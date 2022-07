Le marché de la bière artisanale enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

Le marché mondial de la bière artisanale était évalué à XX millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 186 590 millions de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX % de 2020 à 2030. L’augmentation de la demande de différents types de bières artisanales stimule la croissance du marché mondial de la bière artisanale.

Au cours de la dernière décennie, la consommation mondiale de bière a explosé. Selon la Brewers Association, la bière représente près de 75 % de la part de marché mondiale des boissons alcoolisées, l’Inde, la Chine, les États-Unis, le Brésil, la Russie, l’Allemagne et le Mexique étant les principaux marchés. En ce qui concerne la bière artisanale, l’Europe et l’Amérique du Nord sont les marchés dominants. Ces régions ont connu une augmentation de la demande pour différents types de bières artisanales telles que la Porter, la Stout, la Brown ale, la Lager et la Cream Ale. De ce fait, ces régions jouent un rôle important dans la croissance du marché, en termes de valeur.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00224

Cependant, la surconsommation de bière entraîne de nombreux risques pour la santé tels que l’hypertension artérielle, les brûlures d’estomac et l’intoxication. Il augmente également le niveau de sucre des consommateurs. En outre, la consommation de boissons alcoolisées insuffisamment distillées peut entraîner de graves troubles de santé et la mort dans quelques cas. Imposer des taxes élevées sur ces boissons est un moyen de limiter la disponibilité d’alcool bon marché. Ces facteurs devraient freiner la croissance du marché.

De plus, les réglementations gouvernementales strictes imposées sur le marché de la bière agissent comme un frein pour le marché. En dehors de cela, les droits d’importation pour les produits importés, les droits d’accise et la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits fabriqués localement sont en hausse, ce qui entrave davantage la croissance du marché.

La génération Y joue un rôle important dans la stimulation de la demande sur le marché mondial de la bière artisanale. Il y a une augmentation des dépenses hors site pour la bière en raison de l’essor de la culture des pubs et de la vie nocturne chez les millennials. De plus, des facteurs tels que les occasions, les facteurs de motivation et les préférences de produit jouent un rôle important lors de l’achat et de la consommation de bière artisanale. Le goût doux et la saveur différente sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché parmi les milléniaux.

Le marché mondial de la bière artisanale est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution, du groupe d’âge et de la région. Par type de produit, le segment des bières blondes représente une part de valeur plus élevée en raison de l’augmentation de la demande pour différents types de bières traditionnelles.

Certaines des entreprises clés décrites dans le rapport incluent Anheuser-Busch InBev, Carlsberg Group, Diageo PLC, Heineken NV, Erdinger Brewery, Lasco Brewery, Oettinger Brewery, Radeberger Brewery et BAVARIA NV

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00224

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances et opportunités actuelles et émergentes du marché sur le marché mondial de la bière artisanale.

• Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative détaillée des tendances actuelles et des estimations futures qui aident à évaluer les opportunités de marché existantes.

• Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie.

• Une analyse approfondie du marché est menée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux concurrents dans le cadre du marché.

• Le rapport fournit des informations qualitatives approfondies sur les segments potentiels ou les régions présentant une croissance favorable.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par type de produit

• Ale

• Lagers

Par canal de distribution

• On-trade

• Off-trade

Par groupe d’âge

• 21-35 ans

• 40-54 ans

• 55 ans et plus

Par région

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Russie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o Reste de l’Asie-Pacifique

•

Amérique latine

, Moyen-Orient

et Afrique