Le marché de la biopsie assistée par le vide discernera une croissance amplifiée au cours de 2022-2029 | Principaux acteurs commerciaux – BD, Hologic, ARGON MEDICAL

Aperçu du marché mondial de la biopsie assistée par le vide :

Le marché mondial de la biopsie assistée par le vide projettera un TCAC de 6,05 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la biopsie assistée par le vide est une alternative à la biopsie chirurgicale qui permet de localiser précisément la zone d’anomalie à l’aide d’un guidage par imagerie. Cette procédure permet de gagner beaucoup de temps et est peu invasive car elle ne localise que les tissus nécessaires à un prélèvement. La biopsie assistée par aspiration est une procédure peu invasive utilisée pour diagnostiquer le cancer du sein. La biopsie assistée par le vide est une sorte de biopsie à l’aiguille dans laquelle un vide est utilisé pour la collecte d’un échantillon de tissu.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la biopsie assistée par le vide sont la prévalence croissante du cancer du sein et l’augmentation de la population gériatrique sensible au cancer, l’augmentation de la population gériatrique féminine sensible au cancer du sein, la demande croissante d’interventions chirurgicales peu invasives.

Segmentation globale du marché Biopsie assistée par le vide :

Basé sur la technique de guidage, le marché de la biopsie assistée par le vide est segmenté en système de biopsie assistée par le vide stéréotaxique et système de biopsie assistée par le vide guidé par image.

Sur la base du type, le marché de la biopsie assistée par le vide est segmenté en 9-12G, <9G et >12G.

Sur la base de l’application, le marché de la biopsie assistée par le vide est segmenté en hôpitaux, instituts universitaires et de recherche et centres de diagnostic et d’imagerie.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de la biopsie assistée par aspiration et continuera de connaître une croissance substantielle pour la période de prévision. L’APAC, en revanche, connaîtra le TCAC le plus élevé pour la période de prévision. La sensibilisation croissante à la biopsie assistée par le vide et l’amélioration des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les pays en développement, induiront la croissance du marché dans cette région. La concentration accrue des principaux acteurs clés sur la collaboration et l’expansion dans cette région stimulera davantage la croissance du marché.

Principaux fournisseurs mondiaux :

BD

Hologique

Produits médicaux Devicor

ARGON MÉDICAL

SOMATEX Medical Technologies GmbH

THÉRAPEUTIQUES INVIVO

MDL SRL

STERYLAB Srl

UROMED Kurt Drews KG

BPB médical

PLANMED OY

Medtronic

Scion Medical Technologies LLC

Leica Biosystems Nussloch GmbH

SOIN ZAMAR

Stryker

Messe Düsseldorf GmbH

Boussole

COMPASS International Innovations Inc.

HAKKO CO.LTD

Cardinal Santé

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché Biopsie assistée par aspiration en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la biopsie assistée par le vide?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Biopsie assistée par aspiration?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Biopsie assistée par le vide?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché de la biopsie assistée par le vide?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Biopsie assistée par le vide auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Biopsie assistée par le vide?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Biopsie assistée par le vide?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Biopsie assistée par le vide?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Biopsie assistée par le vide?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la biopsie assistée par le vide

1 Aperçu du marché mondial de la biopsie assistée par le vide

2 Global Competition Biopsie assistée par le vide marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de biopsie assistée par aspiration, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en biopsie assistée par le vide (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Biopsie assistée par aspiration, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la biopsie assistée par vide par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de biopsie assistée par le vide

8 Analyse des coûts de fabrication Biopsie assistée par le vide

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la biopsie assistée par le vide (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

