Le marché de la capture automatique de données présente une croissance capable après la pandémie de Covid-19 avec les meilleures entreprises

Le marché de la capture automatique de données était évalué à 13,84 milliards de dollars US en 2017 et devrait atteindre 22,02 milliards de dollars US d’ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 6,0 % au cours de la période 2018-2025.

Le marché de la capture automatique de données opère dans un marché hautement fragmenté et concurrentiel. Alors que les principales entreprises de ce marché continuent d’élargir leur marché adressable, en élargissant leur portefeuille de produits actuel, en diversifiant leur clientèle et en développant de nouvelles applications et de nouveaux marchés, tous les acteurs de premier plan sont confrontés à un niveau de concurrence croissant, tant de la part des start-ups que les principales entreprises technologiques et industrielles mondiales. La fusion et l’acquisition sont l’une des tendances notables du marché pour se développer et survivre sur ce marché, certaines des grandes entreprises étant devenues leader sur ce marché en poursuivant une stratégie d’acquisition. L’une des principales fusions et acquisitions de ces dernières années est l’acquisition par Zebra Technologies de l’activité Enterprise de Motorola Solutions. Aussi, TSC AutoID Technology a acquis en 2015 l’activité d’impression thermique de Printronix, un fournisseur d’imprimantes d’étiquettes thermiques. Diverses entreprises de la chaîne de valeur acquièrent d’autres acteurs du marché pour maintenir leur position sur le marché et accroître leur canal de distribution dans une industrie et une région inexploitées.

Profils d’entreprise

Bluebird, Inc.

CIPHERLAB Co., Ltd.

Cognex Corporation

Datalogic SpA, Toshiba International Corporation

Denso Wave Inc.

Eutronix SA

Honeywell International Inc.

Ingram Micro Inc. (Groupe HNA)

Microscan Systems, Inc. (Omron Corporation)

SATO Holdings Corporation

ScanSource, Inc.

SICK AG

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Zebra Technologies Corporation

Aperçu du marché – Marché de la capture automatique de données

Besoin d’une solution rentable et sans erreur pour la saisie de données

À l’ère de l’automatisation, les machines programmées jouent un rôle essentiel dans la réduction des coûts et du temps nécessaires à la production de biens ou à la fourniture de services. Les utilisateurs d’applications peuvent avoir plus de contrôle sur les données sensibles grâce à des fonctionnalités telles que la surveillance et la sécurité 24h/24 et 7j/7. Le plus grand avantage du déploiement d’outils programmés tels que les instruments de capture automatique de données pour les organisations est la réduction de la quantité d’intervention humaine requise. Une intervention humaine moindre entraîne moins d’erreurs par n’importe quel système. L’uniformité des résultats obtenus lors de l’utilisation d’un processus programmé donne une meilleure opportunité pour une organisation d’atteindre une plus grande efficacité par rapport aux interactions humaines en tant que telles instances. De plus, la gestion des données de l’organisation à l’aide d’un service logiciel s’avère moins chère, efficace et sécurisée que la nomination de personnel pour la maintenance. L’augmentation du volume de données entraînera une plus grande complexité dans le stockage, la maintenance et d’autres opérations de données. Ces outils peuvent donc être idéalement la meilleure technique pour réduire la complexité de l’exploitation des données.

Dans le monde d’aujourd’hui, les données générées ou traitées à diverses fins explosent et la saisie manuelle de ces énormes quantités de données dans le système informatique pourrait s’avérer inefficace et inefficace avec trop d’erreurs humaines. Plutôt un outil intelligent, qui peut à lui seul capturer les données requises du produit et les stocker dans l’ordinateur sous forme numérique s’avérerait plus rapide, sans erreur et plus rapide pour l’utilisateur final, principalement dans les applications de traitement de documents. Ainsi, ce besoin agit comme un facteur moteur pour la croissance de ce marché.

Aperçu du marché basé sur la technologie

Dans l’utilisation la plus courante des outils et produits de capture automatique de données, ces produits sont utilisés en grande partie sans aucune interférence manuelle. Les données sont capturées à partir des objets qui transitent par ces produits ADC. Ces informations à l’intérieur d’un objet sont appelées données d’identification. Les données contenues dans l’objet peuvent être possédées sous différentes formes telles que des images, des empreintes digitales, des voix ou des textes. Un transducteur est ensuite utilisé pour convertir ces données sous forme numérique. Les données structurées, semi-structurées et non structurées sont les différentes formes de données disponibles dans les objets qui doivent être traitées et stockées par les produits ADC. Différentes technologies sont utilisées pour identifier les données provenant de ces sources. Les technologies les plus importantes utilisées dans l’identification et la capture de données comprennent la reconnaissance optique de caractères (OCR), la reconnaissance de codes à barres (BCR), la RFID et autres.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En mars 2018, TSC a présenté des modèles d’imprimantes à LogiMAT.

En janvier 2018, SATO a conclu un partenariat avec UNTUCKit pour améliorer la gestion des stocks grâce à la RFID.

En décembre 2017, TSC et Datalogic annoncent un accord d’alliance stratégique mondiale.

Le marché mondial de la capture automatique de données a été segmenté comme suit :

Marché de la capture automatique de données – Par composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Marché de la capture automatique de données – Par technologie

ROC

RBC

RFID

Autres

Marché de la capture automatique de données – Par les utilisateurs finaux

Fabrication

Détail

Transport & Logistique

Éducation et informatique

Soins de santé

Autres

Marché de la capture automatique de données – par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  France Allemagne Italie ROYAUME-UNI Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Australie Corée du Sud Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste du Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud



