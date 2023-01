Le marché de la chirurgie mini-invasive est évalué à 73 116,25 millions USD à un TCAC de 8,50% au cours de la période de prévision 2029

Le rapport d’étude de marché sur la chirurgie mini-invasive aide les entreprises de tous les domaines d’activité à prendre de meilleures décisions, à résoudre leurs problèmes commerciaux les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Cela leur donne également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent pousser l’entreprise dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché des soins de santé. Certaines des stratégies de marketing sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Chaque partie du marché est abordée dans le rapport, car les entreprises peuvent réaliser des bénéfices extrêmes avec les différents segments couverts dans le meilleur rapport.

Le marché mondial de la chirurgie mini-invasive était évalué à 38 069,40 millions USD en 2021 et devrait atteindre 73 116,25 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La chirurgie mini-invasive fait référence à une intervention chirurgicale réalisée avec une petite incision au lieu d’une grande ouverture. La chirurgie mini-invasive est connue pour être une technique avec moins de complications, des séjours hospitaliers plus courts et moins de douleur. Les procédures chirurgicales mini-invasives sont utilisées dans une variété de chirurgies, y compris la chirurgie cardiothoracique, la gastro-entérologie, la chirurgie cardiaque et le reflux gastro-œsophagien, entre autres.

Obtenez un exemple de copie PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-minimally-invasive-surgery-market

Dynamique du marché de la chirurgie mini-invasive

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Financement accru

L’augmentation du financement des organisations privées et gouvernementales dans le développement des infrastructures de santé est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché de la chirurgie mini-invasive.

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, telles que les maladies rénales , les maladies respiratoires, les maladies gastro-intestinales et les maladies cardiaques, entre autres, accélère la croissance du marché.

La popularité de la chirurgie mini-invasive

La tendance croissante à la chirurgie mini-invasive en raison de ses divers avantages, notamment moins de complications, une durée d’hospitalisation plus courte et moins de douleur, influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’adoption de la robotique avancée dans l’ASC élargit les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Une sensibilisation accrue aux avantages du MIS par rapport aux techniques chirurgicales ouvertes élargira davantage le marché.

Étendue du marché mondial de la chirurgie mini-invasive et taille du marché

Le marché de la chirurgie mini-invasive est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

genre de produit

appareils chirurgicaux

Systèmes de surveillance et de visualisation

appareils de laparoscopie

équipe endochirurgicale

équipement électrochirurgical

Application

Chirurgie gastro-intestinale

Chirurgie gynécologique

Chirurgie urologique

chirurgie esthétique

Chirurgie thoracique

Chirurgie vasculaire

Chirurgie orthopédique et de la colonne vertébrale

chirurgie bariatrique

chirurgie mammaire

Chirurgie cardiaque

Chirurgie de la surrénalectomie

Chirurgie anti-reflux

chirurgie du cancer

Chirurgie de la cholécystectomie

chirurgie de colectomie

Chirurgie du côlon et du rectum

Chirurgie des oreilles, du nez et de la gorge

Chirurgie de l’obésité

Technologie

chirurgie transcathéter

Chirurgie laparoscopique

images non visuelles

robotique médicale

Utilisateur final

Service de chirurgie de l’hôpital

Patients en chirurgie ambulatoire

cabinets de groupe

Chirurgiens individuels

Obtenez les détails de la table des matières du rapport sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-minimally-invasive-surgery-market

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la chirurgie mini-invasive vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les équipes de capital, la base installée de différents types de produits pour le marché de la chirurgie mini-invasive, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé. et leur impact sur le marché de la chirurgie mini-invasive. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Chirurgie mini-invasive

Le paysage concurrentiel du marché Chirurgie mini-invasive fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la chirurgie mini-invasive.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la chirurgie mini-invasive sont Stryker (États-Unis), CONMED Corporation (États-Unis), Intuitive Surgical (États-Unis), NuVasive, Inc. (États-Unis). .), Fortimedix Surgical (Pays-Bas), Microline Surgical (États-Unis), Cirtec (États-Unis), OmniGuide Holdings, Inc. (États-Unis), Arthrex, Inc. (Allemagne), Eximis Surgical, Inc. (États-Unis), B. Braun Melsungen , AG (Allemagne), Medtronic (Irlande), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Abbott (États-Unis), Zimmer Biomet (États-Unis) États-Unis), Smith+Nephew (Royaume-Uni), Applied Medical Resources Corporation (États-Unis), Silex Medical, LLC (États-Unis), Freudenberg Medical (États-Unis) et BEMA MEDICAL (Allemagne), entre autres.

Analyse régionale / aperçu du marché de la chirurgie mini-invasive

Le marché de la chirurgie mini-invasive est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application, technologie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la chirurgie mini-invasive sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la chirurgie mini-invasive en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de la prévalence croissante des maladies chroniques dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des cas d’accidents de la route et d’une économie en développement rapide dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Explorez le rapport de recherche approfondi @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-minimally-invasive-surgery-market

Principaux rapports sur les tendances : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biomaterials-for-tissue-engineering-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-scientific-and-laboratory-equipment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-postoperative-nausea-and-vomiting-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-azacitidine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-portable-laboratory-equipment-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié s’associe pour la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Contactez-nous :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com