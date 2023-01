Le marché de la décoration murale atteindra une valeur estimée à 6,18 milliards de dollars d’ici 2028 bain de lit et au-delà inc; Autorité des produits Home Depot, LLC. ; Inter IKEA Systems BV ; rose; Costco Wholesale Corporation; Haverty Furniture Company, Inc. ; par Wayfair LLC ; Williams-Sonoma Inc. ; Ethan Allen Global, Inc. ; JCP Media, Inc. ; Exemple; image PTM ; Conception artistique.; armoires avant vertes ; Surya, Inc. ; Neiman Marcus; Kohl's, Inc. ;

Le marché de la décoration murale atteindra une valeur estimée à 6,18 milliards de dollars d’ici 2028, enregistrant ce taux de croissance à un taux de 7,60 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport sur le marché de la décoration murale analyse la croissance qui se développe actuellement en raison de : L’utilisation de vaisselle, couverts, bouteilles, bouchons et cordons cassés est en augmentation.

La décoration murale est l’art et la science d’améliorer l’intérieur d’un bâtiment pour créer une atmosphère plus propre et plus esthétique pour ceux qui utilisent l’espace. La décoration murale comprend la décoration des murs avec des cadres décoratifs, des peintures murales pour changer l’apparence des meubles ou du bureau.

Tendance croissante à créer des apparences esthétiques pour les maisons et les bureaux, demande croissante de formes de décoration murale dans le secteur architectural pour fournir des meubles et des meubles prêts à vivre, application décorative croissante dans les spas, salons de beauté, restaurants, etc. , Préférence croissante pour la décoration personnalisée Les produits et conceptions décoratifs spécifiques sont quelques-uns des facteurs importants et essentiels qui peuvent accélérer la croissance du marché de la décoration murale au cours de la période projetée de 2021-2028.

Étendue du marché mondial Décoration murale et taille du marché

Le marché de la décoration murale est segmenté en fonction du type de produit, du segment de consommateurs, du matériau de base, de l’utilisateur final et du canal de vente. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché de la décoration murale est segmenté en étagères, stickers muraux, cintres, cadres, miroirs, ouvrages en métal, art mural et images, horloges murales, décalcomanies murales, papier peint et textiles, et autres accessoires. Les autres accessoires se subdivisent en plaques, tapis, assiettes, plateaux, cartes, courtepointes, chandeliers et carreaux.

Basé sur le segment des consommateurs, le marché de la décoration murale est segmenté en clients premium et clients à volume élevé.

Analyse par pays du marché Décoration murale

Le marché Décoration murale et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, segment de consommateurs, matériau de base, utilisateur final et canal de vente susmentionné.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Décoration murale sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Autres Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique (MEA), certaines parties de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de la décoration murale en raison de la hausse du niveau de revenu disponible associée à l’évolution du mode de vie des consommateurs, à l’urbanisation rapide et à l’évolution de la préférence des consommateurs pour les produits de luxe dans la région. L’Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de la croissance croissante du secteur hôtelier dans la région.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et de la décoration murale

Les acteurs clés inclus dans le rapport sur le marché Décoration murale sont :

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

