Le marché de la capture automatique de données prend de l’ampleur par les principaux acteurs CIPHERLAB, Cognex, Datalogic SpA

Dernière étude de marché sur le « marché mondial de la capture automatique de données jusqu’en 2025 par technologie (OCR, BCR, RFID et autres) et composants (matériel, logiciels et services); utilisateurs finaux (fabrication, vente au détail, transport et logistique, éducation et informatique, Healthcare, and Others) -Global Analysis and Forecast?, Le marché mondial des ADC représentait 13,84 milliards de dollars US en 2017 et devrait croître à un TCAC de 6,0 % sur la période de prévision 2018-2025, pour représenter 22,02 milliards de dollars US. en 2025. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

Le marché de la capture automatique de données opère dans un marché hautement fragmenté et concurrentiel. Alors que les principales entreprises de ce marché continuent d’élargir leur marché adressable, en élargissant leur portefeuille de produits actuel, en diversifiant leur clientèle et en développant de nouvelles applications et de nouveaux marchés, tous les acteurs de premier plan sont confrontés à un niveau de concurrence croissant, tant de la part des start-ups que les principales entreprises technologiques et industrielles mondiales. La fusion et l’acquisition sont l’une des tendances notables du marché pour se développer et survivre sur ce marché, certaines des grandes entreprises étant devenues leader sur ce marché en poursuivant une stratégie d’acquisition. L’une des principales fusions et acquisitions de ces dernières années est l’acquisition par Zebra Technologies de l’activité Enterprise de Motorola Solutions. Aussi, TSC AutoID Technology a acquis en 2015 l’activité d’impression thermique de Printronix, un fournisseur d’imprimantes d’étiquettes thermiques. Diverses entreprises de la chaîne de valeur acquièrent d’autres acteurs du marché pour maintenir leur position sur le marché et accroître leur canal de distribution dans une industrie et une région inexploitées.

Principaux acteurs clés couverts par ce rapport sur le marché de la capture automatique de données :

Bluebird, Inc., CIPHERLAB Co., Ltd., Cognex Corporation, Datalogic SpA, Toshiba International Corporation, Denso Wave Inc., Eutronix SA, Honeywell International Inc., Ingram Micro Inc. (HNA Group), Microscan Systems, Inc. (Omron Corporation), SATO Holdings Corporation, ScanSource, Inc., SICK AG, TSC Auto ID Technology Co., Ltd., Zebra Technologies Corporation

Le marché mondial des ADC pour l’utilisateur final est fragmenté en secteurs de la fabrication, de la vente au détail, du transport et de la logistique, de l’éducation et de l’informatique, de la santé et d’autres segments d’application. La segmentation est basée sur l’adoption de la technologie ADC par différentes industries d’utilisateurs finaux pour une meilleure efficacité opérationnelle. Le secteur de la vente au détail devrait dominer le marché de l’ADC. Pour un fonctionnement efficace du commerce de détail, un juste équilibre entre la demande et l’offre est nécessaire. Le coût de maintien des stocks, le cycle de vie du produit, les facteurs de comportement des consommateurs peuvent être correctement analysés et évalués pour être mis en œuvre dans les opérations et récolter les bénéfices sous la forme d’économies de coûts. La capture de données à chaque nœud d’opération dans le secteur de la vente au détail permet à ces utilisateurs finaux d’avoir une visibilité complète du produit en cours de traitement à travers différentes étapes, de rationaliser les flux de travail dans différents domaines. Par conséquent, les détaillants réussissent à fournir à leurs clients un service client en magasin transparent, une option de libre-service efficace pour les clients, une gestion des stocks sans erreur et une application plus facile des analyses.

Le marché mondial de la capture automatique de données a été segmenté comme suit :

Marché de la capture automatique de données – Par composant

Matériel

Logiciel

Services

Marché de la capture automatique de données – Par technologie

OCR

BCR

RFID

Autres

Marché de la capture automatique de données – Par les utilisateurs finaux

Fabrication Commerce de

détail

Transport et logistique

Éducation et informatique

Santé

Autres

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Marché de la capture automatique de données segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial de la capture automatique de données.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Capture automatique de données, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

