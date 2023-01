Le marché de la biochirurgie devrait atteindre 19,74 milliards USD d’ici 2029

Les produits biochirurgicaux sont utilisés pour restaurer les tissus et les os fragiles et endommagés dans une variété de chirurgies. La biochirurgie a inauguré une nouvelle ère de traitement chirurgical, de gestion des plaies et des tissus et de guérison régénérative. Le bon équilibre des matériaux biologiques et synthétiques ouvre de nouvelles possibilités de réparation régénérative.

Le segment hospitalier détient la plus grande part de marché. Le nombre croissant d’hôpitaux et la croissance économique et des infrastructures peuvent être associés à une grande partie de l’industrie, en particulier dans les marchés émergents. Selon Data Bridge Market Research, le marché de la physiothérapie devrait passer de 12,2 milliards de dollars en 2021 à 19,7 milliards de dollars en 2029, avec un TCAC de 6,2 % de 2022 à 2029.

Certains des acteurs clés du marché de la biochirurgie sont:

Baxter (États-Unis)

BD (UE)

Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)

Medtronic (États-Unis)

Sanofi (France)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

cryolife (UE)

Stryker Corporation (États-Unis)

Hemostasia, LLC (États-Unis)

Integra LifeSciences Corporation (EE. UU.)

Pfizer (États-Unis)

CSL Limited (Australie)

Exaktech (États-Unis)

RTI Surgical Holdings, Inc. (EE. UU.)

Getinge AG (Suède)

exploitations de Sanyang. (nous)

AROA BIOSURGERY LIMITED (Nueva Gelanda)

Trabio (UE)

Tissus Regenix (Royaume-Uni)

Osiris Therapeutics, Inc. (ETATS-UNIS)

Étendue du marché mondial Biochirurgie et taille du marché

Le marché de la biochirurgie est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

Remplacement de greffe osseuse

insertion des tissus mous

hémostase_

Adhésifs et scellants chirurgicaux

barrière adhésive

améliorant de gouttière

Sur la base du produit, le marché de la biochirurgie est segmenté en substituts de greffe osseuse, piliers de tissus mous, agents hémostatiques, adhésifs et scellants chirurgicaux, barrières adhésives et activateurs de lignes d’agrafes. Les substituts de greffe osseuse sont subdivisés en matrice osseuse déminéralisée, greffes osseuses synthétiques et protéines morphogénétiques osseuses. Les accessoires pour tissus mous peuvent être subdivisés en mailles synthétiques et mailles biologiques. Les agents hémostatiques sont en outre subdivisés en agents hémostatiques à base de thrombine, agents hémostatiques à base de cellulose régénérée oxydée et agents hémostatiques composés. Les mastics et adhésifs chirurgicaux peuvent également être subdivisés en types naturels/biologiques de mastics et d’adhésifs.

Exiger

Pédiatrie

adulte

maire

Sur la base de l’application, le marché de la biochirurgie est segmenté en chirurgie générale, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie reconstructive, chirurgie gynécologique, chirurgie thoracique et urologie.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

ETC

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la biochirurgie est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Pour en savoir plus sur l’analyse de marché –Résumé du rapport de recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biosurgery-market.

Aperçu / analyse du marché régional de la biochirurgie

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la biochirurgie est analysé par pays, produit, application et utilisateur final, ainsi que les prévisions et les tendances de la taille du marché. Les pays couverts par le rapport de marché Biochirurgie sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Parties de l’Afrique (MEA), parties de l’Amérique du Sud, du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la biochirurgie en raison de son industrie médicale de longue date. En outre, l’incidence croissante de l’obésité et des maladies cardiovasculaires stimulera davantage la croissance du marché de la biochirurgie dans la région au cours de la période de prévision. Le marché de la biochirurgie en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison des progrès des installations médicales et des politiques de remboursement dans les pays développés. En outre, une sensibilisation accrue aux procédures chirurgicales avancées devrait alimenter la croissance du marché de la biochirurgie dans la région pour les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs du marché au niveau national et des changements réglementaires du marché qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données des pays, en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des défis auxquels est confrontée une concurrence élevée ou faible entre les marques régionales et nationales, et de l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales.

