Le marché de l’ emballage de conteneurs en vrac connaîtra la plus forte croissance au monde entre

Le marché mondial de l'emballage de conteneurs en vrac était évalué à 19,23 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 33,29 milliards USD d'ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport d'étude de marché sur l'emballage de conteneurs en vrac présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l'importation et l'exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Le marché mondial de l’emballage de conteneurs en vrac était évalué à 19,23 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 33,29 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et avancées technologiques.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

L’emballage en vrac (également connu sous le nom d’emballage plastique, d’emballage alimentaire, d’emballage saran et de film étirable) est un mince film plastique transparent qui adhère aux surfaces et à lui-même et est utilisé pour emballer les aliments dans des contenants. Les emballages en vrac sont des films d’emballage alimentaire de haute qualité qui gardent les aliments frais, les protègent des insectes et de la contamination microbiologique, et réduisent le risque de gaspillage alimentaire en prolongeant leur durée de conservation.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (Flexitanks, conteneurs de vrac, doublures de conteneurs de vrac, autres), type de matériau (plastique, métaux, autres), utilisation finale (produits chimiques industriels, pétrole et lubrifiants, aliments et boissons, peintures, encres et colorants, produits pharmaceutiques, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Ckdpack (Inde), GWP Correx (Royaume-Uni), Interior Packaging Design, LLC. (États-Unis), Packaging Corporation of America (États-Unis), Myers Industries (États-Unis), Nefab (Suède), UFP Technologies (États-Unis), Dunnage Engineering (États-Unis), Salco Engineering & Mfg. (États-Unis), Signode Industrial Group LLC. (États-Unis), KEENER Corporation (États-Unis), DS Smith (Royaume-Uni), Menasha Corporation (États-Unis), Schoeller Allibert (Pays-Bas), Reusable Transport Packaging (Floride), Amatech Inc. (États-Unis), MJSolpac Ltd. (Royaume-Uni) et Rehrig Compagnie du Pacifique (États-Unis) Opportunités de marché Innovation dans la production de différents conteneurs en vrac

Croissance des activités de recherche et développement

Emballage de conteneurs en vrac Dynamique du marché

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Sensibilisation accrue à ses avantages

L’utilisation croissante du produit en raison de divers avantages tels qu’une charge utile élevée, un faible risque de contamination, un faible poids et le respect de l’environnement devrait accélérer la croissance du marché. De plus, cela aide à créer des emballages légers pour les composants tout en maintenant l’intégrité structurelle et en minimisant les coûts de manutention et de transport, ce qui augmente encore la croissance globale du marché.

Industries d’utilisation finale en croissance

La croissance et l’expansion de divers secteurs verticaux d’utilisateurs finaux tels que les produits chimiques industriels, le pétrole et les lubrifiants, les aliments et les boissons, les peintures, les encres et les colorants, les produits pharmaceutiques et autres sont directement proportionnelles à la demande croissante de matériaux et de solutions d’emballage. De plus, les applications croissantes des industries d’utilisation finale entraînant une forte demande soutiendront la croissance du marché.

En outre, les préférences croissantes pour les réservoirs flexibles supérieurs en raison de leurs caractéristiques avancées par rapport à d’autres homologues, du nombre croissant d’exportations d’huiles comestibles, de l’adoption croissante des réservoirs flexibles pour l’expédition d’ingrédients alimentaires ainsi que de produits chimiques non dangereux susceptibles d’améliorer la croissance du marché de l’emballage de conteneurs en vrac au cours de la période de prévision. Ces films améliorent également les propriétés de manipulation mécanique, empêchent la perte d’humidité des aliments et minimisent la migration des lipides et l’absorption d’oxygène, ce qui stimulera la croissance de la valeur marchande. L’urbanisation et la mondialisation croissantes à travers le monde stimuleront la croissance de la valeur marchande. De plus, l’essor du commerce électronique et du commerce de détail étendra encore la croissance future du marché de l’emballage des conteneurs en vrac.

