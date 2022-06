Le marché de la cire de polyéthylène dépassera l’évaluation de 1,69 milliard de dollars d’ici 2029, à l’échelle mondiale

La cire de polyéthylène (PE) est essentiellement une sorte de cire synthétique. Il s’agit d’un polyéthylène à haut poids moléculaire composé de chaînes monomères d’éthylène. La cire de polyéthylène peut être fabriquée à l’aide de divers procédés, y compris la polymérisation de l’éthylène, en raison de caractéristiques telles que la flexibilité de la formulation, la faible viscosité à l’état fondu, la résistance élevée à la chaleur, la stabilité thermique et le poids moléculaire régulé. Les additifs et lubrifiants plastiques , les adhésifs en caoutchouc, les bougies et les cosmétiques utilisent tous de la cire de polyéthylène. Il est également utilisé dans l’application d’encres d’imprimerie, d’adhésifs et de revêtements.

Le marché mondial de la cire de polyéthylène était évalué à 1,15 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,69 milliard USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,90 % en 2022-2029. Le segment de type polymérisation devrait dominer le segment en raison de ses propriétés d’isolation électrique qui ont élargi son application dans divers secteurs. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cire de polyéthylène

Le paysage concurrentiel du marché de la cire de polyéthylène fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la cire de polyéthylène.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la cire de polyéthylène sont

BASF SE (Allemagne)

ChemPoint (Israël)

Clariant (Suisse)

Trecora Resources (États-Unis)

AVERY DENNISON CORPORATION (ÉTATS-UNIS)

Marcusoil (États-Unis)

Mitsui Chemicals, Inc., (Japon)

3M (États-Unis)

Sika SA (Suisse)

CEM Corporation (États-Unis)

Honeywell International Inc., (États-Unis)

Westlake Corporation (États-Unis)

Formosa Plastics Corporation (États-Unis)

Innospec (États-Unis)

Goyel Chemical Corporation (Inde)

On estime que la présence importante de l’industrie pharmaceutique et pétrolière et de l’industrie du raffinage améliorera les taux d’utilisation de la cire de polyéthylène au cours de la période de prévision. En outre, l’expansion significative de l’industrie pétrolière dans le monde soutient le côté fabrication de l’industrie de la cire de polyéthylène. Par conséquent, le marché devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision.

Un rapport d’étude de marché international sur la cire de polyéthylène est une analyse de fond complète de cette industrie, y compris une évaluation du marché parental. Le rapport d’activité est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport de marché aide également à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des affaires rentables. Ce rapport de l’industrie donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport marketing de Polyéthylène Wax contient les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent réaliser une analyse approfondie de cette industrie et des tendances futures.

Impact du COVID-19 sur le marché de la cire de polyéthylène

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché de la cire de polyéthylène, car la chaîne d’approvisionnement a été perturbée en raison des fermetures et des fermetures d’entreprises. Malgré le fait que l’épidémie de COVID-19 a ralenti toutes les activités commerciales sur le marché de la cire de polyéthylène, les producteurs constatent une demande accrue des industries d’utilisation finale telles que l’emballage, les produits pharmaceutiques, les aliments et boissons, le pétrole et le raffinage, ce qui offre de nouvelles perspectives. . Les fabricants du marché mondial bénéficient d’applications croissantes dans les revêtements, les encres d’impression et la transformation du plastique. Les approches stratégiques des acteurs du marché les aident à récupérer les pertes causées par la pandémie. En raison de leur industrialisation croissante, des pays comme la Chine et l’Inde détiennent une part de marché importante.

Développement récent

En juin 2021, la première cire de polyéthylène (PE) d’origine renouvelable au monde a été divulguée par Braskem, une société pétrochimique brésilienne basée à So Paulo. La substance est couramment utilisée comme ingrédient d’ajustement de la viscosité dans les revêtements, les cosmétiques, les adhésifs et d’autres composés. La cire de polyéthylène la plus récente a des qualités et des performances similaires à la cire PE à base de fossiles. La dernière option, fabriquée à partir d’éthanol de canne à sucre, a un impact CO2 plus faible, peut être utilisée sur différents marchés et est recyclable. Portée du marché mondial de la cire de polyéthylène

Le marché de la cire de polyéthylène est segmenté en fonction du type, du procédé, de la forme, du procédé de production et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Cire de polyéthylène basse densité

Cire de polyéthylène haute densité

Cire de polyéthylène oxydé

Cire de polyéthylène micronisée

Les autres

Traiter

Type de polymérisation

Type modifié

Type de fissuration thermique

Les autres

Formulaire

Poudre

Granulés

Flocons

Pastilles

Cires micronisées

Émulsions aqueuses de cire

Noter

Émulsifiable

Non émulsifiable

Processus de production

Polymérisation à haute pression

Synthèse par la méthode Ziegler-Natta

Processus de dégradation thermique du polyéthylène

Oxydation des cires synthétiques

Synthèse de Walter-Reppe

Procédé métallocène

Les autres

Application

Transformation du plastique

Adhésif thermofusible

Encre et revêtement

Les autres

L’étude incluse dans ce rapport aidera les organisations à comprendre les principales menaces et opportunités auxquelles sont confrontés les détaillants sur le marché mondial. En outre, l’étude fournit un aperçu du paysage concurrentiel ainsi qu’une analyse SWOT. Ce rapport fournit des informations détaillées sur les développements de produits ou technologiques sur le marché de la cire de polyéthylène et un aperçu de l’impact de ces développements sur la croissance potentielle du marché.

Afin de maintenir leur suprématie dans l’industrie de la cire de polyéthylène, la majorité des entreprises mettent actuellement en œuvre de nouvelles technologies, stratégies, innovations de produits, expansions et contrats à long terme. Après avoir passé en revue les entreprises clés, le rapport se concentre sur les startups qui stimulent la croissance des entreprises. Les auteurs du rapport identifient les fusions et acquisitions possibles entre les startups et les organisations clés de l’étude. Les grands acteurs travaillent dur pour adopter les dernières technologies afin d’obtenir un avantage stratégique sur la concurrence, car de nouvelles technologies sont régulièrement introduites.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Polyéthylène Wax fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

