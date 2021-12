Le marché de la cyberguerre d’entreprise s’élève à 29,21 milliards de dollars AMÉRICAINS à un TCAC + 18 % d’ici 2027 avec Airbus BAE System Plc, DXC Technology Company, General Dynamic Corp

Un piratage et un vol de données critiques d’organisations, d’administrations et d’industries, un logiciel espion ou un cyberespionnage qui entraîne le vol de données qui négocient la sécurité et la stabilité nationales, un ransomware qui retient les organisations de contrôle ou des données captives.

Le marché mondial de la cyberguerre des entreprises atteindra une valeur estimée à 29,21 milliards de dollars d’ici 2027 et augmentera à un TCAC de + 18 % au cours de la période prévue de 2021 à 2027.

Une cyberguerre comprend les mesures prises par un État-nation ou une organisation mondiale pour tenter de blesser les ordinateurs ou les réseaux d’information d’un autre pays par le biais, par exemple, de virus informatiques ou de doses de déni de service.

Acteurs Clés-

• Airbus

* Plc de système de BAE

* Société de Technologie DXC

* General Dynamic Corp

* Société IBM

* La Société Intel

* La société Lockheed Martin

* Proofpoint Inc

* Société Raytheon

Le rapport fournit des statistiques majeures de l’industrie et constitue une source précieuse d’orientation et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché l’authenticité de la nutrition est décrite en détail dans différents domaines et différents secteurs de l’industrie

Par Application

• Gouvernement

• Aérospatial

• Patrie

• Corporate

* Autres

Par Région

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Reste du monde

