de la décoration murale au cours de la période de prévision 2021-2028.

Étendue du marché mondial Décoration murale et taille du marché

Le marché de la décoration murale est segmenté en fonction du type de produit, du groupe de consommateurs, du matériau de base, de l’utilisateur final et du canal de vente. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché de la décoration murale est segmenté en étagères, stickers muraux, pendentifs, cadres, miroirs, ouvrages en métal, art mural et peintures, horloges murales, stickers muraux, papiers peints et textiles, et autres accessoires. Les autres accessoires se subdivisent en assiettes, tapis, assiettes, plateaux, cartes, couvre-lits, bougeoirs et carreaux.

Basé sur la segmentation des consommateurs, le marché de la décoration murale est divisé en clients haut de gamme et clients à fort volume.

Analyse au niveau national du marché Décoration murale

L’analyse du marché Décoration murale, la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par les pays, les types de produits, les segments de consommateurs, les matériaux de base, les utilisateurs finaux et les canaux de vente mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la décoration murale comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Parties du Moyen-Orient , Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de la décoration murale en raison de l’augmentation des niveaux de revenu disponible, des changements dans les modes de vie des consommateurs, de l’urbanisation rapide et de l’évolution des préférences de luxe des consommateurs de la région. L’Amérique du Nord devrait maintenir le taux de croissance le plus élevé en raison de la croissance de l’industrie hôtelière dans la région.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et de la décoration murale

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Décoration murale sont :

Bed Bath & Beyond Corporation, Home Depot Product Authority, LLC., Inter IKEA Systems BV, Lowe’s, Costco Wholesale Corporation. Haverty 가구, Wayfair LLC 경유, Williams-Sonoma, Ethan Allen Global, JCP Media, Paragon, PTM Images, Artissimo Design. 친환경가구, Surya Company, Neiman Marcus, Kohl’s Company,

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