Opportunités

Croissance de la recherche et du développement et innovation dans la production

La croissance des activités de recherche et développement dans le secteur de l’emballage offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’innovation dans la production de différents conteneurs en vrac étendra encore la croissance future du marché de l’emballage des conteneurs en vrac. .

Contraintes/Défis

Investissements initiaux élevés

Le besoin croissant d’investissements initiaux élevés qui affecte les petites entreprises d’emballage ou les nouveaux fabricants pour survivre à long terme créera des obstacles à la croissance du marché de l’emballage en vrac.

Préoccupations concernant les restrictions régionales

Les conditions environnementales variables dans la région et la compatibilité des emballages dans cette région qui défient le marché de l’emballage des conteneurs en vrac. En outre, la faible notoriété dans les zones sous-développées et la concurrence croissante freineront la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’emballage de conteneurs en vrac fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’emballage de conteneurs en vrac, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2020, Nefab AB et Szkaliczki & Partners Holding Ltd. ont signé un accord dans lequel Nefab AB achètera toutes les actions de Szkaliczki & Partners Plastic Processing Ltd en Hongrie. L’offre mondiale de Nefab en matière de solutions d’emballage multi-matériaux et de services logistiques comprend désormais la technologie de pointe de Szkaliczki et ses solides capacités d’ingénierie pour les barquettes thermoformées. Grâce à l’ajout des capacités de Szkaliczki, Nefab sera encore mieux positionné pour servir les clients du monde entier dans les flux de retour, avec des solutions techniques optimisées pour réduire l’impact environnemental des clients et réduire les coûts tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement.

En mai 2021, ORBIS Corporation a élargi ses offres de calage avec un nouveau tissu pour les offres de protection automobile délicate avec un nouveau tissu pour une protection optimale de l’automobile délicate convient aux ensembles de séparateurs souples, aux sacs suspendus pour les pièces légères et aux composants de classe A extra délicats, chrome, et pièces peintes.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des conteneurs en vrac:

Ckdpack (Inde)

GWP Correx (Royaume-Uni)

Conception d’emballages intérieurs, LLC. (NOUS)

Packaging Corporation of America (États-Unis)

Myers Industries (États-Unis)

Nefab (Suède)

UFP Technologies (États-Unis)

Dunnage Engineering (États-Unis)

Salco Engineering & Mfg. (États-Unis)

Groupe industriel Signode LLC. (NOUS)

KEENER Corporation (États-Unis)

DS Smith (Royaume-Uni

Menasha Corporation (États-Unis)

Schoeller Allibert (Pays-Bas)

Emballage de transport réutilisable (Floride)

Amatech Inc. (États-Unis)

MJSolpac Ltd. (Royaume-Uni)

Rehrig Pacific Company (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché de l’emballage des conteneurs en vrac est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Flexitanks

Conteneurs en vrac

Revêtements de conteneurs en vrac

Autres

type de materiau

Plastique

Métaux

Autres

Utilisation finale

Produits chimiques industriels

Pétrole et Lubrifiants

Aliments et boissons

Des peintures

Encres et colorants

Médicaments

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché Emballage de conteneurs en vrac

Le marché de l’emballage de conteneurs en vrac est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type de matériau et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’emballage de conteneurs en vrac sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’emballage de conteneurs en vrac en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la demande croissante de céréales, d’oléagineux, de maïs et autres, ainsi qu’à l’augmentation des exportations de boissons alcoolisées dans la région.

L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison des politiques gouvernementales favorables, de l’augmentation de la population et de l’évolution du mode de vie des consommateurs dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Emballage de conteneurs en vrac?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des conteneurs en vrac?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Emballage de conteneurs en vrac?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Emballage de conteneurs en vrac?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Emballage de conteneurs en vrac auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Emballage de conteneurs en vrac?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

