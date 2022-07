Le marché de la capture et de la séquestration du carbone enregistrera une croissance inébranlable de 2022 à 2030

Selon MRH, le marché mondial de la capture et de la séquestration du carbone représentait XX milliards de dollars en 2017 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés tels que la préoccupation écologique croissante et la demande croissante de techniques de co2-eor qui propulsent la croissance du marché. Cependant, une politique étroite et adéquate et un taux élevé de séquestration entravent la croissance du marché.

La capture et la séquestration du carbone font référence à l’ensemble des technologies qui peuvent réduire de manière significative les émissions de dioxyde de carbone des centrales électriques au charbon et au gaz actives et récentes et de la source commerciale. En plus de cela, la capture et la séquestration du carbone peuvent également être utilisées pour réduire les émissions de plusieurs processus industriels tels que la production de ciment dans les installations de traitement du gaz naturel.

Basé sur l’application, le processus de récupération assistée du pétrole (EOR) est une méthode tertiaire utilisée pour augmenter la charge de fabrication dans les puits de pétrole avancés. La procédure EOR d’injection de gaz injecte du CO2 dans un puits de pétrole ou de gaz pour amplifier la charge de fabrication du puits, ce qui se traduit par l’espace de stockage durable du dioxyde de carbone dans l’arrangement géologique souterrain. Ce processus est considéré comme un moyen approprié de réduire l’effet des gaz à effet de serre sur l’atmosphère par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et est adopté avec empressement par les industries et les grandes compagnies pétrolières à travers le monde.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00186

Par géographie, l’Amérique du Nord a le nombre maximum de projets opérationnels de captage et de séquestration du carbone dans le monde. Les opérations de récupération assistée du pétrole dans la région ont permis de réaliser des cas efficaces de projets qui sont positionnés sur le plan opérationnel au Canada et aux États-Unis. En outre, le soutien gouvernemental initié il y a environ dix ans sous la forme de certaines initiatives régionales/étatiques et centralisées comprenant des impôts, des crédits, des subventions, etc. a été le plus crucial.

Parmi les principaux acteurs présentés sur le marché du captage et de la séquestration du carbone figurent Hitachi, Ltd., Siemens AG, Shell Global, Schlumberger Limited, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Linde AG, Honeywell International Inc., Halliburton, General Electric, Fluor Corporation. , Exxonmobil Corporation et Aker Solutions.

Types de services couverts :

• Processus industriel

• Séquestration

• Stockage en fusion

• Transport • Applications de

captage couvertes : • Industriel • Processus de récupération assistée du pétrole (EOR) • Agricole • Autres applications Régions couvertes : • Amérique du Nord o États-Unis o Canada o Mexique • Europe o Allemagne o Royaume-Uni o Italie o France o Espagne o Reste de l’Europe • Asie-Pacifique o Japon o Chine o Inde o Australie o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00186

Ce que propose notre rapport :

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

– Recommandations stratégiques dans les segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

– Paysage concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et développements récents

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

Offres de personnalisation gratuites : Tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de

personnalisation gratuites

suivantes : Analyse SWOT des acteurs clés (jusqu’à 3) • Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et CAGR de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : dépend de la vérification de faisabilité)

• Analyse comparative concurrentielle Analyse

comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques