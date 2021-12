Le marché de la Colocation des centres de données Devrait Afficher une Forte croissance de 47,02 milliards USD à CAGR + 20% d’ici fin 2027 | CoreSite Realty Corp., NaviSite, Services de disponibilité SunGuard, Telecity Group

Le marché de la colocation de centres de données comprend la pratique consistant à fournir de l’espace et de l’infrastructure de centres de données, notamment de l’alimentation, de la bande passante réseau, de la sécurité physique et des composants de refroidissement en location aux utilisateurs finaux.

Le marché de la colocation des centres de données devrait passer de 39,05 milliards de dollars en 2021 à 47,02 milliards de dollars en 2027, avec un TCAC de + 20%.

En fonction des besoins des clients, ces installations sont classées en deux grands types, à savoir la colocation au détail et la colocation en gros.

La colocation de détail offre la possibilité de louer des espaces, des racks et des cages, tandis que la colocation de gros implique la location de pièces et d’installations entières pour placer du matériel informatique.

Acteurs Clés

CoreSite Realty Corp., NaviSite, SunGuard Availability Services, Telecity Group et DuPont Fabros Technology Inc.

La colocation des centres de données réduit le coût informatique global des entreprises, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de la colocation des centres de données.

Alors que la demande de centres de données a augmenté au cours des deux dernières années, le cloud et la colocation sont devenus un atout vital pour plusieurs entreprises qui ont besoin d’étendre leurs capacités informatiques.

Les centres de données de colocation étaient une aubaine pour les entreprises qui avaient besoin d’une mise à l’échelle rapide de l’informatique ; cependant, ils manquaient de l’expertise ou des ressources monétaires nécessaires pour le faire.

L’émergence de technologies, telles que l’Internet des objets (IoT), le cloud computing, les véhicules autonomes et la robotique avancée, a entraîné une demande accrue pour des bandes passantes plus élevées et un traitement des données plus rapide.

L’utilisation réussie de ces technologies nécessite une latence plus faible et une connectivité réseau plus rapide.

Les centres de données de colocation sont adaptés pour répondre à des exigences telles que les opérateurs peuvent localiser leurs installations de centre de données à proximité des utilisateurs, offrant ainsi des services de stockage et de mise en réseau améliorés.

Les utilisateurs finaux de la colocation des centres de données comprennent les PME et les grandes entreprises, dans lesquelles les grandes entreprises devraient détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises sont enclines à adopter des services de colocation, car elles sont en mesure de louer de grands espaces en location et de répondre à leurs besoins en puissance et en calcul.

De plus, les services de colocation aident les grandes entreprises à avoir un contrôle total sur l’infrastructure du centre de données. Ces services contribuent également à la continuité des activités en raison de leurs avantages en matière de reprise après sinistre.

Segmentation du Marché

Type de Colocation

• Détail

• Gros

Taille de L’Entreprise

• PME

* Grandes Entreprises

Utilisation finale

• Détail

* BFI

* INFORMATIQUE et télécommunications

• Soins

* Médias et divertissement

* Autres

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial de la Colocation des Centres de Données

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial de la Colocation des Centres de Données

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché de la Colocation des centres de données 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

