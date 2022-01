Le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens devrait générer des revenus stupéfiants de 696,18 millions de dollars américains d’ici 2028

Une chirurgie d’implantation de cornée artificielle est réalisée pour retirer tout ou une partie de la cornée endommagée, suivie de son remplacement par du tissu sain du donneur. À l’heure actuelle, il y a une pénurie de donneurs de cornée dans le monde, et les processus de mise en banque d’yeux et de tissus en sont à leurs débuts dans de nombreux pays. Pendant ce temps, il y a toujours une possibilité que l’œil humain rejette la greffe, ce qui peut provoquer une infection oculaire ou le manque de vision. L’implant de cornée est généralement effectué pour traiter des affections telles que le kératocône et certaines maladies dégénératives. Le tissu cornéen artificiel est fabriqué à partir de plastique polymère tel qu’un matériau de silice. L’implant de cornée artificielle est de deux types d’implant de cornée synthétique et d’implant de cornée biosynthétique.

Le marché des implants cornéens et cornéens artificiels atteindra 696,18 millions de dollars américains d’ici 2028 contre 421,86 millions de dollars américains en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 7,4% au cours de 2021-2028.

Le rapport intitulé Marché de la cornée artificielle et des implants cornéens a récemment été ajouté à la base de données de The Insight Partners. La société a élaboré avec précision le rapport sur la base de faits et de chiffres en temps réel, établissant ainsi un synopsis détaillé du paysage concurrentiel du marché mondial et aidant les parties prenantes à comprendre les principales menaces et perspectives d’investir dans celui-ci. Un examen analytique complet a été effectué pour créer une base standardisée permettant de comprendre les principales menaces et perspectives auxquelles les fournisseurs du marché sont censés faire face.

Principaux acteurs clés :

• AJL OPHTALMIQUE S.

• AVANCER LE RÉSEAU DE LA VUE

• Aurolab

• CORNEA BIOSCIENCES INC.

• LinkoCare Life Sciences AB

• KERAMED, INC.

• EyeYon Medical

• Banque des yeux des Lions de Floride

• Vision Corné

• Cornée

Aperçu du marché

Les cornées artificielles imprimées en 3D constitueront une tendance future importante sur le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens

Les cornées artificielles imprimées en 3D à partir de cellules souches et de stroma cornéen acellulaire ont le potentiel de remplacer la cornée donnée en chirurgie oculaire. Une équipe de chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Pohang et de l’École de médecine de l’Université nationale de Kyungpook en Corée du Sud ont collaboré pour imprimer en 3D des cornées artificielles à l’aide de bio-encres tissulaires ; la recherche a été publiée dans « Biofabrication ». Étant donné que les cornées imprimées en 3D sont fabriquées à partir de matériaux de tissu cornéen, elles sont biocompatibles et le microenvironnement cornéen est reproduit grâce à la technologie d’impression cellulaire 3D pour les rendre transparentes, comme la cornée humaine. Les cornées artificielles imprimées en 3D aident également à surmonter les complications liées à la cornée synthétique implantée chez les patients atteints de cataracte et d’autres complications oculaires.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur « La cornée artificielle et l’implant cornéen » fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Certains des points clés traités dans ce rapport sont les suivants :

Ce rapport offrant les grandes lignes du marché, la taille et la part du marché et le taux de croissance au cours de la période de prévision 2021-2028

Le rapport couvre les données des principales régions, le type de produit, l’application, la valeur et la taille du marché, les secteurs verticaux et les utilisateurs finaux du marché.

Il indique également le paysage à jour, les données historiques et les prévisions futures du marché.

Pour réaliser l’analyse de l’offre et de la demande, y compris le ratio d’offre et de consommation, une cartographie du marché a été réalisée.

L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT, y compris l’analyse de la structure des coûts, ont été réalisées dans ce rapport.

Le rapport propose également un examen des prévisions sur six ans sur la base de la croissance prévue du marché.

La productivité de plusieurs industries a été examinée en tenant compte des différents facteurs. Enfin, il se concentre sur les besoins des clients de plusieurs régions du monde telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Inde. Les faits et chiffres concernant diverses conditions financières ont été analysés en tenant compte de plusieurs points clés tels que les prix, les parts de marché et la marge bénéficiaire. Il examine les différents modules d’évaluation des risques et menaces.

Cornée artificielle et implant cornéen, marché de la cornée artificielle et implant cornéen, croissance du marché de la cornée artificielle et implant cornéen, le résultat de l’analyse des cinq porteurs et de l’analyse SWOT a été discuté dans le cadre de ce vaste marché de la cornée artificielle et de l’implant cornéen. Dans l’ensemble, ce témoin d’étude offre des perspectives d’entreprise commerciales de pointe et futuristes. Là encore, il aborde également le concept d’achat et de vente dans le monde entier avec admiration pour le marché de pointe.

Principaux sujets abordés :

1. Introduction

2 Méthodologie de recherche

3Résumé

4 Aperçu Premium

5 Aperçu du marché

6 Marché des implants cornéens et cornéens artificiels, par type

7 Marché, par utilisateur final

8 Marché des implants cornéens et cornéens artificiels, par région

9 Paysage concurrentiel

10 profils d’entreprise

11 Annexe

Achetez une copie du rapport @

