Le marché de la cannelle témoigne de la croissance | greenvalleyorg, rapidorganic, Produits biologiques Inde, Sapthisathi, LE CHASSEUR D’ÉPICES

Analyse du marché et aperçu du marché de la cannelle

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la cannelle croît à un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

La cannelle est une épice que vous pouvez obtenir du genre cinnamomum à partir de l’écorce interne des espèces d’arbres tropicaux. Ils sont principalement utilisés dans des produits tels que les médicaments, les cosmétiques, le chocolat et la confiserie, les soupes et les sauces et autres.

Étendue du marché et taille du marché

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la cannelle sont Organic Spices Inc., Aryan International, SpicesInc., HERBCO, SandB FOODS INC., greenvalleyorg, rapidorganic, Organic Products India, Sapthisathi, THE SPICE HUNTER, INC., Frontier Co-op, Kohinoor Foods Ltd., Live Organic Pvt. Ltd., Yogi Botanicals, Starwest Botanicals, Rocky Mountain Spice Company, The Spice House, earthendelight, UK Blending LTD., Daarnhouwer and Co, SunOpta, NaturevibeBotanicals, Spice Chain Corporation, Husarich GmbH, AKO GmbH, Pacific Spice Company, Inc. et McCormick and Company, Inc. entre autres.

