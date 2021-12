Le marché de la connectivité par satellite pour les soins de santé s’élève à 10 105,21 millions de dollars américains d’ici 2028 – Impact de COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Le marché de la connectivité par satellite pour les soins de santé devrait passer de 6 797,22 millions de dollars US en 2021 à 10 105,21 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 5,8 % de 2021 à 2028.

La connectivité par satellite des soins de santé permet un diagnostic médical et des soins à distance dans le confort de son foyer. Il permet l’imagerie numérique, le suivi à distance des patients, le e-learning et la consultation, et l’accès à des séances de vie pour améliorer les connaissances des professionnels de santé situés à distance.

L’échantillon de rapport de marché de la connectivité par satellite pour les soins de santé comprend une analyse exclusive de la pandémie de COVID-19 sur l’espace de marché à l’étude. L’échantillon représente le format de l’étude globale qui est conçu pour clarifier la structure du rapport et certains points de données démontrés dans une tentative de fournir un aperçu de la qualité de l’étude.

(**Remarque : L’échantillon de ce rapport est mis à jour avec l’analyse d’impact COVID-19**)

Les principaux acteurs / émergents de l’étude de marché sur la connectivité par satellite pour les soins de santé comprennent :

• Inmarsat Global Limited

• Systèmes de réseau Hughes

• SES S.A.

• X2nSat

• Communications d’expédition

• Globalstar

• EUTELSAT COMMUNICATIONS SA

• Propriété intellectuelle d’AT&T

• DISH Network L.L.C.

• Réseaux Ligado

Le rapport segmente le marché de la connectivité par satellite des soins de santé comme suit :

Marché de la connectivité par satellite de santé – par composant

• Système et logiciel

o Gestion des appareils à distance

o Gestion de la bande passante du réseau

o Analyse de données

o Sécurité des applications

o Sécurité du réseau

• Dispositif médical

o Appareil externe portable

o Dispositif médical implanté

o Dispositif médical fixe

• Prestations de service

o Services d’intégration de système

o Conseil

o Formation et éducation

o Services d’assistance et de maintenance

Marché de la connectivité par satellite de santé – par application

• e-santé

o Télémédecine

o Opérations cliniques

• Autres

Marché de la connectivité par satellite de santé – par connectivité

• Services mobiles par satellite

• Services satellites fixes

Marché de la connectivité par satellite de santé – par utilisateur final

• Organismes de recherche clinique

• Hôpitaux et cliniques

• Laboratoires de recherche et de diagnostic

• Autres

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

La structure du rapport sur le marché de la connectivité par satellite de santé peut être classée dans les sections suivantes :

Section 1 : Portée du rapport et méthodologie de recherche

Section 2 : Points clés à retenir

Section 3: Variables du marché et leur impact sur la croissance et outils analytiques fournissant des informations de haut niveau sur la dynamique du marché et le modèle de croissance

Section 4 : Estimations et prévisions du marché (avec comme année de base 2019, les informations historiques de 2016 et 2018 et les prévisions de 2020 à 2027). Estimations et prévisions au niveau régional et national pour chaque catégorie qui sont résumées pour former le marché mondial.

Section 5 : Paysage concurrentiel. Des attributs tels que le cadre stratégique, la catégorisation des concurrents sont inclus pour fournir des détails détaillés sur la structure du marché et les engagements stratégiques ainsi que leur impact.

Performance financière:

Le chiffre d’affaires global des sociétés/segments pour l’année 2019, 2018 et 2017 est fourni dans le sous-titre « Performance financière » (sociétés cotées en bourse) avec l’analyse et l’explication de l’augmentation ou de la diminution de celles-ci en raison de facteurs tels que les fusions et acquisition, profit ou perte dans toute unité commerciale stratégique (SBU) et autres.

Analyse comparative des produits :

L’analyse comparative des produits comprend la liste complète des produits relatifs au marché respectif ainsi que l’application et les fonctionnalités clés.

Initiatives stratégiques:

Les informations relatives au lancement de nouveaux produits, à la collaboration stratégique, aux fusions et acquisitions, à l’approbation réglementaire et à d’autres développements de la société sur le marché sont traitées dans la section Initiatives stratégiques.

L’étude de recherche sur le marché de la connectivité par satellite pour les soins de santé est conçue en gardant à l’esprit tous les principaux pays. Bien que tous ces pays et leurs tendances de marché aient été pris en compte lors de sa composition, des sections détaillées ne sont disponibles que pour les fers de lance. Au cas où vous seriez intéressé par des pays spécifiques qui ne sont pas couverts par le champ d’application actuel, veuillez partager la liste et nous pouvons personnaliser l’étude en fonction du champ d’application géographique défini par vous.

