Le marché de la biométrie vocale devrait croître à un TCAC de 20,6 % d’ici 2028

Le rapport d’étude de marché VOICE BIOMETRICS de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2022 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché de la BIOMETRIE VOCALE.

La part de marché de la biométrie vocale devrait passer de 1 319,23 millions de dollars US en 2021 à 4 823,85 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 20,6 % de 2022 à 2028.

L’essor des technologies modernes telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), le cloud computing et l’analyse de données, ainsi que la forte demande de préservation des données de santé et financières, propulsent la croissance du marché de la biométrie vocale. Les industries d’utilisation finale telles que la banque, les services financiers et l’assurance (BFSI), les secteurs gouvernementaux et publics, et l’informatique et les télécommunications connaissent une croissance en raison de l’urbanisation et de la numérisation croissantes dans le monde.

Le ton, la parole, la voix et le ton d’une personne sont analysés et utilisés dans la biométrie vocale pour la reconnaissance vocale. En termes de sécurité, il surpasse les mots de passe car un mot de passe peut être facilement suivi ou piraté, alors que la voix d’une personne est aussi différente et unique qu’une empreinte digitale. Une voix peut être identifiée de deux manières dans la biométrie vocale, par exemple dépendante du texte et indépendante du texte. L’un des principaux facteurs de croissance du marché de la biométrie vocale est son acceptation croissante dans diverses industries telles que l’industrie du divertissement, le cloud computing, les réseaux sociaux et la sécurité des bâtiments.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Aculab, Auraya, Inc, Aware Inc, Nuance Communications, Inc, Nice, Pindrop, Phonexia, SESTEK, Whispeak, VERINT SYSTEMS INC

Segmentation du marché de la biométrie vocale: par solution

de composant et services,

Par type

biométrie vocale active et biométrie

vocale passive,

Par processus d’authentification

IVR automatisé,

assisté par agent,

application mobile et

authentification des employés,

Par déploiement

Cloud et

sur site,

Par Vertical

BFSI,

Retail & Commerce,

Government & Defense,

IT & Telecom,

Healthcare & Life Sciences,

Transportation & Logistics,

Travel & Hospitality,

Energy & Utilities, and

Others,

Par

authentification d’application et vérification client,

analyse vocale médico-légale et enquête criminelle,

détection et prévention de la fraude,

gestion des risques et des urgences,

traitement des transactions,

contrôle d’accès,

gestion des effectifs,

etc.

Marché mondial de la BIOMETRIE VOCALE : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché de la BIOMETRIE VOCALE dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Marché mondial de la biométrie vocale : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Table des matières

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientations du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

Points clés à retenir Méthodologie de la recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire Biométrie vocale – Paysage du

marché 4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse PEST

4.3 Analyse de l’écosystème

4.4 Avis d’experts Marché de la biométrie vocale – Dynamique clé du marché

5.1 Moteurs du marché

5.2 Contraintes du

marché 5.3 Opportunités de marché

5.4 Tendances futures

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des contraintes Biométrie vocale – Analyse du marché

mondial 6.1 Aperçu du marché

mondial de la biométrie vocale 6.2 Prévisions et analyse des revenus du marché mondial de la biométrie vocale

6.3 Positionnement du marché – Cinq acteurs clés

……Suite

Principaux points clés du marché BIOMETRIE VOCALE

Aperçu du marché de la biométrie vocale

Concurrence sur le marché de la biométrie vocale

Marché de la biométrie vocale, tendances des revenus et des prix

Analyse du marché de la biométrie vocale par application

Profils des entreprises et chiffres clés du marché BIOMETRIE VOCALE

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

