Le marché de la collaboration de contenu d’entreprise devrait générer 36,81 milliards USD à l’échelle mondiale d’ici 2029 et ce marché devrait connaître un TCAC de 18,20 %

Ce rapport sur le marché fournit également une liste des principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant l’industrie. Avec des études de marché transparentes, un rapport absolu et qualitatif a été proposé au client. Ce rapport de marché présente également le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Le rapport prend en compte la dynamique du marché clé du secteur. L’équipe DBMR possède une excellente expérience de l’industrie, des solutions de talents, une vision de l’industrie et les derniers outils et technologies qui font de ce rapport de marché une classe mondiale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la collaboration de contenu d’entreprise était évalué à 9,66 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 36,81 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 18,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Définition du marché

La collaboration de contenu d’entreprise est un mécanisme qui vise à maintenir des quantités massives de contenu tout en assurant la sécurité du matériel. Il permet aux utilisateurs de créer de nouveaux fichiers et enregistrements, ce qui facilite l’identification des ressources de gestion. La fonctionnalité fournie par le réseau de partage d’informations comprend des méthodes, des ressources et des méthodes uniques pour organiser, archiver et maintenir des données associées à une entité.

Portée et segmentation du marché de la collaboration de contenu d’entreprise

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Composant (logiciels, services), solution (gestion de contenu Web, gestion de contenu mobile, gestion de la documentation, gestion des enregistrements, gestion du flux de travail de contenu, autres), déploiement (cloud, sur site), type d’utilisateur (petites et moyennes entreprises (PME), Grandes entreprises), secteur vertical (éducation, gouvernement, banque, services financiers et assurance (BFSI), biens de consommation et vente au détail, soins de santé, informatique et télécommunications, fabrication, énergie, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Ribbon Communications Operating Company, Inc. (États-Unis), AudioCodes Ltd. (Israël), ADTRAN (États-Unis), Avaya Inc. (États-Unis), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), GENBAND, Inc. (États-Unis), Ingate Systems AB (Suède), Oracle (États-Unis), Patton Electronics Co. (États-Unis), Anixter Inc. (États-Unis), Huawei Technologies Co., Ltd (Chine), Nokia (Finlande), Advantech Co., Ltd (Taïwan), Sangoma Technologies (Canada), NETXUSA, INC (États-Unis), InnoMedia (États-Unis), entre autres Opportunités de marché Besoin croissant de solutions de gestion de l’information abordables

Augmentation du volume de données non structurées

Adoption du modèle de contenu au sein des organisations

Dynamique du marché mondial de la collaboration de contenu d’entreprise

Conducteurs

La collaboration de contenu d’entreprise aide à atteindre les normes de productivité de l’entreprise

La capacité de la collaboration de contenu d’entreprise à développer les normes de productivité des entreprises a accru la demande pour celle-ci, agissant comme un facteur moteur majeur dans la croissance significative de son marché. La mise en œuvre d’outils de collaboration de contenu d’entreprise aide les organisations à optimiser leurs profits en réduisant la pression des flux de travail et en favorisant une meilleure collaboration entre les équipes pour gérer les données plus efficacement. Les outils de collaboration de contenu d’entreprise offrent un accès à jour et facile au contenu, aux documents et aux données, permettant aux équipes organisationnelles d’exploiter les informations plus efficacement lors des tâches de routine et de réduire les effets des processus de travail retardés. De plus, ces outils de collaboration de contenu contribuent à la création d’un suivi plus efficace des événements, des journaux et bien d’autres, ce qui se traduit par un taux plus élevé de transparence et de responsabilité parmi les employés, augmentant ainsi la productivité organisationnelle. La collaboration de contenu d’entreprise contribue à l’expansion de l’entreprise et à la croissance du marché en augmentant les normes de productivité des processus métier en réduisant la dépendance aux processus manuels.

Intégration de technologies avancées et numérisation rapide

Les avancées technologiques croissantes ont été un moteur majeur de la croissance significative du marché de la collaboration de contenu d’entreprise. Avec la numérisation croissante et la demande croissante de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, le cloud computing et bien d’autres, diverses organisations se sont fortement tournées vers l’adoption d’outils de collaboration de contenu avancés pour stimuler la croissance du marché. Les organisations ont pu automatiser les processus de travail existants et réduire la charge de travail des employés en combinant l’IA avec des outils de collaboration de contenu d’entreprise. De plus, un logiciel avancé de collaboration de contenu d’entreprise aide à fournir plus efficacement des fonctionnalités telles que des connexions suggérées, des messages suggérés, ainsi que des textes ou des images prédictifs sur les hubs de collaboration, améliorant ainsi la connaissance des employés du contenu mis à jour du marché.

Occasion

L’adoption du modèle de contenu au sein des organisations, ainsi que le volume croissant de données non structurées et le besoin croissant de solutions de gestion de l’information abordables, créeront des opportunités lucratives qui conduiront à la croissance du marché de la collaboration de contenu d’entreprise au cours de la période de prévision.

Contraintes

Les processus longs et longs, ainsi que les niveaux croissants de difficulté dans le partage de documents externes, sont susceptibles d’entraver la croissance du marché de la collaboration de contenu d’entreprise au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante du partage de fichiers au sein des organisations et d’un périmètre sécurisé sera le défi le plus important et le plus immédiat du marché.

Ce rapport sur le marché de la collaboration de contenu d’entreprise fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la collaboration de contenu d’entreprise, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En février 2020, Egnyte a annoncé le lancement de sa plate-forme de services de contenu de nouvelle génération pour fournir une approche efficace de la gouvernance du contenu, de la conformité, de la confidentialité et de l’automatisation des flux de travail pour les entreprises numériques en pleine croissance. Cette plate-forme nouvellement développée utilise des technologies telles que l’IA et l’apprentissage automatique pour fournir aux organisations une visibilité et un contrôle sans précédent sur leurs actifs de contenu. De plus, cette solution facilite la collaboration avec les collègues et les partenaires commerciaux grâce à des flux de travail riches en contenu, ainsi qu’un accès plus rapide aux fichiers volumineux à partir d’emplacements distants, alimentant les bénéfices et la croissance des entreprises.

En juin 2020, AX Semantics a annoncé une nouvelle gamme de logiciels de génération de contenu conformes à la HIPAA pour l’industrie pharmaceutique. Ce logiciel aidera les entreprises pharmaceutiques à créer des rapports cliniques réglementaires.

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances du marché de la collaboration de contenu d’entreprise ayant un impact sur la croissance du marché?

Quelles sont les opportunités de croissance potentielles et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux concurrents du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la collaboration de contenu d’entreprise?

Ce rapport donne toutes les informations concernant l’aperçu de l’industrie, l’analyse et les revenus de ce marché.

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial de la collaboration de contenu d’entreprise?

