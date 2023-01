Le marché de la décoration murale croîtra à un TCAC de 7,60 % jusqu’en 2028 Le marché de la décoration murale devrait atteindre 6,18 milliards de dollars entre 2021 et 2028, avec un CAGR de 7,60%. L'étude de marché de la décoration murale examine l'expansion due à la tendance croissante à l'utilisation d'articles jetés, tels que les couverts cassés, la corde, les bouteilles et les bouts de corde.

La science et la pratique consistant à améliorer l’intérieur d’un bâtiment pour offrir un environnement plus propre et plus agréable visuellement aux occupants est connue sous le nom de revêtement mural. La décoration murale comprend des peintures murales et des cadres décoratifs à peindre sur les murs pour changer l’apparence de votre maison et de votre lieu de travail.

Demande croissante de revêtements muraux dans l’industrie de la construction pour fournir des maisons meublées et prêtes à emménager, utilisation croissante de revêtements muraux dans les spas, salons de beauté, restaurants et autres établissements, utilisation croissante de produits décoratifs personnalisés, décorations pour la maison Conception spécifique et préférée Ce ne sont que quelques-uns des facteurs importants et nécessaires qui peuvent accélérer le développement de l’industrie de la décoration murale.

Étendue du marché mondial Décoration murale et taille du marché

Le marché de la décoration murale est segmenté en fonction du type de produit, du groupe de consommateurs, du matériau de base, de l’utilisateur final et du canal de vente. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché de la décoration murale est segmenté en étagères, stickers muraux, pendentifs, cadres, miroirs, ouvrages en métal, art mural et peintures, horloges murales, décalcomanies murales, papiers peints et textiles, et autres accessoires. Les autres accessoires se subdivisent en assiettes, tapis, assiettes, plateaux, cartes, couvre-lits, bougeoirs et carreaux.

Basé sur la segmentation des consommateurs, le marché de la décoration murale est divisé en clients haut de gamme et clients à fort volume.

Analyse au niveau national du marché Décoration murale

Il analyse le marché de la décoration murale et fournit la taille du marché ci-dessus, des informations sur le volume par pays, type de produit, groupe de consommateurs, matériau de base, utilisateur final et canal de vente.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la décoration murale comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) L’Est, l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de la décoration murale en raison de la hausse des niveaux de revenu disponible, de l’évolution des modes de vie des consommateurs, de l’urbanisation rapide et de l’évolution des préférences des consommateurs en matière de luxe dans la région. L’Amérique du Nord devrait maintenir le taux de croissance le plus élevé en raison de la croissance de l’industrie hôtelière dans la région.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et de la décoration murale

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Décoration murale sont :

Bed Bath & Beyond Corporation, Home Depot Product Authority, LLC., Inter IKEA Systems BV, Lowe’s, Costco Wholesale Corporation. Haverty Furniture, via Wayfair LLC, Williams-Sonoma, Ethan Allen Global, JCP Media, Paragon, PTM Images, Artissimo Design. Meubles verts, Surya Company, Neiman Marcus, Kohl’s Company,

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

