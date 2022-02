Le marché de la cybersécurité 2022 va augmenter avec la culture de travail à distance d’ici 2028

cybersécurité protège l’utilisation illégale ou non autorisée des données électroniques, et les services de cybersécurité sont les processus globaux pour assurer la sécurité et se protéger contre les cybermenaces courantes. Les solutions de cybersécurité ciblent les logiciels malveillants, les rançongiciels , le phishing et les attaques par déni de service distribué ( DDoS ) grâce à un large éventail de mesures de sécurité réseau conçues pour protéger le réseau, les données et le système. De nombreuses solutions de cybersécurité disponibles incluent les menaces persistantes avancées, les renseignements sur les menaces, la gestion des événements de sécurité et d’information, la gestion des vulnérabilités, l’antivirus, le pare-feu et la passerelle Web sécurisée.

Règlements clés

Les différentes normes sont conçues pour renforcer la cybersécurité et contribuer à la gestion des risques. Par exemple, les normes fédérales de traitement de l’information (FIPS) 140-2 et les exigences de sécurité pour les modules cryptographiques établissent des exigences standard pour tous les systèmes de sécurité cryptographiques utilisés par les organisations fédérales pour protéger les données sensibles ou précieuses. Des groupes internationaux, régionaux, nationaux, industriels et gouvernementaux élaborent des normes de cybersécurité . La mission principale d’un organisme d’ élaboration de normes (SDO) est l’élaboration de normes consensuelles volontaires sur une base internationale, régionale ou nationale. Certaines des normes de conformité en matière de cybersécurité qui constituent une base solide pour toute stratégie de cybersécurité sont la loi fédérale sur la gestion de la sécurité de l’information (FISMA), le DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), ISO 22301, ISO/ CEI 27001 et NIST Cybersecurity Framework (CSF).

Incidence de la COVID-19

Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement et les autorités réglementaires ont mandaté les organisations publiques et privées pour adopter de nouvelles pratiques de travail à distance et de maintien de la distance sociale. Pendant la pandémie de COVID-19, la manière numérique de faire des affaires est devenue un nouveau plan de continuité des activités (PCA) pour diverses organisations dans le monde. Avec l’adoption de pratiques de travail à distance, d’appareils BYOD, de la tendance du travail à domicile (WFH) et de la pénétration d’Internet dans le monde, les organisations et les individus sont susceptibles d’utiliser les technologies numériques, ce qui nécessite des solutions de cybersécurité pour minimiser le risque de cyberattaques .

Analyse de la concurrence et développements récents

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont Fortinet ; Oracle Corporation ; Microsoft Corporation; Micro Focus International plc ; Rapide7 ; NortonLifeLock Inc. (Symantec Corporation) ; Trend Micro Inc. ; FireEye ; Technologies logicielles Check Point ; Cisco Systems, Inc. ; et International Business Machines Corporation. Les entreprises se concentrent sur des stratégies de lancement de produits pour rester compétitives et gagner une meilleure clientèle. Certains des développements récents sont mentionnés ci-dessous :

En octobre 2021, Comtech Telecommunications a lancé une nouvelle gamme de produits et services de cybersécurité pour soutenir les efforts de surveillance et d’évaluation des menaces, de formation et de développement de la main-d’œuvre des clients.

En novembre 2020, Check Point Software Technologies Ltd. a lancé sa plateforme de cybersécurité unifiée de nouvelle génération, Check Point R81. La nouvelle plate-forme fournira une prévention autonome des menaces conçue pour l’ensemble de l’entreprise distribuée, permettant au personnel informatique de gérer rapidement et efficacement les environnements réseau les plus complexes et les plus dynamiques.

En septembre 2020, Bharti Airtel Ltd. a lancé une suite de solutions de cybersécurité pour les grandes, moyennes et petites entreprises alors qu’elles passent aux plateformes numériques et cloud, ce qui accroît la nécessité de protéger les données et les informations contre les attaques en ligne.

En juillet 2020, Google Cloud a annoncé deux nouvelles offres de sécurité (Confidential VMs et Assured Workloads) pour les gouvernements afin de fournir aux clients des outils de sécurité avancés pour prendre en charge la conformité et la confidentialité des données.

Tendances régionales

En termes de région, l’Amérique du Nord détient une part importante, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique (APAC) sur le marché mondial des solutions de cybersécurité . La présence de plusieurs fournisseurs de solutions de cybersécurité de premier plan dans la région contribue à la croissance du marché. Des acteurs clés tels qu’IBM, Microsoft Corporation, Oracle Corporation et Fortinet proposent des solutions et des services de cybersécurité améliorés pour répondre aux besoins des clients. En outre, le gouvernement prend diverses initiatives dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique pour renforcer leur infrastructure de réseau afin de minimiser les risques de cyberattaques. Par exemple, le gouvernement du Canada (GC), dans le Plan stratégique des opérations numériques (DOSP) du pays pour 2021-2024, approuve un plan triennal prospectif à l’échelle de l’entreprise pour établir l’orientation stratégique de la gestion intégrée des services, information, données, technologie de l’information (TI) et cybersécurité . De telles initiatives gouvernementales contribuent à la croissance du marché des solutions de cybersécurité en Amérique du Nord.

