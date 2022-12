Le marché de l’ emballage des dosettes solubles dans l’eau devrait se développer de manière significative dans un avenir proche

‘ Marché mondial de l’emballage des dosettes solubles dans l’eau ’le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les emballages de dosettes solubles dans l’eau présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les emballages de dosettes solubles dans l’eau. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les emballages de gousses solubles dans l’eau aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’emballage des dosettes solubles dans l’eau était évalué à 210,04 millions USD en 2021 et devrait atteindre 710,26 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,45% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, production analyse de la consommation, analyse des brevets et avancées technologiques.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Obtenez le broacher PDF du rapport d’étude de marché sur l’emballage des dosettes solubles dans l’eau à l’ adresse https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-water-soluble-pods-packaging-market

Définition du marché

Les dosettes solubles dans l’eau sont ces matériaux souvent fabriqués à partir d’alcool polyvinylique (PVA), mais plusieurs marques cherchent à remplacer le PVA par d’autres matériaux alternatifs, en particulier ceux qui sont biosourcés ou fabriqués à partir de déchets. Les dosettes solubles dans l’eau sont la catégorie qui se développe le plus rapidement en CPG ou FMCG. Les dosettes solubles dans l’eau comprennent des produits de savon en sachet, qui se dissolvent facilement dans l’eau pour un usage unique. Les consommateurs ont adopté les dosettes de détergent et les options à usage unique pour le détergent à vaisselle par rapport aux liquides en bouteille traditionnels et aux poudres en boîte

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (dosettes d’eau à une seule couche, dosettes d’eau à double couche, dosettes d’eau à plusieurs chambres), matériau (alcool polyvinylique, autres), épaisseur (moins de 30 micromètres, 31-60 micromètres, 61 micromètres d’épaisseur) utilisateur final (détergents, Lavage à la main, lave-vaisselle, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts NOBLE INDUSTRIES (États-Unis), Aicello Corporation (Japon), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon), MonoSol, LLC (Japon), SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. (Japon), Mondi Group (Royaume-Uni), Arrow Greentech Ltd, (Inde), Cortec Corporation (États-Unis), Guangdong Proudly New Material Technology Corp. (Chine), Aquapak (Royaume-Uni), Soltec Development (Espagne), Jiangmen Cinch Packaging Materials Co., Ltd. (Chine), Changzhou Water Soluble Co., Ltd. (Chine), Fujian Zhongsu Biodegradable Films Co., Ltd. (Chine), Amtrex Nature Care Pvt. Ltd. (Inde) Opportunités de marché Demande croissante en produits de soins personnels et cosmétiques

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse de la consommation de produits bio

Dynamique du marché de l’emballage des dosettes solubles dans l’eau

Conducteurs

Utilisation dans les emballages de détergent

Emballage de dosettes solubles dans l’eau principalement utilisé dans les détergents. Il est également utilisé pour l’emballage de détergents à vaisselle et de détergents à lessive solubles dans l’eau, permettant aux consommateurs d’utiliser facilement un détergent pour chaque charge de linge sans toucher ni mesurer les agents de nettoyage potentiellement dangereux. Pour des raisons de sécurité, la demande d’emballages de dosettes solubles dans l’eau devrait augmenter le taux de croissance du marché.

Demande croissante due aux retombées industrielles

La demande d’emballages de dosettes solubles dans l’eau augmente considérablement en raison des aides associées, en particulier dans les industries où les employés doivent faire face aux produits chimiques nocifs. Pour éviter le contact direct, cet emballage offrirait une option plus sûre pour les travailleurs pour manipuler ces produits chimiques. La plupart des industries évitent l’utilisation de plastiques car cela génère beaucoup de déchets qui nécessitent un grand espace pour conserver ces plastiques et entraînent des coûts d’élimination importants.

Des opportunités

Demande croissante en produits de soins personnels et cosmétiques

La demande de soins personnels et de cosmétiques biologiques augmente. Ainsi, les fabricants de cosmétiques entièrement naturels et biologiques exigent des solutions d’emballage écologiques et durables. Les fabricants de cosmétiques s’associent également aux fournisseurs d’emballages pour créer des solutions d’emballage efficaces pour leurs produits. Cela se traduira par une adoption accrue des emballages de dosettes solubles dans l’eau, car ils sont de nature dégradable.

De plus, les préoccupations croissantes concernant les gouttes et les déversements de produits ainsi que les préférences croissantes pour la consommation de cosmétiques biologiques créeront davantage d’opportunités rentables qui conduiront à la croissance des emballages de dosettes solubles dans l’eau dans la période à venir.

