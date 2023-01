Le marché de la Business Intelligence dans le secteur de la santé percevra un TCAC de 14,55% par prévision 2029, taille, part, tendances, demande et facteurs de croissance

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée » Marché de l’intelligence d’affaires de la santé” avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur les pages et une analyse complète facile à saisir. La technologie la plus récente a été utilisée en conjonction avec des connaissances expertes de l’industrie et des solutions pratiques, efficaces et innovantes pour développer ce rapport sur l’intelligence d’affaires des soins de santé. Les tactiques d’augmentation de la pénétration du marché telles que les lancements de nouveaux produits, l’expansion géographique, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions sont discutées. Cette étude du marché de la Business Intelligence dans le domaine de la santé se concentre sur de nombreux sous-marchés qui devraient connaître une croissance rapide en termes de revenus tout au long de la période de prévision approximative de l’étude. La recherche, l’analyse et les informations du rapport vous donnent une image claire du marché à partir de laquelle vous pouvez prendre des décisions commerciales éclairées.

Sur une base quotidienne, il y a une augmentation de la population de patients dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de santé similaires. Cela indique qu’avec l’augmentation du nombre de patients, il y a une augmentation subséquente des informations à enregistrer, stocker et gérer. L’intelligence d’affaires des soins de santé est l’une de ces solutions qui permet une gestion et un stockage efficaces et efficients des données organisationnelles des soins de santé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’intelligence économique des soins de santé devrait connaître un TCAC de 14,55% au cours de la période de prévision de 2029. Le «modèle sur site» représente le plus grand segment de déploiement sur le marché de l’intelligence économique des soins de santé en raison de la adoption croissante de modèles basés sur le cloud couplée à la forte dépendance des soins de santé à la technologie numérique pour exploiter les fonctions d’un système de santé complexe.

L’étude de marché de la Business Intelligence dans le domaine de la santé analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport permet de se concentrer sur les aspects les plus importants du marché, comme les tendances récentes du marché. Les analyses et les estimations obtenues grâce aux informations massives recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont extrêmement nécessaires lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de créer une marque sur le marché en tant que nouvel émergent.

Objectif fondamental du rapport sur le marché de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé

Sur le marché de la Business Intelligence dans le domaine de la santé, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent booster votre ventes de manière significative.

Facteurs influençant la taille et le taux de croissance du marché Intelligence d’affaires en santé .

Modifications majeures du marché Intelligence d’affaires de la santé dans un avenir proche.

Rivaux notables du marché dans le monde entier.

Portée future et perspectives des produits du marché de la Business Intelligence dans le secteur de la santé

Marchés émergents prometteurs.

Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Données de vente et profils des principaux fabricants mondiaux d’informatique décisionnelle dans le domaine de la santé

Segmentation:

Le marché de l’informatique décisionnelle dans le domaine de la santé est segmenté en fonction des composants, des fonctions, des applications, du déploiement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Plateformes

Logiciel

Prestations de service

Sur la base des composants, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est segmenté en plates-formes, logiciels et services.

Une fonction

Requête et création de rapports

Traitement analytique en ligne (OLAP) et visualisation

Gestion des performances

Sur la base de la fonction, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est divisé en requêtes et rapports, traitement analytique en ligne (OLAP) et visualisation, et gestion des performances.

Application

Analyse financière

Analyse opérationnelle

Analyse clinique

Basé sur l’application, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est fragmenté en analyse financière, analyse opérationnelle et analyse clinique. L’analyse financière est en outre subdivisée en traitement des réclamations, gestion du cycle des revenus , intégrité des paiements et fraude, gaspillage et abus, ajustement des risques et évaluation des risques. L’analyse opérationnelle est subdivisée en analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la main-d’œuvre et analyse stratégique. L’analyse clinique est en outre sous-segmentée en amélioration de la qualité et analyse comparative clinique, aide à la décision clinique, rapports et conformité réglementaires, analyse comparative/efficacité et santé de précision.

Déploiement

Modèle sur site

Modèle basé sur le cloud

Modèle hybride

Sur la base du déploiement, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est divisé en modèle sur site, modèle basé sur le cloud et modèle hybride .

Utilisateur final

Payeurs

Fournisseurs

Échanges d’informations sur la santé (HIE)

Organisations de soins responsables (ACO)

Organisations de soins gérés (MCO)

Administrateurs tiers (TPA)

En fonction de l’utilisateur final, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est divisé en payeurs, fournisseurs, échanges d’informations sur la santé (HIE), organisations de soins responsables (ACO), organisations de soins gérés (MCO) et administrateurs tiers (TPA). Les payeurs sont en outre subdivisés en compagnies d’assurance privées, agences gouvernementales, employeurs et bourses privées. Les prestataires sont en outre subdivisés en hôpitaux, cabinets médicaux, organisations de soins post-actifs et établissements de soins ambulatoires.

Principaux acteurs du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’informatique décisionnelle dans le domaine de la santé sont Microsoft, IBM, Oracle, SAP SE, SAS Institute Inc., TABLEAU SOFTWARE, LLC, MicroStrategy Incorporated., QlikTech International AB, Information Builders, Sisense Inc., Yellowfin International Pty Ltd, Board International, Perficient, Inc., TIBCO Software Inc., Infor. et Domo, Inc. entre autres.

Attraits du rapport sur le marché de l’intelligence d’affaires des soins de santé: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de l’intelligence d’affaires de la santé aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux de l’intelligence d’affaires des soins de santé

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial de l’intelligence d’affaires en santé?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial de la Business Intelligence en santé?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de l’intelligence d’affaires des soins de santé?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Intelligence d’affaires en soins de santé?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la Business Intelligence dans le domaine de la santé

Partie 04 : Taille du marché de la Business Intelligence dans le domaine de la santé

Partie 05 : Segmentation du marché de la Business Intelligence dans le domaine de la santé par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

