Le marché de la biopréservation inaugurera une croissance exponentielle du TCAC de 21,85% avec la taille, les tendances, les statistiques de revenus, la demande et les acteurs clés prévus d’ici 2028

Étude qualitative menée intitulée « Marché de la biopréservation » dans la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research. Plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur les pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Les marchés en évolution rapide exigent les meilleures solutions commerciales et commerciales pour prospérer sur le marché. Ce rapport sur la bio-préservation contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les contrats, les moteurs du marché et les contraintes du marché dans cette industrie dérivées de l'analyse des cinq forces de Porte.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 21,85 % au cours de la période de prévision. Des investissements accrus dans le domaine de la recherche en médecine régénérative contribueront à augmenter la croissance du marché de la bioconservation.

Aperçu du marché: –

Le sang, les tissus, les cellules et les organes humains possèdent la capacité de guérir les tissus et les organes endommagés avec des avantages à long terme. La connaissance de nouvelles thérapies dans lesquelles les cellules et les tissus humains sont utilisés pour la recherche et le développement ultérieurs a conduit à l’avènement des biobanques. La collecte, le traitement et le stockage des échantillons et des données associées sont les fonctions de base des biobanques.

Des facteurs tels que l’augmentation des investissements en R&D, la sophistication des biobanques, les tendances croissantes de la préservation des cellules souches du sang de cordon néonatal, l’augmentation des investissements dans la recherche en médecine régénérative et l’augmentation de la demande de médecine personnalisée devraient propulser davantage la croissance du marché de la bioconservation au cours de la période de prévision.

Cependant, le coût élevé des méthodes avancées et les préoccupations persistantes dues aux dommages tissulaires lors de la congélation et de la décongélation sont des facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de la bioconservation dans les années à venir. De plus, le besoin croissant de transplantation d’organes, l’augmentation de la recherche dans le domaine de la bioconservation et la demande croissante de technologie de stockage à froid élargiront encore les opportunités appropriées pour la croissance du marché de la bioconservation dans un avenir proche. .

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la bioconservation comprennent:

Avanteur

Thermo Fisher Scientific Inc.

Exect Science Corporation

C’est de la biotechnologie.

Technologie pharmaceutique Genext de Shanghai

industrie graphique

Princeton cryotech

NIPPON Génétique Europe

Helmer Scientifique

Ambiance

Merck KGaA

Fonds de thermogenèse

Solutions bio-vie

Biocyon

PHC Holdings Co., Ltd.

Technologies des cellules souches

Soro Environmental Equipment Co., Ltd.

arctique

Diagnostic SPO

Société Panasonic

VWR International

kiagen

LabVantage Solutions Inc.

biomatrice

Washington Industries Q3

Thomas Scientifique

Portée du marché de la biopréservation et taille du marché

Le marché de la bioconservation est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et du biospécimen. La croissance parmi ces segments analysera les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction du type, le marché de la bioconservation est segmenté en milieux de bioconservation, équipement d’échantillons biologiques, congélateurs, systèmes de stockage cryogénique, équipement de décongélation et réfrigérateurs.

Sur la base des applications, le marché de la bioconservation est segmenté en applications thérapeutiques, de recherche, d’essais cliniques et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la bioconservation est segmenté en hôpitaux, biobanques, banques de gènes et autres utilisateurs finaux.

Basé sur les biospécimens, le marché de la bioconservation est segmenté en tissus humains, cellules souches, organes, cellules souches et autres biospécimens.

