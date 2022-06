Le marché de la biologie dans le cloud devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

La taille du marché mondial de la biologie du cloud était évaluée à 2,44 milliards USD en 2020 et a atteint 8,69 milliards USD en 2027 , enregistrant un CAGR de 23,6 % sur la période de prévision 2021-2027. La biologie des nuages ​​utilise le concept de biologie de base pour étudier le système biologique. L’intervention de la technologie du cloud computing dans la biologie a résolu divers problèmes tels que les problèmes de mégadonnées, la collaboration et l’analyse. L’augmentation des besoins médicaux des consommateurs et la demande rapide de médecine personnalisée façonneront la croissance du marché de la biologie dans le cloud à l’avenir. Le marché de la biologie du cloud a tendance à changer radicalement à l’avenir. Les tendances du marché de la biologie dans le cloud incluent les avancées technologiques dans les infrastructures de santé. De plus, la croissance du marché de la biologie dans le cloud est stimulée par les alliances entre les organisations de recherche biotechnologique, pharmaceutique et de santé.

Dynamique du marché mondial de la biologie dans le cloud

Facteurs : augmentation de la demande de plates-formes de cloud computing dans les laboratoires cliniques

Il existe une demande accrue de plateformes cloud dans les laboratoires cliniques en raison de la quantité croissante de données volumineuses couplées aux technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS) et à leurs applications à la médecine personnalisée. Les laboratoires cliniques ont adopté de manière significative le NGS pour diagnostiquer les troubles héréditaires en raison de son débit élevé et de sa précision analytique. Par exemple, en juin 2014, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) et Quest Diagnostics ont déclaré un partenariat conjoint pour identifier et annoter les mutations génétiques concernant les tumeurs cancéreuses solides. Par conséquent, les laboratoires cliniques doivent développer une plate-forme bioinformatique évolutive et robuste pour gérer efficacement la quantité de données générées. Les plates-formes de cloud computing permettent aux laboratoires cliniques d’effectuer une large validation de NGS ciblés pour les troubles héréditaires. Ceci, à son tour,

Contraintes : problèmes de sécurité et problèmes de fiabilité

Le marché mondial de la biologie des nuages ​​a considérablement augmenté au cours de la période de prévision ; Cependant, les problèmes de sécurité et les problèmes de fiabilité sont toujours difficiles pour les fournisseurs de biologie cloud et les utilisateurs finaux. Dans le scénario actuel du cloud computing, la plupart des entreprises et des instituts de recherche adoptent des services cloud et permettent l’accès à davantage d’utilisateurs et d’appareils distants par rapport au passé. En conséquence, la complexité des réseaux a augmenté au fil des ans et nécessite des mesures concrètes de sécurité. Les pare-feu et les systèmes de détection d’intrusion antérieurs étaient conçus comme une mesure de sécurité pour protéger les installations et les équipements avec des paramètres définis avec des points d’entrée minimaux dans les réseaux et les appareils au sein de l’organisation. Cependant, ces derniers temps 2017-18, les environnements basés sur le cloud utilisaient plusieurs centres de données répartis sur plusieurs fournisseurs, gérant différentes catégories d’ensembles de données disponibles pour différents utilisateurs avec différents droits d’accès. Par conséquent, les pare-feu et les outils IDS sont configurés pour autoriser le trafic vers les utilisateurs distants et les appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables exploités à distance. Cela réduisait l’efficacité et les outils de sécurité, entraînait des failles de sécurité et mettait les données privées en danger.

Opportunités : Avènement de la technologie CRISPR

L’une des nouvelles technologies introduites sur le marché dans le passé est la technologie CRISPR, qui est utilisée pour modifier l’ADN d’un organisme ou d’une culture et développer des cultures modifiées pour augmenter la production et la qualité des cultures. L’édition de gènes CRISPR est l’une des implications majeures pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, car elle peut améliorer les «cultures orphelines» qui sont localement importantes pour une bonne nutrition. Ces activités de recherche se développent avec le soutien financier d’investissements privés et publics. Le financement de la technologie CRISPR a augmenté à un rythme rapide au cours des dernières années, parallèlement à un nombre croissant de projets.

Les activités de recherche se multiplient pour freiner la stagnation de l’industrie agricole dans divers pays. Selon la FSA (Federation of American Scientists), le NIH avait sanctionné des fonds d’une valeur d’environ 267 millions de dollars, 603,2 millions de dollars, 947,5 millions de dollars et 1,2 milliard de dollars en 2015, 2016, 2017 et 2018, respectivement pour les activités de recherche liées au CRISPR et projets. Cependant, dans la technologie CRISPR, une grande quantité de données de séquençage est collectée, ce qui rend difficile l’accès aux données pour les chercheurs. Par conséquent, la plate-forme CRISPRCloud a été développée pour déconvoluer les données d’écran CRISPR. Cette plate-forme réduit plusieurs fichiers de la taille d’un gigaoctet en un seul fichier de la taille d’un mégaoctet, permet à l’utilisateur de télécharger des données brutes de manière confidentielle et de filtrer les informations grâce à une analyse personnalisable.

Impact du COVID-19 sur le marché de la biologie du cloud

L’épidémie de COVID-19 a augmenté la demande de biologie du cloud en raison de l’explosion de la demande de médicaments et de vaccins dans le monde. Cela a eu un impact positif sur la valeur de la biologie du cloud en 2020 et 2021. De plus, la biologie du cloud a été l’un de ces outils essentiels aidant les chercheurs à prévoir avec précision l’impact et la propagation exacts du nouveau coronavirus. Il a également joué un rôle central dans les activités de recherche clinique, qui soutiennent davantage la demande croissante.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de la biologie du cloud en fonction du type, de l’application et des utilisateurs finaux.

