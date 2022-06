Le marché de la bière non alcoolisée devrait connaître des opportunités de croissance prometteuses au cours de la période de prévision 2022-2030

La taille du marché mondial de la bière sans alcool devrait passer de 18,1 milliards USD en 2021 à 32,9 milliards USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 8,1 % de 2022 à 2030 . La bière peu ou pas alcoolisée est une bière sans alcool. Il est préparé par fermentation de matières fraîches. Il est fabriqué à partir de l’élimination de l’alcool d’une bière ordinaire et présente divers avantages pour la santé. C’est une option pratique de boisson pour les non-buveurs.

Les avantages pour la santé associés à la bière sans alcool par rapport à la bière alcoolisée habituelle alimentent la croissance du marché, car la consommation d’alcool entraîne une intoxication, qui provoque une perte de conscience, une gueule de bois et une perte de tempérament. Ainsi, des bières sans alcool ont été introduites. Grâce à la bière sans alcool, une personne peut profiter de la consommation de bière sans perdre connaissance.

De plus, la bière sans alcool aide à stimuler la production de lait des seins et réduit l’anxiété et le stress en procurant un sommeil réparateur. En outre, il contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Il est inclus dans la nutrition sportive pour obtenir un supplément d’énergie. De plus, une augmentation des bars, pubs et restaurants stimule sa demande. Les technologies émergentes dans le processus d’emballage et de mise en conserve stimulent sa demande. Le gouvernement a pris des mesures strictes pour l’interdiction de la bière alcoolisée. Par conséquent, tous ces facteurs stimulent la croissance du marché mondial de la bière sans alcool.

Dynamique du marché mondial de la bière sans alcool

Compte tenu de l’évolution des modèles de clients, les entreprises introduisent de nouvelles variantes dans le portefeuille de produits pour répondre aux besoins des clients. De nombreuses entreprises ont lancé une bière sans alcool infusée de fruits avec l’avantage supplémentaire du goût et de la qualité.

De la bière sans alcool est servie pendant le voyage pour réduire l’ennui des gens. L’expansion de l’industrie du tourisme stimule la croissance du marché. L’innovation a conduit à la transformation de diverses matières premières telles que les raisins et les pommes. De plus, l’inclusion de 0,5 % en volume de bière sans alcool dans le portefeuille de produits déplace la préférence des consommateurs d’alcool vers la bière sans alcool, car elle a le même goût que celui des boissons alcoolisées.

Étendue du marché mondial de la bière sans alcool

L’étude classe le marché de la bière sans alcool en fonction du type, de la catégorie, du canal de distribution, du matériau et du groupe d’âge aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sans alcool

Faible teneur en alcool

Perspectives par catégorie ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Plaine

Parfumé

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Dépanneurs

Magasins d’alcools

Supermarchés

Restaurants & Bars

Magasins en ligne

Par perspectives matérielles ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Grains maltés

Houblon

Levures

Enzymes

Les autres

Perspectives par groupe d’âge ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Adolescent

Adulte

Gériatrique

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



