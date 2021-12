Le marché de la Chromatographie jetable connaîtra une croissance Imparable d’ici 2027 | EMD Millipore, GE Healthcare, Repligen, Thermo Fisher Scientific

Le besoin de meilleurs systèmes à usage unique et jetables dans le traitement en aval augmente. L’étude annuelle de biofabrication a toujours indiqué que les améliorations progressives des étapes de chromatographie en aval ne résolvent pas les problèmes existants.

Des aspects tels que le coût des résines de protéine A, les problèmes avec les colonnes d’emballage et le manque de supports et de méthodes de chromatographie jetables rentables et à grande échelle suggèrent que les technologies à usage unique pourraient atténuer de nombreux problèmes en aval.

Mais jusqu’à présent, peu d’alternatives rentables existent. Le passage au biotraitement en amont jetable poussera les opérations en aval vers des solutions de rechange innovantes pouvant inclure des adsorbeurs à membrane et des colonnes de chromatographie à usage unique préemballées.

Acteurs Clés

* EMD Millipore

* GE Santé

* Repligen

* Thermo Fisher Scientific

On rapporte que les colonnes « jetables“ sont souvent utilisées plusieurs fois, en raison du coût actuel du conditionnement des résines, si peu de colonnes préemballées commercialisées aujourd’hui peuvent être considérées comme ”à usage unique ».

Cependant, à mesure que le prix des résines diminuera, il est probable que ces colonnes préemballées passeront également dans la catégorie à usage unique. Les colonnes préemballées sont rapides à configurer et offrent une flexibilité opérationnelle avec des changements rapides.

Ils simplifient la validation et le nettoyage, et permettent plus d’exécutions, avec une main-d’œuvre réduite pour des activités telles que les tests de colonnes, la validation et la documentation.

Parmi les autres avantages, citons l’élimination (l’externalisation) des activités non liées au noyau, et les avantages de recevoir des colonnes remplies d’experts, entièrement validées et documentées, avec des installations plus petites qui pourraient manquer d’expertise et d’équipement spécialisés nécessaires.

Segmentation du Marché

par Technologie

* Chromatographie liquide

o CLHP

o UPLC

o Chromatographie liquide à basse pression

o Chromatographie Flash

o Autres Technologies de Chromatographie Liquide

* Chromatographie en Phase Gazeuse

* Autres Technologies

Par Utilisateur Final

* Industries pharmaceutiques et Biotechnologiques

* Instituts Universitaires et de Recherche

* Industrie pétrolière et Gazière

* Hôpital et cliniques

* Industrie Alimentaire et des Boissons

* Agences Environnementales

* Autres utilisateurs Finaux

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectif de Recherche:

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché de la chromatographie jetable, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

* Les contributeurs commerciaux en outre, en tant qu’analystes commerciaux à travers la chaîne de valeur, ont déployé de grands efforts pour mener cette action de groupe et renforcer l’ordre d’ajout pour produire les acteurs clés avec des données primaires et secondaires utiles concernant le marché mondial de la chromatographie jetable

* Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

Pourquoi choisir ce Rapport:

* Une analyse complète de la dynamique du marché, de l’état du marché et de la vue de chromatographie jetable compétitive est offerte.

* Les prévisions des tendances mondiales de l’industrie de la chromatographie jetable présenteront les moteurs du marché, les contraintes et les opportunités de croissance.

• La vue prévisionnelle à cinq ans montre comment le marché devrait croître dans les années à venir.

* Tous les secteurs verticaux vitaux de l’industrie mondiale de la chromatographie jetable sont présentés dans cette étude, comme le Type de produit, les applications et les Régions géographiques.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial de la Chromatographie Jetable

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Processus de fabrication du Marché Mondial de la Chromatographie Jetable

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché de la Chromatographie jetable 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

