Le marché de la décoration murale connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2028

Analyse de marché et informations sur le marché mondial de la décoration murale

Le marché de la décoration murale atteindra une valorisation estimée à 6,18 milliards USD d’ici 2028, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 7,60% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché de la décoration murale Paredes évoque la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la tendance croissante à utiliser des déchets tels que des morceaux d’ustensiles, des couverts, des bouteilles, des couvercles et de la ficelle.

Marché mondial de la décoration murale : segmentation

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la décoration murale sont Bed Bath & Beyond Inc.; Autorité des produits Home Depot, LLC. ; Inter IKEA Systems BV ; Lowe ; Costco Wholesale Corporation; Haverty Furniture Companies, Inc. ; par Wayfair LLC ; Williams-Sonoma Inc. ; Ethan Allen Global, Inc. ; JCP Media, Inc. ; Échantillonneur; images PTM ; Dessins Artissimo.; Meubles avant verts ; Surya, Inc. ; Neiman Marcus; Kohl’s, Inc. ; Otto (GmbH & Co KG); Teraria, Co. LTD. ; étude McGee.; entre autres acteurs nationaux et mondiaux.Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial Décoration murale et taille du marché

Le marché de la décoration murale est segmenté en fonction du type de produit, du segment de consommateurs, du matériau de base, de l’utilisateur final et du canal de vente. La croissance parmi les différents segments vous aide à mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Selon le type de produit, le marché de la décoration murale est segmenté en étagères, stickers muraux, tentures murales, cadres, miroirs, ouvrages en métal, art mural et peinture, horloges murales, décalcomanies murales, papiers peints et tissus pour murs et autres accessoires. D’autres accessoires ont été segmentés en assiettes, tapis, assiettes, plateaux, cartes, courtepointes, chandeliers et tuiles.

Selon le segment de consommation, le marché de la décoration murale est segmenté en clients premium et clients de masse.

Sur la base du matériau de base, le marché de la décoration murale est segmenté en bois, tissu et textile, plastique , verre et métal.

Selon l’utilisateur final, le marché de la décoration murale est segmenté en domestique et commercial . Le secteur d’activité sera davantage segmenté dans l’industrie hôtelière, les salons et les spas, les bureaux et les salles d’exposition, les restaurants, les instituts d’enseignement, les instituts spirituels et autres.

Sur la base du canal de vente, le marché de la décoration murale est segmenté en secteurs organisés et non organisés. Le secteur organisé a été davantage segmenté en hypermarchés/supermarchés, magasins spécialisés, détaillants en ligne, boutiques de clubs et boutiques de cadeaux.

Le marché mondial de la décoration murale peut être analysé au niveau régional comme suit : Amérique du Nord : L’Amérique du Nord est un marché majeur pour les produits de décoration murale, les États-Unis étant le plus gros consommateur. La région compte un grand nombre de magasins de rénovation domiciliaire, de marchés en ligne et d’entreprises de décoration intérieure, ce qui stimule la demande de produits de décoration murale. Europe : L’Europe est un marché mature pour les produits de décoration murale, avec des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France qui sont les principaux consommateurs. La région a une forte tradition de décoration intérieure et un haut niveau d’intérêt des consommateurs pour le design d’intérieur, ce qui stimule la demande de produits de décoration murale. Asie-Pacifique : L’Asie-Pacifique est un marché à croissance rapide pour les produits de décoration murale, avec des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon comme principaux consommateurs. La classe moyenne croissante de la région et l’urbanisation croissante stimulent la demande de produits de décoration murale. Amérique latine : L’Amérique latine est un marché relativement petit pour les produits de décoration murale, des pays comme le Brésil et le Mexique étant les principaux consommateurs. La région a une classe moyenne croissante et un intérêt croissant pour la décoration intérieure, ce qui stimule la demande de produits de décoration murale. Moyen-Orient et Afrique : Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent un petit marché pour les produits de décoration murale, des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud étant les principaux consommateurs. La région s’intéresse de plus en plus à la décoration intérieure, alimentée par la richesse croissante des consommateurs et l’essor du commerce électronique.

À la date limite de mes connaissances en 2021, les développements récents sur le marché de la décoration murale incluent : Popularité croissante des produits écologiques et durables : les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l’environnement et recherchent des produits de décoration murale fabriqués à partir de matériaux recyclés ou utilisant des méthodes de production durables. Demande croissante de produits personnalisés et personnalisés : les clients recherchent des articles de décoration murale uniques et personnalisés, ce qui entraîne une demande accrue d’impressions personnalisées et d’impressions sur toile. Expansion des marchés en ligne : la croissance du commerce électronique a permis aux consommateurs d’acheter facilement des produits de décoration murale en ligne, ce qui a entraîné une concurrence accrue et des prix plus bas. Émergence de la décoration murale intelligente : les entreprises intègrent la technologie dans les produits de décoration murale, tels que les cadres intelligents qui permettent aux utilisateurs d’afficher des images et des vidéos numériques sur leurs murs. Popularité croissante du design minimaliste et scandinave – Les styles de design simples et discrets tels que le minimaliste et le scandinave deviennent de plus en plus populaires, créant une demande pour des produits de décoration murale propres et neutres.

