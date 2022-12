Le marché de la crème glacée biologique affichera une croissance remarquable d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

» Des rapports d’étude à grande échelle sur le marché de la crème glacée biologique aident les entreprises ou les organisations de tous les domaines du commerce à prendre de meilleures décisions, à répondre aux questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Le rapport d’analyse des études de marché mondiales sert beaucoup à l’entreprise et donne solution pour les questions commerciales les plus difficiles.Ce rapport contient une connaissance approfondie et des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché, tout en expliquant les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT.Le document sur le marché de la crème glacée biologique comprend principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications.

La définition du marché mentionnée dans ce document sur le marché de la crème glacée biologique couvre les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché. Le rapport est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site, du type d’organisation des utilisateurs finaux et de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient & Afrique. Les tendances importantes de l’industrie, les estimations de la taille du marché et la part de marché sont analysées et discutées dans ce rapport. Différents marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités émergentes sont pris en compte lors de l’étude du marché et de la préparation de ce document sur le marché de la crème glacée biologique.

Analyse et taille du marché

Les consommateurs ont adopté une approche plus holistique de la « santé et du bien-être » ces dernières années, prenant en compte davantage d’attributs de produits et d’allégations qualitatives de produits. Les fabricants cherchent à s’aligner sur les nouvelles tendances alors que les décisions d’achat et les habitudes d’achat des consommateurs continuent de changer radicalement.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la crème glacée biologique était évalué à 1179,62 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1686,55 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,57% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (Artisanal, Impulsif, À Emporter), Ingrédient (Lait Entier, Lait Écrémé, Crème, Édulcorant et Aromatisant, Autre), Arôme (Vanille, Chocolat, Beurre Noix De Pécan, Fraise, Café, Framboise Noire, Menthe Pépite De Chocolat, Autre) , Matériel d’emballage (papier et carton, plastiques rigides, emballages souples), catégories (crème glacée à faible teneur en matières grasses, crème glacée à faible teneur en matières grasses, crème glacée légère, crème glacée sans gras), type d’emballage (pot, sac/sachet, emballage), distribution Canal (hypermarché et supermarché, spécialiste de l’alimentation et des boissons, supérettes, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), MORINAGA & CO., LTD (Japon), DSM (Pays-Bas), Kerry (Irlande), Lallemand Inc. (Canada), Lonza (Suisse), Hain Celestial (États-Unis), Wells Enterprises ( États-Unis), General Mills Inc. (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Nestlé SA (Suisse), Kellogg Co. (États-Unis), Dnb.co.in. (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Unipex Dairy Products Co. Ltd (Royaume-Uni), Danone SA (Suisse), ADM (États-Unis), Daiya Foods Inc. (Canada) Des opportunités Augmentation des activités de R&D et modernisation accrue des nouveaux produits.

Collaboration entre fabricants de glaces biologiques et laiterie locale pour fournir des matières premières

En raison de la prévalence croissante du diabète, la crème glacée bio sans sucre gagne en popularité

Définition du marché

Les crèmes glacées biologiques sont celles qui sont fabriquées à partir d’ingrédients biologiques tels que le lait et la crème et qui ne contiennent ni engrais ni pesticides synthétiques. La crème glacée biologique est généralement servie comme dessert ou collation et se décline dans une variété de saveurs telles que la framboise noire, la fraise, la vanille , les pépites de chocolat à la menthe et le café.

Dynamique du marché de la crème glacée biologique

Conducteurs

La popularité croissante des desserts faibles en gras

Dans les années à venir, la demande croissante de la population des passionnés de santé et de fitness pour des desserts à faible teneur en sucre, à base d’ingrédients peu transformés et sans étiquette affectera positivement la croissance du marché mondial des glaces biologiques. En outre, la consommation croissante de desserts non laitiers, de gâteaux à la crème glacée compatibles Keto et de barres de fruits à diverses fins (collations, protéines, énergie, etc.) propulse la demande et affecte positivement les ventes sur le marché mondial des glaces biologiques.

Hausse du revenu disponible et urbanisation croissante

En dehors de cela, les canaux de vente au détail tels que les hypermarchés, les supermarchés, les dépanneurs, les discounters, les détaillants de parvis et les épiceries servent d’outils de marketing mondiaux, aidant au développement d’une image premium impressionnante et augmentant l’exposition de la marque pour une large gamme de glaces biologiques. produits à base de crème. L’expansion de ces canaux de vente au détail contribue à l’expansion du marché de la glace biologique.

Par ailleurs, la montée en puissance de la demande de produits innovants, ainsi que le développement des glaces bio sans lactose, offrent des opportunités de croissance au marché des glaces bio.

Opportunité

Les tendances actuelles sur le marché mondial de la crème glacée biologique incluent l’introduction de nouvelles saveurs dans la crème glacée biologique et la collaboration entre les fabricants de crème glacée biologique et les laiteries locales pour fournir les matières premières. La crème glacée probiotique contenant des espèces bactériennes utiles d’acide lactique qui aident à maintenir un microbiote intestinal équilibré et facilite la digestion gagne en popularité en raison de son pH neutre. En raison de la prévalence croissante du diabète, la crème glacée sans sucre biologique a gagné en popularité, car elle est fabriquée avec des édulcorants naturels et ne contient aucun édulcorant artificiel ou chimique.

Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la taille du marché du marché au niveau mondial du marché crème glacée biologique?

Quelle taille d’écran est la plus préférée par les consommateurs ?

Quel mode de distribution est le plus préféré par les fabricants du marché de la crème glacée bio ?

Quel est le groupe d’âge préféré pour cibler le marché des fabricants ?

Quels sont les facteurs clés qui stimulent, inhibent la croissance du marché et quel est le degré d’impact des moteurs et des contraintes?

Quel est l’impact de la réglementation sur la croissance du marché Crème glacée bio?

Quelle est la région / le pays leader pour la croissance du marché ? Quel est le taux de croissance anticipé des principales régions au cours de la période de prévision ?

Comment les marchés émergents pour le marché devraient-ils se comporter dans les années à venir ? Comment le modèle de consommation devrait-il évoluer à l’avenir ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la crème glacée biologique? Quelle est la position actuelle sur le marché des principaux acteurs ? Qui sont les acteurs émergents de cette industrie ?

Quels sont les principaux distributeurs, commerçants et revendeurs opérant sur le marché ?

