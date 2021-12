Le marché de la biotechnologie devrait acquérir un TCAC de 27,9% au cours de la période de prévision 2021 à 2028

Analyse de marché et perspectives : Marché Mondial de la Biotechnologie

Le marché de la biotechnologie devrait connaître une croissance accrue au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 27,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 691 409,16 millions de dollars d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies chroniques exige des produits et des instruments biotechnologiques de pointe qui jouent un rôle moteur dans la croissance du marché de la biotechnologie.

La biotechnologie est une technologie qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des parties de ceux-ci pour développer ou créer différents produits. La biotechnologie est devenue facile en raison de l’avancement de la technologie, car le nombre d’acteurs clés du marché développent et lancent de nouveaux produits afin d’élargir leur marché. De plus, l’émergence de la COVID-19 entraînant une demande de développement de vaccins a alimenté la croissance du marché de la biotechnologie. Selon la demande du marché, les systèmes de suivi ont évolué ou sont devenus avancés avec l’introduction de nouvelles technologies et des logiciels sont développés dans les secteurs de la santé. Cependant, les prix élevés des instruments peuvent entraver la croissance future du marché.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et de la Biotechnologie

Le paysage concurrentiel du marché de la biotechnologie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives sur le marché, les sites et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications, la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’objectif de la société lié au marché de la biotechnologie.

Les principales entreprises qui s’occupent de la biotechnologie sont Trinity Biotech, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Charles River Laboratories, Eurofins Scientific, Promega Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., Takara Bio Inc., Ortho Clinical Diagnostics, QIAGEN, Agilent Technologies, Inc., AstraZeneca, Merck KGaA, bioMérieux SA, Myriad Genetics, Inc., Illumina, Inc., Pacific Biosciences de Californie, Inc. et Biogen entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux contrats et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de la biotechnologie.

Par exemple,

En février 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé avoir finalisé son acquisition précédemment annoncée de Mesa Biotech, Inc. Cette acquisition devrait renforcer le leadership de l’entreprise sur le marché de la biotechnologie.

En mars 2021, les Laboratoires Charles River ont annoncé l’acquisition de Retrogenix Limited, un organisme de recherche sous contrat (CRO) à un stade précoce fournissant des services bioanalytiques spécialisés utilisant sa technologie de microréseaux cellulaires propriétaire. Cette acquisition devrait renforcer le secteur d’activité bioanalytique de la société.

Portée et Taille du Marché de la biotechnologie

Le marché de la biotechnologie est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les poches de croissance et les stratégies de niche pour aborder le marché et déterminer vos domaines d’application principaux et la différence dans vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché de la biotechnologie est segmenté en instruments, réactifs et services et logiciels. En 2021, le segment de type de produits devrait dominer le marché de la biotechnologie en raison de la disponibilité d’une gamme diversifiée de solutions innovantes.

Sur la base de la technologie, le marché de la biotechnologie est segmenté en nano-biotechnologie, technologie de pcr, séquençage de l’ADN, chromatographie, ingénierie et régénération tissulaires, dosages cellulaires, fermentation et autres. En 2021, le segment de la nano-biotechnologie devrait dominer le marché de la biotechnologie en raison de son large éventail d’applications.

Sur la base de l’application, le marché de la biotechnologie est segmenté en bio-pharmacie, bio-industriel, bio-services, bioinformatique et bio-agriculture. En 2021, le segment de la bio-pharmacie devrait dominer le marché de la biotechnologie en raison du nombre croissant d’activités de recherche et développement.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Personnalisation disponible: Marché Mondial de la Biotechnologie