Contraintes/ Défis

Coût élevé

Cependant, le coût élevé des matières premières des emballages de dosettes solubles dans l’eau, qui entraîne un transfert de la charge des coûts sur l’emballage et oblige les utilisateurs finaux à passer à d’autres emballages tels que les films plastiques ordinaires , les emballages en sachets sont également relativement moins chers que les films PVA. la croissance du marché des emballages de dosettes hydrosolubles.

Demande d’emballages secondaires

Le besoin croissant d’emballages secondaires à haute acceptabilité des bioplastiques devrait entraver la croissance du marché des emballages de dosettes solubles dans l’eau au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des emballages de dosettes solubles dans l’eau fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des emballages de dosettes solubles dans l’eau, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En décembre 2021, Invisible Company, un fournisseur de solutions d’emballage alternatives et durables basé à Hong Kong, a annoncé son intention de produire une solution sans plastique, biodégradable et soluble dans l’eau appelée Invisible Bag pour remplacer les sacs en plastique «à dessus plat» utilisés pour produits de boulangerie et produits frais dans les supermarchés. Il travaille maintenant avec des chercheurs pour confirmer que la nouvelle solution est conforme à la qualité alimentaire et compostable.

En juillet 2021, Absolutely Bear, une marque de vêtements caritative et de mode éthique basée à Londres, a marqué «Plastic Free July» en retirant le plastique de son processus d’emballage. Il a commencé à utiliser des sacs postaux en papier brun fabriqués à partir de matériaux durables à base de plantes. De plus, le vêtement sera livré dans des sacs « Leave No Trace » qui sont solubles dans l’eau et biodégradables.

En décembre 2021, Glow Recipe, une marque coréenne de soins de la peau inspirée de la beauté propre, a lancé sa crème hyaluronique Plum Plump dans le nouvel emballage modulaire. Cette crème est présentée dans une petite dosette qui se trouve dans un récipient en verre rond de couleur rose, ce qui permet de l’insérer et de l’enlever sans effort de l’emballage extérieur.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des emballages de gousses solubles dans l’eau:

NOBLE INDUSTRIES (ÉTATS-UNIS)

Aicello Corporation (Japon)

Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)

MonoSol, LLC (Japon)

SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. (Japon)

Groupe Mondi (Royaume-Uni)

Arrow Greentech Ltd, (Inde)

Cortec Corporation (États-Unis)

Guangdong fièrement New Material Technology Corp. (Chine)

Aquapack (Royaume-Uni)

Développement Soltec (Espagne)

Jiangmen Cinch Packaging Materials Co., Ltd. (Chine)

Changzhou Hydrosoluble Co., Ltd. (Chine)

Films biodégradables Fujian Zhongsu Co., Ltd. (Chine)

Amtrex Nature Care Pvt. Ltd. (Inde)

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-water-soluble-pods-packaging-market

Segmentation du marché :

Le marché de l’emballage des dosettes solubles dans l’eau est segmenté en fonction des produits, du matériau, de l’épaisseur et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Gousses d’eau à une seule couche

Gousses d’eau à double couche

Dosettes d’eau multi-chambres

Matériel

Alcool polyvinylique

Autres

Épaisseur

En dessous de 30 micromètres

31-60 micromètre

Épaisseur de 61 micromètres

Utilisateur final

Détergents

Lavage des mains

Lavage de vaisselle

Autres

Pour voir l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-water-soluble-pods-packaging-market

Analyse / aperçus régionaux du marché des emballages de gousses solubles dans l’eau

Le marché de l’emballage des dosettes solubles dans l’eau est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau des produits, épaisseur et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages de dosettes solubles dans l’eau sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’emballage des dosettes solubles dans l’eau en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante d’emballages de dosettes solubles dans l’eau dans cette région. La région Amérique du Nord est en tête du marché des emballages de dosettes solubles dans l’eau en raison de la croissance de l’industrie de l’emballage avec les préférences croissantes pour les cosmétiques biologiques et la sensibilisation croissante de la population à la pollution plastique dans cette région.

Au cours de la période estimée, l’Asie-Pacifique devrait connaître le développement le plus rapide en raison de la demande croissante de biens de consommation et de produits ménagers dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-water-soluble-pods-packaging-market

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Emballage de gousses hydrosolubles?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Emballage de dosettes solubles dans l’eau?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Emballage de dosettes solubles dans l’eau?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Emballage de dosettes solubles dans l’eau?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des emballages de dosettes solubles dans l’eau auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales des emballages de dosettes solubles dans l’eau?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Parcourir plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-graft-copolymerized-starches-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-distillation-system-in-food-applications-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-almond-oil-in-food-application-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-field-crop-seeds-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tomato-ketchup-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vitamin-a-ingredient-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spices-and-seasonings-in-meat-and-poultry-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dead-sea-mud-cosmetics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-marine-derived-omega-3-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-stainless-insulated-containers-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et comptent sur nos efforts en toute confiance. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous :-

Étude de marché sur les ponts de données

États- Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com