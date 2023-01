Le marché de la biologie agricole devrait croître à un TCAC de 11,25 % jusqu’en 2028. BASF SE, Isagro Spa, Syngenta Crop Protection AG, Bayer AG, UPL, Marrone Bio Innovations., Evogene Ltd., Vegalab SA, LALLEMAND Inc., Valent BioSciences LLC, Biolchim SPA, Bienvenido., VALAGRO SPA, Koppert Biological Systems India Pvt Ltd, Symborg., Andermatt Biocontrol AG, SEIPASA, SA, Verdesian Life Sciences. et Biobest Group SA.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la biologie agricole projettera un TCAC de 11,25 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les produits biologiques agricoles sont des produits phytosanitaires dérivés de matières organiques, telles que des insectes et des micro-organismes, et des extraits de plantes ou d’animaux. Il est appliqué au sol pour protéger les cultures contre les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies et pour augmenter les rendements en améliorant l’absorption des nutriments.

L’adoption de l’agriculture biologique dans l’agriculture, la préférence croissante pour les produits biologiques, les pressions restrictives croissantes et les effets néfastes des produits de protection artificielle des plantes, et la hausse des prix des produits de protection artificielle des cultures entraîneront le marché de l’agrobiologie par le montant prévu, 2020- 2028. En outre, l’augmentation des applications dans les pays en développement peut encore améliorer diverses opportunités qui conduiront à l’expansion du marché de la biologie agricole au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial Biologie agricole et taille du marché

Le marché de l’agrobiologie est segmenté selon le type de produit, le mode d’application, le type de culture et la fonction. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché de l’agrobiologie est segmenté en microbes, macrobiotiques, produits chimiques symboliques et produits naturels.

Selon le mode d’application, le marché de l’agrobiologie est segmenté en application foliaire, traitement des semences et traitement des sols.

Analyse au niveau national du marché de la biologie agricole

Analyse du marché mondial de la biologie agricole et taille du marché, des informations sur le volume sont fournies sur un pays par type de produit, mode d’application, type de culture et fonction, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biologie agricole sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie en Amérique du Nord, le reste de l’Europe et le Japon en Amérique du Nord. , Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) et certaines parties de l’Amérique du Sud, États-Unis Les États-Unis, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Koweït, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région européenne récolte des bénéfices significatifs et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales en faveur de l’utilisation de produits biologiques. L’Asie-Pacifique est l’une des régions à la croissance la plus rapide car les gens sont moins conscients des avantages des produits biosourcés.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Agrobiologie

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché Biologie agricole sont:

BASF SE, Isagro Spa, Syngenta Crop Protection AG, Bayer AG, UPL, Marrone Bio Innovations., Evogene Ltd., Vegalab SA, LALLEMAND Inc., Valent BioSciences LLC, Biolchim SPA, Bienvenido., VALAGRO SPA, Koppert Biological Systems India Pvt Ltd, Symborg., Andermatt Biocontrol AG, SEIPASA, SA, Verdesian Life Sciences. et Biobest Group SA.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

