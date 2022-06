Le marché de la bière artisanale assistera à une forte accélération de la croissance au cours de la période 2022-2028

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Craft Beer Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis By Type (Ale, Lager, Stout, Cider, Porter, Others) » ; Canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne, autres.) et géographie » publié par The Insight Partners, des composants traditionnels comme l’orge malté sont utilisés pour fabriquer de la bière artisanale, mais des ingrédients intrigants et parfois non traditionnels sont parfois ajoutés pour la saveur . Les petits brasseurs sont appelés brasseurs artisanaux. Ils apportent leur propre touche à la mode classique et en créent de nouvelles qui n’ont jamais été vues auparavant. Les procédés de brassage traditionnels et séculaires sont utilisés dans le brassage artisanal. Il évite certaines des méthodes douteuses de la bière moderne produite en série, telles que l’utilisation de maïs ou de riz comme ajouts.

Un rapport d’étude de marché exclusif sur la bière artisanale fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type, application et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à de nombreuses contributions primaires d’experts de l’industrie, de leaders d’opinion clés d’entreprises, d’intervenants et de recherches secondaires (associations mondiales/régionales, revues spécialisées, livres blancs techniques, site Web de l’entreprise, dépôt du rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes). En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Principaux acteurs du marché de la bière artisanale:

Brasserie Molson Coors

Anheuser-Busch InBev

Marques Constellation

G. Yuengling and Son Inc.

Heineken SA

Nouvelle Belgique Brewing Company Inc.

Brasserie Oskar Blues LLC

Pierre et Bois Brewing Co.

La Boston Beer Company

La société Gambrinus

Brasserie élyséenne

Brassage et distillation hérétiques

Compagnie de bière Goose Island

Brassage de pierre

Kona Brewing Co.

Cooper bricolage. SARL

Sierra Nevada Brewing Co.

La brasserie de Brooklyn

Brasseries Carlsberg AS

Kirin Holdings Company Ltd.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la bière artisanale 2021-2028 explore l’analyse des données historiques ainsi que la taille, la part, la croissance, la demande et les revenus du marché mondial de la bière artisanale et estime la tendance future du marché sur la base de cette étude détaillée. L’étude partage les performances du marché à la fois en termes de volume et de revenus et ce facteur qui est utile et utile à l’entreprise.

Le rapport sur le marché de la bière artisanale fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché de la bière artisanale pour offrir des informations utiles et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché de la bière artisanale en comprenant les approches de croissance stratégique.

Moteurs de la DYNAMIQUE DU MARCHÉ:

La bière artisanale est de plus en plus populaire auprès des clients, qui recherchent des produits à faible teneur en alcool par volume (ABV).

Ce marché est stimulé par des facteurs tels que l’évolution des modes de vie, la conscience des consommateurs en matière de santé et la disponibilité de nombreuses variétés de bières artisanales.

De plus, en raison de l’augmentation des pubs, des restaurants, des bars et de la culture nocturne chez les milléniaux, il y a une augmentation des dépenses de bière hors site, ce qui influence le marché mondial de la bière artisanale, et donc le marché de la bière artisanale a une très forte opportunité de étendre sa présence au niveau international.

Contraintes:

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Sur la base du type, le marché est segmenté en bière, bière blonde, stout, cidre, porter et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, commerce de détail en ligne et autres.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la bière artisanale. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Principales suggestions du rapport :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial du trading d’algorithmes

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances cruciales progressistes de l’industrie dans le Bière artisanale, permettant ainsi aux joueurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Table des matières:

1. Introduction

2. Principaux plats à emporter

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché des arômes naturels

5. Marché des arômes naturels – dynamique clé du marché

6. Marché des arômes naturels – Analyse du marché mondial

7. Marché des arômes naturels – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Type

8. Marché des arômes naturels – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Canal de distribution

9. Chiffre d’affaires et prévisions du marché des arômes naturels jusqu’en 2028 – Analyse géographique

10. Paysage de l’industrie

11. Marché des arômes naturels, profils d’entreprises clés

12. Annexe

