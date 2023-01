Le marché de la crème glacée végétalienne montera en flèche pour atteindre 1,01515 milliard de dollars d’ici 2029. Le COVID-19 a légèrement impacté le marché avec des changements dans le comportement d'achat des consommateurs, les consommateurs devenant plus soucieux de leur santé et préférant les aliments à base de lactose/végétaliens/plantes, y compris la crème glacée. De plus, l'intolérance au lactose est en hausse et de plus en plus de consommateurs se tournent vers un régime végétalien.

Le rapport d’activité du marché de la crème glacée végétalienne fournit un aperçu complet des spécifications des produits, de la technologie, des types de produits et de l’analyse de la production, en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Outre des informations stratégiques et une analyse des principaux facteurs influençant l’industrie ABC, cet article de marché fournit également une liste des principaux concurrents. Cette étude de marché aide les acheteurs à comprendre les différents moteurs et contraintes et leur impact sur le marché au cours de la période de prévision. Le rapport de recherche sur le marché mondial de la crème glacée végétalienne contient des informations primaires, secondaires et avancées sur le marché mondial en termes de statut, de tendance, de taille, de part, de croissance et de segmentation pour la période de prévision 2022-2029.

Un rapport fiable d’analyse du marché de la crème glacée végétalienne fournit des informations sur le marché qui peuvent vous aider à mieux comprendre le paysage du marché, les défis que l’avenir peut apporter à l’industrie et la meilleure façon de positionner une marque particulière. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est important de comprendre la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs potentiels, les tendances de l’industrie et le comportement des clients, et le rapport sur le marché de la crème glacée végétarienne. L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport marketing aide les entreprises à comprendre les mouvements des principaux acteurs du marché, tels que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions.

Le marché de la crème glacée végétalienne devrait enregistrer un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande passera de 595,26 millions de dollars en 2021 à 1 015 150 millions de dollars en 2029. Le «caramel» domine le segment des saveurs du marché de la crème glacée végétalienne en raison de sa population végétalienne croissante dans le monde.

Dynamique du marché de la crème glacée végétalienne

chauffeur

De plus grandes exigences gustatives.

La demande croissante de saveurs différentes parmi les amateurs de crème glacée est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. À savoir, la disponibilité croissante de produits tels que les chips à la menthe, le beurre de cacahuète, la pistache, la fraise, la vanille, le brownie au fudge, la framboise, le café aux noisettes et le caramel salé stimule la croissance du marché.

Capacité R&D

L’augmentation des dépenses en technologies de R&D, en particulier dans les pays développés et en développement, créera des opportunités de croissance de marché plus lucratives. Les capacités de R&D entreprises pour étudier les effets sur la santé des produits végétaliens sur le système immunitaire stimulent également la croissance du marché.

Possibilité

En outre, augmenter le financement public-privé de certaines activités de recherche, modifier les modes de vie des gens, augmenter les taux d’intolérance au lactose et d’allergies liées au lait, et accroître l’innovation et le développement de produits grâce aux avancées technologiques dans le monde élargiront le marché pour des opportunités lucratives. Participants à la période de prévision 2022-2029. En outre, l’introduction de nouvelles saveurs et l’introduction d’ingrédients plus sains par d’autres acteurs du marché ainsi que l’augmentation du revenu personnel disponible et les progrès technologiques stimuleront davantage le taux de croissance du marché dans les années à venir.

Impact du COVID-19 sur le marché des glaces végétaliennes

Le COVID-19 a légèrement impacté le marché avec des changements dans le comportement d’achat des consommateurs, les consommateurs devenant plus soucieux de leur santé et préférant les aliments à base de lactose/végétaliens/plantes, y compris la crème glacée. De plus, l’intolérance au lactose est en hausse et de plus en plus de consommateurs se tournent vers un régime végétalien. Cependant, à mesure que les mesures d’atténuation augmentent, les importations et les exportations devraient augmenter de manière significative. Les autorités ont déjà commencé à lever ces blocages, ce qui est un signe positif pour le marché.

Rapport sur le marché mondial de la crème glacée végétalienne

Police de caractère

lait de coco

lait d’amande

lait de cajou

je suis du lait

Essaye-le

vanille

Chocolat

beurre de noix

pépites de chocolat à la menthe

Des bonbons

produit

impulsion

Prof

raccompagner

canal de distribution

Supermarché

épicerie

spécialiste de l’alimentation et des boissons

Le restaurant

magasin en ligne

Analyse / aperçu du marché régional de la crème glacée végétalienne

Les principaux pays opérant sur le marché des glaces vegan sont :

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, autres pays européens, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouveau Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, certaines parties de l’Amérique du Sud, reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA).

