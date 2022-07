Le marché de la colonne de direction automobile va monter en flèche dans les industries d’utilisation clés au cours de la période de prévision 2022-2030

Synopsis du marché: marché mondial de la colonne de direction automobile

La colonne de direction automobile est un type de pièce de liaison fonctionnant entre le boîtier de direction et le volant, qui transmet la force de direction et le couple de direction du volant au boîtier de direction. Cet ensemble comprend également la clé de contact, le dispositif de verrouillage antivol, les couvercles de garniture et le capteur d’angle de braquage. La croissance du secteur automobile est attribuée à des facteurs tels que le développement macroéconomique, des techniques de fabrication efficaces et l’augmentation de la population de la classe moyenne dans le monde. Cependant, la récente crise pandémique et le ralentissement économique ont ralenti la croissance pendant une période limitée. La population croissante et la nécessité de nouvelles façons automobiles de répondre à la demande des consommateurs devraient stimuler la croissance du marché mondial de la colonne de direction automobile au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial de la colonne de direction automobile

L’augmentation de la production de nouveaux véhicules créera une proportion de croissance directe du marché de la colonne de direction automobile. L’adoption de technologies de pointe et l’innovation de colonnes de direction automobiles plus rentables permettront aux fabricants d’élargir leur base de consommateurs ainsi que leur empreinte géographique. Ce sont des facteurs majeurs qui devraient stimuler le marché mondial de la colonne de direction automobile au cours de la période de prévision.

Le manque de sensibilisation et les chaînes d’approvisionnement perturbées dans les pays sous-développés ont été un obstacle majeur pour le marché mondial de la colonne de direction automobile. En outre, le coût de production croissant et la courte durée de vie des ressources peuvent entraver la croissance du marché mondial de la colonne de direction automobile.

L’orientation et l’objectif de l’entreprise d’apporter une contribution décisive à l’élaboration du progrès technologique dans les segments d’activité sont susceptibles de propulser la demande et d’augmenter le volume des ventes de colonne de direction automobile sur le marché mondial.

Segmentation du marché : marché mondial de la colonne de direction automobile

Le marché mondial de la colonne de direction automobile est segmenté en fonction du type de système de direction, du type de colonne, du type de véhicule, du canal de distribution et des régions.

Le marché mondial de la colonne de direction automobile est segmenté en fonction du type de système de direction en tant que système de direction assistée hydraulique, système de direction assistée électrique, système de direction manuel à pignon et crémaillère et système de direction manuel à vis sans fin et à rouleaux. On estime que le segment des systèmes de direction assistée électrique connaîtra une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la demande de véhicules électriques et de la sensibilisation croissante à la pollution de l’environnement. En fonction du type de véhicule, le marché cible est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Le segment des voitures particulières du type de véhicule devrait connaître une croissance positive du marché au cours de la période estimée.

Le marché cible est segmenté en fonction de la colonne sous forme de colonnes de direction à réglage électrique, de colonnes de direction à absorption d’énergie active, de colonnes de direction à inclinaison réglable et de colonnes de direction à inclinaison réglable. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de la colonne de direction automobile est segmenté en OEM et après-vente. Avec une croissance considérable du canal de distribution des équipementiers, les équipementiers se concentrant sur l’adoption de la technologie de pointe pour offrir une expérience de conduite plus confortable à l’occupant .

Aperçu régional : marché mondial de la colonne de direction automobile

Dans la région, le marché mondial de la colonne de direction automobile est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de la période de prévision, le marché de la colonne de direction automobile en Asie-Pacifique devrait conserver sa domination en raison de la demande croissante de la population et de l’urbanisation tirant parti de l’industrie automobile. En outre, l’augmentation du nombre d’industries de fabrication automobile, l’entrée de constructeurs automobiles étrangers dans des pays émergents tels que l’Inde et la Chine stimulent le marché mondial de la colonne de direction automobile au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel : marché mondial de la colonne de direction automobile

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la colonne de direction automobile sont Continental AG, Kongsberg Automotive, TRW Automotive, Schaeffler, Allemagne, NSK, JTEKET Corporation, Denso Corporation, Nexteer Automotive, ThyssenKrupp, Coram Group, Toyoda Gosei, Tokai Rika Co., Ltd. ., Autoliv, Key Safety Systems, Nihon Plast Co. Ltd et d’autres acteurs. Les acteurs du marché ont la possibilité de travailler à l’établissement et à l’amélioration de nouveaux canaux de distribution pour attirer le segment de consommateurs de premier plan dans les pays en développement.

Segmentation détaillée: marché mondial de la colonne de direction automobile

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Type de système de direction : – Système de direction assistée hydraulique, système de direction assistée électrique, système de direction manuel à pignon et crémaillère et système de direction manuel à vis sans fin et à rouleaux Par colonne – colonnes de direction à réglage électrique, colonnes de direction à absorption d’énergie active, colonnes de direction à inclinaison réglable et colonnes de direction à inclinaison réglable Par type de véhicule – Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds Par canal de distribution – OEM et marché secondaire Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté la direction automobile mondiale rapport sur le marché de la colonne basé sur le type de système de direction, la colonne, le type de véhicule, le canal de distribution et la région.

Marché mondial de Colonne de direction automobile, type de système de direction :

Système de direction assistée hydraulique

Système de direction assistée électrique

Système de direction manuel à crémaillère et pignon

Système de direction manuel à vis sans fin et à rouleaux

Marché mondial de la colonne de direction automobile, par colonne :

Colonnes de direction à réglage électrique

Colonnes de direction absorbant l’énergie active

Colonnes de direction réglables en râteau

Colonnes de direction inclinables

Marché mondial de la colonne de direction automobile, par type de véhicule :

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Véhicules utilitaires lourds

Marché mondial de la colonne de direction automobile, par canal de distribution :

FEO

Marché secondaire

Marché mondial de la colonne de direction automobile, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Continental SA*

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales

Kongsberg Automobile

TRW Automobile

Schaeffler, Allemagne

NSK

JTEKET Corporation

Société Denso

Nexteer Automobile

ThyssenKrupp

Groupe Coram

Toyoda Gosei

Tokai Rika Co., Ltd.

Autoliv

Systèmes de sécurité clés

Nihon Plast Cie Ltée