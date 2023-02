Le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon devrait atteindre 1,38 milliard de dollars d’ici 2030

La biopsie liquide est une alternative non invasive à la biopsie chirurgicale qui facilite la détection de biomarqueurs moléculaires. Les biopsies liquides éliminent le besoin de procédures invasives coûteuses en permettant aux médecins d’utiliser l’échantillon de sang d’un patient pour détecter une maladie et prendre des décisions. La biopsie liquide est une alternative non invasive à la biopsie chirurgicale pour la détection de biomarqueurs moléculaires. La biopsie liquide est une composante importante de la médecine de précision, avec d’énormes implications diagnostiques et thérapeutiques pour l’oncologie, et peut changer fondamentalement la pratique clinique. Cela permet aux médecins de détecter l’apparition de maladies ou de tumeurs en analysant de simples échantillons de sang. La présence de cellules cancéreuses dans le sang, ou les traces d’ARN ou d’ADN des cellules cancéreuses, peuvent aider à déterminer le meilleur traitement pour un patient.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché de la biopsie liquide du cancer du poumon était évaluée à 300 millions USD en 2022 et devrait croître à un TCAC de 21% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030, atteignant 1,38 milliard USD d’ici 2030. En plus des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les acteurs clés, le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire. .

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon sont Eurofins Scientific, MDxHealth, CareDx Inc., Immucor, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Menarini Silicon Biosystems, QIAGEN, GUARDANT HEALTH, INC, Exact Sciences Corporation, Myriad Genetics , Inc., LungLife AI, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Natera, Inc., Trovagene, Exosome Diagnostics, Illumina, Inc., Genomic Health, Biocept, Inc., RainDance Technologies Inc., BGI et F. Hoffmann-La Roche Ltd, d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les biopsies liquides sont une alternative non invasive aux biopsies chirurgicales car elles facilitent la détection de biomarqueurs moléculaires. Les biopsies liquides ne nécessitent pas de procédures invasives coûteuses, car les médecins peuvent facilement détecter la maladie et aider à la prise de décision grâce à l’échantillon de sang d’un patient. Le principal moteur du marché est l’augmentation de l’incidence du cancer du poumon, la principale cause de décès dans le monde, et sa prévalence est attribuée au tabagisme passif, à la pollution de l’air et aux anomalies. En raison de la croissance du marché, de nombreuses initiatives des gouvernements et des organisations de santé du monde entier ont également contribué à la croissance du marché. Les progrès technologiques et les gradients stimulent la croissance du marché. De plus, divers acteurs investissant dans la R&D et la recherche créeront des opportunités de croissance pour le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial de la biopsie liquide du cancer du poumon et taille du marché

Le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon est segmenté en fonction du type de biomarqueur, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base du type de biomarqueur, le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon est segmenté en cellules tumorales circulantes (CTC), ADN tumoral circulant (ctDNA), exosomes et ARN.

Sur la base des applications, le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon est segmenté en cancer du poumon à petites cellules et cancer du poumon non à petites cellules.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon est segmenté en centres de diagnostic et d’imagerie, hôpitaux, centres universitaires et de recherche, etc.

Analyse au niveau des pays du marché mondial de la biopsie liquide du cancer du poumon

Le marché Biopsie liquide du cancer du poumon est analysé par pays, type de biomarqueur, application et utilisateur final énumérés ci-dessus pour fournir des informations sur la taille du marché et les tendances. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique. , Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine et Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) il fait partie de l’Afrique (MEA), et le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial de la biopsie liquide du cancer du poumon en raison du TCAC élevé et du grand nombre de patients dans la région au cours de la période de prévision.

La section par pays du rapport sur le marché de la biopsie liquide du cancer du poumon présente également les facteurs individuels influençant le marché et les changements dans les réglementations du marché national influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Il tient également compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales et des défis auxquels est confrontée la concurrence importante ou peu fréquente des marques régionales et nationales.

