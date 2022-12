Le marché de la confiserie d’alcool devrait atteindre 0,824 milliard USD d’ici 2028

Le marché de la confiserie d’alcool devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 0,824 milliard USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la confiserie d’alcool fournit une analyse et des informations sur le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’inclinaison des consommateurs vers les confiseries innovantes remplies d’alcool accélère la croissance du marché des confiseries d’alcool.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la confiserie d’alcool au cours de la période de prévision sont l’augmentation du besoin de confiserie d’alcool en raison du changement de palais des consommateurs, en particulier de la génération Y.

D’autre part, les variations des dépenses des matières premières devraient en outre entraver la croissance du marché des confiseries d’alcool au cours de la période. En outre, l’augmentation des besoins en produits de confiserie pendant les festivals annuels offrira des opportunités potentielles pour la croissance du marché de la confiserie alcoolisée dans les années à venir.

Étendue du marché de la confiserie d’alcool et taille du marché

Le marché de la confiserie d’alcool est segmenté en fonction du type de produit et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché de la confiserie alcoolisée est segmenté en chocolats, bonbons et gommes.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la confiserie d’alcool est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, magasins en ligne et autres canaux de distribution

Analyse au niveau du pays du marché de la confiserie de liqueurs

Le marché de la confiserie alcoolisée est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des confiseries alcoolisées sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Europe domine le marché de la confiserie alcoolisée en raison de l’augmentation des besoins en confiserie alcoolisée dans plusieurs pays. En outre, l’augmentation de la pénétration de ces produits pour leurs goûts, leur possibilité d’obtention dans plusieurs saveurs et la tradition de les consommer à de nombreuses reprises stimuleront davantage la croissance du marché de la confiserie d’alcool dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché de la confiserie d’alcool en raison de l’augmentation de la vigilance.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Confiserie de liqueur

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la confiserie d’alcool sont:

Chocolaterie Abtey, BAISERS DE CHOCOLAT, Lollyphile!, Neuhaus, Oy Karl Fazer, Toms Gruppen, VINOOS BY AMS, Mars, Incorporated, Brookside, THE HERSHEY COMPANY, Mondelez International., Ferrero, Liqueur Fills, Godiva, SIPSMITH, Aviation American Gin. , Charbonnel et Walker, reservebar.com, R&A BAILEY & CO, Tempus Fugit, Bourbon Dark Chocolate Caramels, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