En fonction du type, le marché de la biologie du cloud a été segmenté en –

Nuage public

Nuage privé

Nuage hybride

Le marché est classé en cloud public, cloud privé et cloud hybride en fonction du type de déploiement. Parmi ceux-ci, le cloud public détenait la plus grande part de 51,0 % en 2020. Un nombre important d’entreprises des sciences de la vie adoptent le cloud public en raison de la rentabilité, de l’absence de maintenance, de la grande évolutivité et de la fiabilité. Les principales instances de clouds publics incluent AWS, Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure. Une grande quantité de collecte de données scientifiques financée par le gouvernement fédéral est disponible dans les clouds publics. Par exemple, les données du Human Microbiome Project (HMP), financées par le NIH, sont disponibles sur le service de stockage simple AWS (S3), et divers ensembles de données biomédicales deviennent disponibles dans le cloud public. Ceci, à son tour, contribue à la plus grande part du cloud public.

Sur la base de l’application, le marché de la biologie du cloud a été segmenté en –

Génomique

Essais cliniques

Diagnostique

Fabrication pharmaceutique

Les autres

Sur la base des applications, le marché est classé en découverte et recherche préclinique, essais cliniques, fabrication pharmaceutique, commercialisation et analyse de gènes végétaux et microbiens. En 2020, la génomique occupait la part majeure du marché mondial de la biologie du cloud. L’augmentation des découvertes de médicaments stimule principalement la demande de plates-formes cloud pour mener correctement des recherches sur le génome. Il existe un besoin important pour les entreprises biopharmaceutiques de comprendre le lien entre les processus biologiques de l’organisme que le médicament cible. Grâce à l’étude détaillée des profils génétiques des patients souffrant de maladies, les chercheurs acquièrent une compréhension efficace des processus biologiques de l’organisme liés à la maladie. Il les soutient dans la conduite de leurs recherches en conséquence. Cependant, le génome humain génère une quantité massive de données. L’ADN humain se compose de près de 3 milliards de paires de bases qui représentent environ 100 gigaoctets (Go) de données, soit 102 400 photos. Cela crée des problèmes de données volumineuses dans la recherche en génomique, conduisant à l’informatique en nuage pour stocker, traiter et analyser les données volumineuses.

Basé sur les utilisateurs finaux, le marché de la biologie du cloud a été segmenté en –

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires cliniques

Organismes de recherche sous contrat

Les autres

Le marché est classé comme utilisateur final en tant que sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO), laboratoires cliniques et autres (instituts de recherche et hôpitaux). En 2020, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détenaient la plus grande part de 55,4 % du marché. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques utilisent des plates-formes de cloud computing pour améliorer leur efficacité et découvrir des informations exploitables à chaque étape du pipeline de découverte et de développement de médicaments. Cela permet aux entreprises d’accélérer la découverte et le développement et de faire progresser la fabrication pharmaceutique.

Marché de la biologie du cloud : perspectives régionales

Le marché de la biologie du cloud est segmenté en cinq régions géographiques : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord contribuera à hauteur de 39,7 % au marché mondial de la biologie du cloud. La région dispose d’une infrastructure de soins de santé bien développée et d’acteurs clés du marché, tels qu’Amazon Web Services (AWS), Inc., Google LLC, Microsoft Corp., IBM Corp. et Oracle Corp. Les avantages de la technologie cloud dans les applications de santé font également partie des principaux facteurs contribuant de manière significative à la croissance du marché. Accroître le financement public et les investissements en R&D par les organismes gouvernementaux et les entreprises pharmaceutiques,

L’Europe occupait la deuxième place, affichant une croissance à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Selon la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA), l’Allemagne occupe la première place dans la R&D de l’industrie pharmaceutique européenne. Le pays a investi près de 8,3 milliards de dollars dans la R&D pharmaceutique en 2017. Cette croissance de la R&D pharmaceutique se traduit par un nombre croissant de découvertes et de développements de médicaments, ce qui entraîne la demande de plateformes cloud dans le pays. Les principales sociétés pharmaceutiques opérant en Allemagne sont Novartis AG, Merck KGaA, Boehringer Ingelheim International GmbH et Bayer AG. Ces entreprises utilisent des plates-formes cloud pour tirer parti de l’innovation dans la découverte et le développement de médicaments, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché en Europe.

Les principaux concurrents du marché mondial de la biologie dans le cloud comprennent –

Les acteurs du marché sur le marché de la biologie dans le cloud adoptent diverses stratégies pour se maintenir sur le marché concurrentiel, notamment la fusion et l’acquisition, l’expansion géographique, les partenariats et collaborations et le développement de produits, entre autres. Par exemple, en avril 2019, Google LLC a collaboré avec Deloitte pour développer des solutions avancées pour l’industrie des sciences de la vie et de la santé. Ces entreprises se concentreront sur le développement de nouvelles solutions qui contribueraient à accélérer le rythme de la recherche biomédicale, à optimiser les opérations et à améliorer l’accès aux soins de santé. Les fabricants vitaux de la biologie du cloud opérant sur le marché mondial sont –

Simulation Plus inc.

Groupes informatiques chimiques inc.

Genedata SA

Insilico Biotechnology SA

Rhenovia Pharma SAS

Entélos

Découverte de Nimbus

Athenahealth

Siemens Healthineera

GE Santé.

L’analyse régionale du marché de la biologie du cloud comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

