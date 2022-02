Le marché de la colocation de centres de données pourrait établir une nouvelle histoire de croissance | CoreSite Realty, CyrusOne, QTS Realty Trust

The Insight Partners a publié une nouvelle publication de recherche sur » US Data Center ColocationPrévisions du marché jusqu’en 2027″ avec 116 pages et enrichies de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés par le ciblage des parties prenantes associées au marché. La croissance de la colocation de centres de données Le marché a été principalement tiré par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde, mais le dernier scénario COVID et le ralentissement économique ont complètement changé la dynamique du marché Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont Equinix Inc., Cyxtera Technologies, Inc., Digital Realty Trust LP , CoreSite Realty Corporation, CyrusOne, Inc., QTS Realty Trust, Inc., 365 Data Centers, UnitedLayer, LLC, Telehouse, NTT Communications Corporation.

Selon la segmentation régionale, le marché de la colocation de centres de données fournit les informations couvrant les régions suivantes:

* Amérique du Nord

* Amérique du Sud

* Asie et Pacifique

*Europe

*MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Le marché américain de la colocation des centres de données devrait atteindre 35,10 milliards de dollars américains d’ici 2027, contre 13,18 milliards de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,1 % de 2020 à 2027.

La gestion sur site de l’infrastructure du centre de données nécessite des employés informatiques hautement qualifiés. Il engage également des dépenses de maintenance des infrastructures et de gestion des serveurs. De plus, la construction d’un nouveau centre de données nécessite des investissements initiaux élevés qui augmentent le CAPEX global des entreprises. Ainsi, les entreprises sont de plus en plus attentives aux CAPEX dépensés pour la construction de centres de données critiques et recherchent plusieurs méthodes pour améliorer le retour sur investissement (ROI) et réduire les coûts. L’accent croissant mis sur la réduction des coûts informatiques encourage les propriétaires d’entreprise à explorer des options d’infrastructure informatique innovantes. Alors qu’un grand nombre d’entreprises transfèrent leurs infrastructures informatiques vers le cloud pour atteindre zéro temps d’arrêt et répondre à la nécessité de réduire les dépenses d’infrastructure informatique, les exigences de haute puissance et de sécurité physique sont les principaux éléments moteurs du marché de la colocation. Aujourd’hui, les entreprises se tournent vers les fournisseurs de colocation de centres de données pour la bande passante, l’espace, l’alimentation et les services à valeur ajoutée (VAS), tels que les solutions Internet, les services d’interconnexion et les services informatiques gérés qualifiés en fonction de leur taille et de leurs besoins.



Segmentation du marché

américain de la colocation des centres de données Marché américain de la colocation des centres de données – par type

Noyau unique

Double noyau

Marché américain de la colocation de centres de données – par taille d’entreprise

PME

Grandes Entreprises

Marché américain de la colocation de centres de données – par industrie

BFSI

Télécom & informatique

Soins de santé

Vendre au détail

Les autres

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché américain de la colocation de centres de données :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché de la colocation de centres de données

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de la colocation de centres de données .

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de la colocation du centre de données

Chapitre 4: Présentation de l’ analyse des facteurs de marché de la colocation de centres de données , Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2015-2029

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de la colocation de centres de données qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants / entreprises avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2020-2027)

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Data Center Colocation Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.



