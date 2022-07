Le marché de l’ entreposage des aliments et des boissons va exploser | Penske, ProVision WMS, Consafe Logistique

La dernière couverture de recherche sur le marché de l’entreposage des aliments et des boissons fournit un aperçu détaillé et une taille précise du marché. L’étude est conçue en tenant compte des tendances actuelles et historiques, du développement du marché et des stratégies commerciales adoptées par les leaders et les nouveaux acteurs de l’industrie entrant sur le marché. En outre, l’étude comprend une analyse approfondie des marchés mondiaux et régionaux ainsi qu’une ventilation de la taille du marché au niveau des pays afin d’identifier les lacunes et les opportunités potentielles pour mieux étudier l’état du marché, l’activité de développement, la valeur et les modèles de croissance.

Acteurs majeurs et émergents sur le marché de l’entreposage des aliments et des boissons : –

Honeywell International Inc. (États-Unis), Rexam plc (Royaume-Uni), ProVision WMS (Canada), Groupe GEFCO (France), Penske (États-Unis), Evans Distribution Systems, Inc. (États-Unis), American Warehouse, Inc. (États-Unis), Consafe Logistics (Suède), Korber AG (Allemagne), Lineage Logistics (États-Unis) source auprès des parties prenantes de l’industrie pour comprendre le marché et d’autres aspects techniques fondamentaux, couvrant la croissance, les opportunités, les scénarios concurrentiels et les tendances clés du marché Entreposage des aliments et des boissons .

L’entreposage d’aliments et de boissons implique le stockage de produits alimentaires et de boissons tels que des aliments emballés, des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Ces produits sont stockés dans des entrepôts qui sont vendus ou distribués ultérieurement. L’automatisation est utilisée dans l’entreposage pour suivre et surveiller l’inventaire des aliments et des boissons afin de répondre à la demande estimée. Il existe d’autres types d’entrepôts publics, privés et coopératifs utilisés pour l’industrie alimentaire et des boissons.

Le 5 janvier 2021, Lineage Logistics acquiert la société de transport ferroviaire frigorifique Cryo-Trans. Lineage Logistics, LLC, le plus grand et le plus innovant fournisseur de solutions logistiques et de FPI industrielles à température contrôlée au monde, a annoncé l’acquisition de Cryo-Trans, le principal fournisseur nord-américain de wagons réfrigérés et isolés et de solutions de gestion ferroviaire. Ce partenariat, une première dans l’industrie, crée une solution de chaîne d’approvisionnement unique, complète et parfaitement intégrée pour les clients du secteur de l’alimentation et des boissons. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Les segments intitulés et la sous-section du marché sont illustrés ci-dessous :

par type (système {système de gestion d’entrepôt, système de gestion du transport, EDI}, services {déchargement et palettisation de conteneurs, étiquetage/inventaire de codes à barres, autres}), entrepôt (public , Privé, Coopératif, Autres),

Tendances du marché de l’alimentation et des boissons (assaisonnement, vin, aliments de base, autres):

Intégration de logiciels système dans l’entreposage des aliments et des boissons pour l’automatisation de la gestion

Opportunités :

demande croissante de services d’entreposage d’aliments et de boissons dans les pays peuplés

Moteurs du marché :

demande de maintien des stocks de produits alimentaires et de boissons pour répondre à la demande

Besoin d’automatisation dans la gestion de l’entreposage avec les mises à jour en temps réel sur l’inventaire

Défis :

Problèmes de transport liés aux aliments et aux boissons et directives réglementaires qui y sont associées

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport sur le marché de l’ entreposage des aliments et des boissons ?

– Développements stratégiques clés : développements stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents.

– Key Market Features: Including revenue, price, capacity, capacity utilization rate, gross, production, production rate, consumption, import/export, supply/demand, cost, market share, CAGR, and gross margin.

– Analytical Tools: The analytical tools such as Porter’s five forces analysis, SWOT analysis, feasibility study, and investment return analysis have been used to analyze the growth of the key players operating in the market.

