Le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) atteindra 13 993,21 millions USD d’ici 2028, part, demande, acteurs clés, taille de l’industrie et analyse de la croissance future

Data Bridge Market Research publie la dernière étude de marché sur la chimie clinique et l’immunodiagnostic au point de service (POC) avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, des modèles de croissance, des tendances et des prévisions . Le rapport d’analyse du marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à l’analyse des principales matières premières en amont, des principaux équipements, du processus de fabrication, de l’analyse des clients en aval et de l’analyse des principaux distributeurs, ainsi que de tous les moteurs et contraintes du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché atteindra 13 993,21 millions USD d’ici 2028 et croîtra à un TCAC de 4,16 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

La chimie clinique est une branche de la biochimie qui traite de l’examen des fluides corporels à des fins de diagnostic et de récupération. L’immunodiagnostic est une branche du diagnostic in vitro qui diagnostique les maladies sur la base des réactions antigène-anticorps.

Portée du marché mondial de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) et taille du marché

Le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) est segmenté en fonction du type de test, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type de test, le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) est segmenté en chimie clinique et immunodiagnostic. La chimie clinique est subdivisée en chimie de routine, chimie de spécialité, pharmacovigilance, endocrinologie, toxicologie et analyse d’urine. Les immunodiagnostics ont été subdivisés en dosages immuno-enzymatiques ou ELISA et radio-immunodosages.

Le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) est segmenté par application dans les maladies infectieuses, l’oncologie, l’endocrinologie, les maladies auto-immunes, le panel de métabolites de base, le test de la fonction hépatique, le panel d’électrolytes, le test de la fonction rénale, le profil lipidique, les tests de chimie de spécialité, le profil thyroïdien , et plus.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) est segmenté en hôpitaux, laboratoires cliniques, centres de diagnostic, établissements universitaires et de recherche, etc.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) sont Abbott, QIAGEN, Danaher, Thermo Fisher Scientific, Inc., Beckman Coulter, Inc., Horiba, Ltd., Ortho Clinical Diagnostics, DiaSorin SpA, Accurex Biomedical Pvt. Ltd., ELITechGroup, Alfa Wassermann, bioMérieux SA, Bio-Rad Laboratories, Inc., Cardinal Health, Siemens Healthcare Private Limited, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Omega Diagnostics Group PLC, Hologic, National et des acteurs mondiaux tels que Inc., Quest Diagnostics Incorporated et Agilent Technologies. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Point of Care (POC) Chimie clinique et immunodiagnostic Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit, application et type de maladie, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) En Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la chimie clinique et de l’immunodiagnostic au point de service (POC) en raison de la solide base d’infrastructures de soins de santé, de l’augmentation des investissements des principaux acteurs pour la croissance des équipements de pointe, de l’augmentation du nombre de processus liés au développement de médicaments et de la croissance des activités de recherche dans la région .

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029, en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation des gouvernements, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’incidence des maladies liées au mode de vie Augmentation des maladies auto-immunes et de la demande croissante pour des soins de santé de qualité dans la région.

