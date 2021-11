Le marché de la céramique médicale devrait croître à un TCAC de plus de 9,15% d’ici 2028

Analyse et perspectives du marché : marché mondial de la céramique médicale

Le marché de la céramique médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 9,15% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire et l’esthétique contribueront à accélérer la croissance du marché de la céramique médicale.

Les céramiques médicales sont classées en bio-inertes, bio-actives, bio-résorbables et piézo-céramiques. Les céramiques bio-inertes constituent l’essentiel du marché des céramiques médicales et comprennent l’oxyde d’aluminium, la zircone et le carbone. Les céramiques bioactives clés, telles que l’hydroxyapatite (HAP), le verre et le bioverre et le composite d’alumine de zircone, sont utilisées comme matériaux de formation ainsi que comme revêtements pour les implants, les dispositifs et les produits jetables. Les piézo-céramiques ont gagné en popularité pour l’utilisation dans les implants électroniques en raison de leur tolérance aux températures extrêmes.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la céramique médicale au cours de la période de prévision sont la croissance des activités de recherche pour le développement de nouvelles céramiques médicales, le besoin croissant de dispositifs implantables. En outre, la demande croissante de céramiques médicales dans les chirurgies plastiques et les applications de cicatrisation et l’augmentation du nombre de procédures de remplacement de la hanche et du genou devraient en outre propulser la croissance du marché de la céramique médicale. D’autre part, les procédures cliniques et réglementaires strictes et les réformes inadaptées des soins de santé devraient en outre entraver la croissance du marché de la céramique médicale au cours de la période.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la céramique médicale

Le paysage concurrentiel du marché de la céramique médicale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la céramique médicale.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la céramique médicale sont Advanced Monolythic Ceramics, Advanced Ceramics Manufacturing, DePuy Synthes, Morgan Advanced Materials, Nobel Biocare Services AG, H.C. Starck GmbH, Kyocera Corporation, Stryker Corporation, Institut Straumann AG, Zimmer Biomet, CeramTec Group, CoorsTek Inc, Amedica, APC International, BCE Special Ceramics, CeraRoot, Bonesupport, Intra-Lock International, Innovnano, Media Data Systems Pte Ltd, Globus Medical Inc, Glidewell Laboratories, Friatec AG, Eurocoating spa, Dentium, Deltex Medical, Curasan Inc., 3M. Bonesupport, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché de la céramique médicale et taille du marché

Le marché de la céramique médicale est segmenté en fonction du matériau et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

• Sur la base du matériau, le marché des céramiques médicales est segmenté en céramiques bio-inertes, céramiques bioactives, céramiques biorésorbables et piézocéramiques. Les céramiques bioinertes sont en outre sous-segmentées en oxyde d’aluminium et de zircone et autres céramiques bioinertes. La céramique bioactive est en outre sous-segmentée en hydroxyapatite et vitrocéramique.

• Sur la base de l’application, le marché de la céramique médicale est segmenté en applications dentaires, applications orthopédiques, implants cardiovasculaires, instruments de diagnostic, instruments chirurgicaux, chirurgie plastique et autres applications. Les applications dentaires sont en outre sous-segmentées en implants dentaires, couronnes et bridges dentaires, appareils orthodontiques, inlays et onlays et greffes et substituts osseux dentaires. Les applications orthopédiques sont en outre sous-segmentées en remplacement articulaire, fixation de fracture et greffes osseuses synthétiques. Le remplacement articulaire est en outre sous-segmenté en remplacement du genou, remplacement de la hanche, remplacement de l’épaule et autres. La chirurgie plastique est en outre sous-segmentée en implants craniomaxillo-faciaux, implants orbitaux ou oculaires et remplissage dermiquers.

Analyse au niveau des pays du marché mondial du cancer des voies biliaires

Le marché du cancer des voies biliaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et application comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cancer des voies biliaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

