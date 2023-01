Le marché de la bière artisanale connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

Marché mondial de la bière artisanale, par type de produit (Ale, Lagers, bières de spécialité, autres), canal de distribution (sur place, hors commerce), tranche d’âge (21 à 35 ans, 40 à 54 ans, 55 ans et plus) ) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché de la bière artisanale

Dans le monde de la bière artisanale, il existe une communauté passionnée par le style de bière et qui aime la boire. Les gens boivent plus fréquemment de la bière artisanale en raison de l’attrait d’essayer de nouveaux types de bière.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la bière artisanale était évalué à 2,47 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 5,02 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport sur le marché de la bière artisanale examine la croissance actuelle, qui est tirée par l’évolution de la tendance à offrir des bières artisanales lors d’occasions spéciales.

Définition du marché

La bière artisanale est essentiellement une bière traditionnelle fabriquée dans de petites brasseries. Il est riche en silicium , en antioxydants, en protéines et en complexe de vitamines B, et offre ainsi de nombreux avantages pour la santé. Les ales, les lagers, les bières spéciales et d’autres types de bières artisanales sont parmi les plus populaires.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type de produit (Ale, Lagers, Bières de spécialité, Autres), Canal de distribution (On- Trade, Off- Trade), Tranche d’âge (21–35 ans, 40–54 ans, 55 ans et plus) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Davide Campari-Milano NV (Pays-Bas), Diageo PLC (Royaume-Uni), Halewood International Limited (Royaume-Uni), Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon), Accolade Wines (Australie), Bacardi Limited (Bermudes), Mike’s Hard Lemonade Co. ( États-Unis), Castel Group (France), Suntory Holdings Limited (Japon), Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique), The Brown-Forman Corporation (États-Unis), United Brands Company, Inc. (États-Unis), PernodRicard SA (France ), The Miller Brewing Company (États-Unis) Opportunités Population millénaire croissante

Hausse du revenu disponible

Une augmentation du nombre de femmes buveuses

Dynamique du marché de la bière artisanale

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Population millénaire croissante

La popularité croissante des boissons alcoolisées biologiques , ainsi que la population millénaire croissante, stimulent la croissance du marché de la bière artisanale.

Hausse du marketing des médias sociaux

L’augmentation du revenu disponible, l’augmentation du nombre de femmes buveuses et l’augmentation du marketing sur les réseaux sociaux sont des facteurs importants agissant comme déterminants de la croissance du marché de la bière artisanale au cours de la période de prévision

Occasion

La croissance globale du marché a été tempérée par l’évolution des modes de vie et des préférences des consommateurs. De plus, l’urbanisation rapide et l’augmentation de la population devraient accélérer la croissance globale du marché.

Contraintes

D’autre part, les droits d’accise élevés pourraient constituer un défi important pour le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. La fluctuation des prix des matières premières, en revanche, devrait étouffer la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la bière artisanale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la bière artisanale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post COVID-19 sur le marché de la bière artisanale

En ce qui concerne la restriction mondiale imposée à la fonctionnalité des cafés et des pubs, le segment de la consommation de masse des bières artisanales, c’est-à-dire les circuits de distribution, a connu une baisse significative au cours de l’année 2020 en raison du COVID-19. Cependant, lorsque les restrictions ont été levées fin 2020, les ventes ont repris leur tendance à la hausse. Pendant la pandémie, le segment de la distribution hors commerce a connu une croissance spectaculaire, alors que les ventes d’alcool en magasin et en ligne montaient en flèche dans le monde entier.

Développement récent

En octobre 2020, AB InBev, l’une des plus grandes brasseries au monde, a finalisé l’acquisition tant attendue de la Craft Brew Alliance. AB InBev a également payé 220 millions de dollars pour les 68,8% restants des actions de la société, lui donnant le contrôle total.

Le 12 août 2021, la société mexicaine d’embouteillage Coca-Cola FEMSA a confirmé son acquisition de la marque de bière brésilienne Therezopolis afin d’accéder au marché brésilien de la bière artisanale.

En avril 2021, en raison de la demande croissante de saveurs audacieuses et exquises, B9 Beverages Pvt. Ltd., sous la marque Bira91, a annoncé son intention de lancer des bières artisanales en édition limitée dans diverses saveurs en Inde.

