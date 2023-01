Le marché de la crème à café devrait atteindre 2,76 milliards de dollars au cours de la période de prévision 2022 à 2029, avec un TCAC de 5,4 % L'Amérique du Nord domine le marché de la crème à café en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de dominer au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'augmentation de la consommation et de la production de crémiers non laitiers dans la région.

Dynamique du marché de la crème à café

chauffeur

La sensibilisation à la santé des consommateurs augmente.

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé alimentera la croissance du marché. La sensibilisation croissante des consommateurs à diverses affections liées à la santé telles que l’intolérance au lactose et l’allergie au lait stimulera encore le taux de croissance du marché de la crème à café.

De plus, l’urbanisation accrue et la hausse des niveaux de revenu disponible alimenteront la croissance de la valeur marchande. De plus, une durée de conservation plus longue et un besoin réduit de réfrigération freineront le taux de croissance du marché de la crème à café. Un autre facteur important affectant le taux de croissance du marché est l’augmentation du nombre de consommateurs végétaliens. L’utilisation croissante de la crème à café ajoutée au thé, au café, au chocolat, aux céréales, au yaourt et aux boissons prêtes à boire est un moteur important pour le marché mondial de la crème à café.

Possibilité

Le nombre de travaux de recherche et développement augmente.

L’augmentation des activités de R&D créera de nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision. Plusieurs fabricants sont impliqués dans la recherche et le développement de crèmes à café pour la perte de poids.

La popularité d’un mode de vie actif apportera de nouvelles opportunités de marché dans le taux de croissance du marché. De plus, les partenariats stratégiques et la montée des marchés émergents agiront comme moteurs du marché, renforçant encore les opportunités lucratives de croissance du marché.

Contraintes / défis du marché mondial de la crème à café

Attention au risque d’obésité

La préoccupation croissante concernant l’obésité va ralentir la croissance du marché. Les gras trans sont inclus dans la plupart des crèmes à café pour la stabilité et la consistance du produit. Une consommation élevée de matières grasses à Tran augmente le risque de cholestérol, d’obésité, de tension artérielle, de diabète et de maladies cardiaques, ce qui entravera l’expansion du marché mondial de la crème à café au cours de la période de prévision.

D’autre part, l’ajout d’arômes artificiels pour créer une saveur ou un goût spécifique peut provoquer divers effets secondaires tels que dépression, maux de tête et nausées, ce qui peut entraver la croissance du marché. L’impact négatif et le manque de connaissances de l’épidémie de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement agiront comme une contrainte sur le marché, remettant encore plus en question le taux de croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Crème à café

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, incitant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une urgence de santé publique. La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché de la crème à café. L’augmentation des cas dans le monde a entraîné des blocages mondiaux et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les opérations de fabrication et les installations de ces industries ont été fermées. L’activité industrielle a cessé et par conséquent la production a cessé. L’épidémie a eu un impact majeur sur le marché de la crème à café.



Étendue du marché mondial de la crème à café

former

Poussière

Liquide

sentir

original/sans parfum

vanille française

Chocolat

Noisette

goût différent

Les mecs

original

léger

sans gras

selon

lait végétal

huile végétale

utilisation finale

HoreCa/Restauration

transformation des aliments et des boissons

café mélangé

thé mélangé

Analyse régionale/perspectives du marché Crème de café

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la crème à café sont les États-Unis, le Canada, l’Amérique du Nord, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine. , Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, certaines parties de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, certaines parties du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la crème à café en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de dominer au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation de la consommation et de la production de crémiers non laitiers dans la région.

