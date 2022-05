Le marché de la cire devrait croître avec un taux significatif d’ici 2028

Le rapport d’étude de marché des cires par les partenaires Insight comprend la segmentation du marché et superpose l’ombre sur les principaux acteurs du marché mettant en évidence le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. Comprendre les segments aide à identifier l’importance de différents facteurs qui facilitent la croissance du marché des cires.

Marché mondial des cires: analyse régionale

Le rapport offre une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des cires dans les régions importantes. Les principales régions couvertes dans le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Les cires se réfèrent à une classe de composés organiques qui se composent d’une longue chaîne alkyle et sont des solides lipophiles et malléables près des températures ambiantes. Des alcanes et des lipides plus élevés avec des points de fusion au-dessus de quarante degrés Celsius relèvent de la catégorie des cires. Les cires sont principalement insolubles dans l’eau mais solubles dans les solvants organiques et non polaires. Ils sont produits à partir de plantes, d’animaux et se produisent dans le pétrole. Les cires naturelles peuvent contenir des liaisons insaturées tandis que les cires synthétiques constituent une série homogène d’hydrocarbures aliphatiques à longue chaîne qui ne forment pas de groupes fonctionnels.

Marché mondial des cires: paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la concurrence de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un aperçu microscopique significatif du marché. Le lecteur peut identifier les empreintes de pas des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché mondial des cires est segmenté sur la base du type, de l’application et de la géographie. Sur la base du type, le marché classe en cire de pétrole et minéral, de la cire synthétique et de la cire naturelle. Selon l’application, le marché est divisé en cosmétique, emballage, C et Making, adhésifs, caoutchouc, bois de bois et feu et autres.

Companies Profiled in this report includes: Calumet Specialty Products Partners, Compañía Española de Petróleos, S.A.U., Exxon Mobil Corporation, H and R Group, Ilumina Wax trgovina in proizvodnja d.o.o., Nippon Siero Co. Ltd., Petróleos de Venezuela S.A., Sasol Wax, Sinopec Limited, The International Group, Inc.

Remarque: Notre équipe étudie Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, où que ce soit nécessaire, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Cordialement contacter pour plus de détails.

