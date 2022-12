Le marché de la décoration murale atteindra une valorisation estimée à 6,18 milliards USD d’ici 2028, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 7,60% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché de la décoration murale analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la tendance croissante à utiliser des déchets tels que des morceaux d’ustensiles cassés, des couverts, des bouteilles, des bouchons et des cordes.

La décoration murale est l’art et la science d’améliorer l’intérieur d’un bâtiment pour créer une atmosphère plus propre et plus esthétique pour les personnes qui utilisent l’espace. La décoration murale comprend la décoration des murs à l’aide de cadres décoratifs, de peintures murales, pour changer les perspectives des ménages ou des bureaux.

Inclination croissante vers la création d’un aspect esthétique des maisons et des bureaux, demande croissante de décoration murale du secteur de la construction pour offrir des ménages meublés et prêts à vivre, augmentation des applications de la décoration dans les spas, salons, restaurants et autres, préférences croissantes envers les usages de produits décoratifs personnalisés et une conception spécifique de la décoration sont quelques-uns des facteurs importants et vitaux susceptibles d’accélérer la croissance du marché de la décoration murale dans la période prévue de 2021-2028.

Portée du marché mondial de la décoration murale et taille du marché

Le marché de la décoration murale est segmenté en fonction du type de produit, du segment de consommateurs, du matériau de base, de l’utilisateur final et du canal de vente. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché de la décoration murale est segmenté en étagères, stickers muraux, tentures, cadres, miroirs, ouvrages en métal, art mural et peinture, horloge murale, décalcomanie murale, papier peint et tissus, et autres accessoires. D’autres accessoires ont été segmentés en plaques, tapis, assiettes, plateaux, cartes, courtepointes, appliques à bougies et carreaux.

Basé sur le segment de consommation, le marché de la décoration murale est segmenté en clients premium et clients de masse.

Sur la base du matériau de base, le marché de la décoration murale est segmenté en bois, tissu et textile, plastique , verre et métal.

Analyse au niveau du pays du marché de la décoration murale

Le marché de la décoration murale est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, segment de consommateurs, matériau de base, utilisateur final et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la décoration murale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de la décoration murale en raison des niveaux croissants du revenu disponible ainsi que de l’évolution du mode de vie des consommateurs, de l’urbanisation rapide et de l’évolution des préférences des consommateurs envers les produits de luxe dans la région. La région Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de la croissance croissante du secteur hôtelier dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché du paysage et de la décoration murale

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la décoration murale sont:

Bed Bath & Beyond Inc.; Autorité des produits Home Depot, LLC. ; Inter IKEA Systems BV ; Lowe ; Costco Wholesale Corporation.; Haverty Furniture Companies, Inc. ; par Wayfair LLC ; Williams-Sonoma Inc. ; Ethan Allen Global, Inc. ; JCP Media, Inc. ; Parangon; Images PTM ; Dessins Artissimo.; Meubles avant verts ; Surya, Inc. ; Neiman Marcus; Kohl’s, Inc. ;

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

