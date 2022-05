Le marché de la cigarette électronique 2021 exige de stimuler la croissance et les revenus de l’industrie après la propagation de Covid-19 d’ici 2028

Marché mondial des cigarettes électroniques – Portée du rapport

Le rapport de recherche commerciale sur le marché des cigarettes électroniques évalue les performances actuelles et à venir du marché, ainsi que les toutes nouvelles tendances sur le marché. Il fournit un aperçu des produits et les points saillants des segments de produits et d’applications du marché, y compris le prix, les revenus, les ventes, le taux de croissance des ventes et la part de marché par produit. Les statistiques du marché dans le rapport sont affichées dans un format statistique pour offrir une meilleure compréhension de la dynamique du marché.

Une cigarette électronique (E-cigarette) est un appareil électronique alimenté par batterie qui se compose d’un atomiseur, d’une batterie et d’un inhalateur, qui offre une expérience similaire de fumer du tabac sans inhalation de fumée. La cigarette électronique est remplie d’une solution contenant de la nicotine ou de la nicotine liquide qui est chauffée et convertie en vapeur, puis inhalée, et est considérée comme moins nocive par rapport aux cigarettes conventionnelles. Aujourd’hui, cet appareil est accepté comme substitut aux cigarettes conventionnelles, car il offre des avantages tels que l’absence de pollution, zéro fumée et réduit les problèmes de santé.

Paysage concurrentiel : Marché de la cigarette électronique : Altria Group, British American Tobacco, Imperial Brands plc, Turning Point Brands, Japan Tobacco Inc., Nicotek Llc, NJOY, Inc., Philip Morris International Inc., Reynolds American Inc. et Vmr Flavors LLC.

Une augmentation de la prise de conscience liée aux effets nocifs des cigarettes conventionnelles, au respect de l’environnement et à l’acceptabilité sociale des cigarettes électroniques, à l’augmentation des développements technologiques par les fabricants de cigarettes électroniques et au nombre croissant de boutiques de vapotage et de magasins désignés stimule la croissance du marché. Cependant, un cadre juridique strict et un lobbying accru des géants pharmaceutiques sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de la cigarette électronique.

« Le rapport d’étude de marché sur les cigarettes électroniques fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Le rapport fournit une étude professionnelle inclusive sur l’état actuel du marché. Analyse et discussion d’industries importantes telles que les tendances du marché, la taille, la part, les estimations de croissance sont mentionnées dans le rapport. »

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des cigarettes électroniques en fonction du type de produit, de la saveur et du canal de distribution. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global de la cigarette électronique dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché tant du côté de la demande que de l’offre et évalue davantage la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché dans ces régions.

