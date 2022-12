Le marché de la crème glacée à base de plantes connaîtra une croissance significative d’ici 2029 avec un TCAC, une taille, une part, des tendances, une croissance, des développements clés et des informations sur les concurrents sains.

Marché mondial des glaces végétales par produit ( base lait de coco , base lait de soja, base lait d’amande, base lait de cajou, base lait de riz), canal de distribution (supermarché/hypermarché, dépanneur, magasin diététique, magasin spécialisé), emballage (boîte , sac/sachet) , Saveurs (Haricots, Noix, Fruits, Herbes, Autres), Formes (Mélangées, Simples) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché

Les produits du marché mondial des glaces à base de plantes sont très demandés en raison de leurs propriétés saines et savoureuses et sont disponibles dans une variété de saveurs telles que les noix, les haricots, les fruits et les herbes. Ces produits sur le marché mondial de la crème glacée à base de plantes gagnent en popularité auprès des milléniaux et des jeunes dans les pays développés et en développement du monde entier.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché de la crème glacée à base de plantes était de 2,666 milliards de dollars en 2021 et atteindra 27,91597 millions de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 34,50 % sur la période de prévision 2022-2029.

définition du marché

La crème glacée à base de plantes, également connue sous le nom de crème glacée végétalienne, peut vous aider à perdre du poids, à réduire votre risque de maladie cardiovasculaire et à améliorer la texture de votre peau. Il est fabriqué à partir de lait de soja, de lait de coco, de lait d’amande, de lait de cajou et d’autres ingrédients obtenus à partir de plantes. Ils viennent dans une variété de saveurs, y compris le chocolat, l’orange, la noix de coco, le caramel et la fraise .

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Source du produit (à base de lait de coco, à base de lait de soja, à base de lait d’amande, à base de lait de cajou, à base de lait de riz), canal de distribution (supermarché/hypermarché, dépanneur, magasin diététique, magasin spécialisé), emballage (boîte, sac/sachet) , saveur (soja) , noix, fruits, herbes, etc.), formes (mixte, simple) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ), dans le cadre de l’Amérique du Sud, dans le cadre du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud acteurs du marché cible Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), Yakult Honsha Co., Ltd (Japon), Nestlé (Suisse), DuPont (États-Unis), MORINAGA & CO., LTD (Japon), BioGaia AB (Suède), Protexin (Royaume-Uni), Daflorn Probiotics UK (Royaume-Uni), DANONE (France), Yakult USA Inc. (États-Unis), Deerland Enzymes, Inc. (États-Unis), UAS Laboratories (États-Unis), Goerlich Pharma GmbH (Allemagne), SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD. (Inde), DSM (Pays-Bas), NutraScience Labs (États-Unis), Kerry Group plc (Irlande), Lallemand Inc. (Canada), Lonza (Suisse), Winclove Probiotics (Pays-Bas), Probi (Suède) chance La popularité croissante de ces produits devrait alimenter leur demande à l’avenir.

Augmentation des ventes de glaces végétales, notamment via les canaux en ligne

Disponibilité de diverses saveurs de crème glacée à base de plantes

Dynamique du marché de la crème glacée à base de plantes

chauffeur

La popularité croissante des desserts allégés

La demande croissante de la population des passionnés de santé et de fitness pour des desserts à faible teneur en sucre, à base d’ingrédients à faible transformation et hors AMM au cours des prochaines années aura un impact positif sur la croissance du marché mondial de la crème glacée à base de plantes. De plus, la consommation croissante de desserts non laitiers, de gâteaux à la crème glacée céto-friendly et de barres de fruits à diverses fins (collation, protéines, énergie, etc.) stimule la demande et influence positivement les ventes sur le marché mondial de la crème glacée à base de plantes.

Augmentation du revenu disponible et urbanisation croissante

De plus, l’accent mis par les fabricants sur le développement et la commercialisation de nouveaux produits de crème glacée à base de plantes « clean label » et « sans étiquette » stimulera la croissance du marché mondial de la crème glacée à base de plantes dans les années à venir. Le coût élevé de ces produits sur le marché mondial de la crème glacée à base de plantes par rapport aux produits conventionnels est un facteur limitant important pour l’industrie, mais la popularité croissante de ces produits devrait stimuler leur demande à l’avenir.

chance

La croissance des ventes de glaces à base de plantes principalement via des plateformes en ligne, car les détaillants en ligne proposent une variété de glaces à base de plantes, alimentera le taux de croissance du marché des glaces à base de plantes.