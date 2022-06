Le marché de la capture automatique de données atteindra 576,6 millions de dollars US à un TCAC de 5,82 % d’ici 2025 | Données sur les principaux pays par les partenaires Insight

Dernière étude de marché réalisée par The Insight Partners sur le « marché de la capture automatique de données jusqu’en 2025 par technologie (OCR, OMR & DLR, BCR et RFID) et composants (matériel, logiciels et services) ; utilisateurs finaux (vente au détail, transport et logistique, éducation & IT, Automotive, Healthcare, and Food and Beverage) – France and Global Analysis and Forecast?, Le marché ADC France représentait 576,6 millions de dollars US en 2016 et devrait croître à un TCAC de 5,8% sur la période de prévision 2017- 2025, pour représenter 961,1 millions de dollars US en 2025. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

La France devrait être le paysage le plus prometteur pour le marché de la capture automatisée de données en raison de sa capacité à faire face à la transformation technologique et industrielle spectaculaire et à une infrastructure informatique robuste pour soutenir l’intégration de la technologie. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché France ADC comprennent Bluebird, Inc., CIPHERLAB Co., Ltd., Denso Wave Inc., Eutronix S.A., Ingram Micro Inc. (HNA Group), SATO Holdings Corporation, ScanSource, Inc., SICK AG, TSC Auto ID Technology Co., Ltd., Zebra Technologies Corporation, Cognex Corporation, Datalogic S.p.A, Toshiba International Corporation, Honeywell International Inc. et Microscan Systems, Inc. (Omron Corporation), entre autres.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché France ADC avec une segmentation détaillée du marché. En outre, il analyse le scénario actuel du marché France ADC et prévoit le marché jusqu’en 2025. Le rapport couvre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision. En outre, le rapport analyse le scénario concurrentiel et les opportunités sur les marchés par rapport à l’ensemble du marché français. Le rapport comprend également les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies de marché. Le rapport fournit également une analyse de l’écosystème ainsi que l’analyse SWOT pour toutes les entreprises présentées dans le rapport.

Dans le monde d’aujourd’hui, les données générées ou traitées à diverses fins explosent et la saisie manuelle de ces énormes quantités de données dans le système informatique pourrait s’avérer chronophage et inefficace avec trop d’erreurs humaines. Plutôt un outil intelligent, qui peut à lui seul capturer les données requises du produit et les stocker dans l’ordinateur sous forme numérique s’avérerait plus rapide, sans erreur et plus rapide pour l’utilisateur final, principalement dans les applications de traitement de documents. Ainsi, ce besoin agit comme un facteur moteur pour la croissance du marché ADC.

On observe que l’adoption de l’automatisation est en croissance en France, car diverses industries des pays investissent considérablement dans diverses technologies d’automatisation afin d’optimiser les processus. L’adoption de la capture automatisée des données dans le pays a été remarquable depuis quelques années. Par exemple, le CHU de Clermont – Ferrand a improvisé sa prise en charge en rationalisant la collecte des données. L’hôpital avait mis en place un système intelligent de capture de données qui pouvait collecter les données vitales des patients et des médicaments et les convertir dans un format standardisé

Les objectifs d’amélioration de la pénétration du haut débit dans les régions reculées du pays ont contribué à stimuler la mise en œuvre des réseaux de capture automatique de données. La plupart des projets étaient des projets Greenfield. Cela a permis des implémentations faciles sans trop de coûts. Ce facteur a stimulé le marché de la capture automatique de données en Inde au fil des ans. Une tendance similaire devrait stimuler la croissance du marché de la capture automatique de données.

Le marché de la capture automatique de données est segmenté en fonction de la technologie, du composant et de l’utilisateur final ; analysés sur l’ensemble de la région France. Le marché français de la capture automatique de données par composant est largement segmenté en trois types: matériel, logiciel et services. Le matériel comprend différents scanners, lecteurs, imprimantes et autres accessoires utilisés pour la technologie, le logiciel comprend le logiciel qui s’exécute dessus et les coûts de développement de logiciel associés ; tandis que le service comprend la formation, l’exploitation et les autres services technologiques fournis après la vente du produit.

En plus de cela, le marché mondial des ADC est également divisé en cinq grands pays, à savoir les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Le rapport couvre également les sept principaux utilisateurs finaux, notamment la vente au détail, le transport et la logistique, l’éducation et l’informatique, l’automobile, la santé, l’alimentation et les boissons, etc.

L’étude fournit d’autres informations sur le marché et une analyse du marché français de la capture automatique de données en termes de paysage concurrentiel, de chaîne d’approvisionnement, de mise en évidence des tendances technologiques du marché, de taux d’adoption, de dynamique du secteur et d’analyse concurrentielle des principaux acteurs du secteur.

