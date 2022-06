Le marché de l’ éclairage intelligent devrait croître à un TCAC de 17,1 % d’ici 2025 | Daintree Networks, Digital Lumens, Eaton

Un nouveau rapport de veille économique publié par The Insight Partners et intitulé » Smart Lighting Market Forecast to 2028 » fournit les dernières mises à jour et les mesures stratégiques prises par la concurrence ainsi que des estimations de croissance de la taille du marché. Le rapport sur le marché de l’éclairage intelligent donne une vision claire de la manière dont la recherche et les estimations sont dérivées de sources primaires et secondaires en tenant compte de l’opinion d’experts, de l’analyse des brevets, des dernières activités de développement du marché et d’autres facteurs d’influence.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont

Acuity Brands Lighting Inc., Daintree Networks, Inc., Digital Lumens, Inc., Eaton Corporation Plc, General Electric, Legrand SA, Lutron Electronics, Inc., OSRAM GmbH, Koninklijke Philips NV, Sensity Systems, Inc.

Les facteurs clés qui animent le marché de l’éclairage intelligent comprennent la sensibilisation croissante à la conservation de l’énergie, la longue durée de vie des LED et des OLED, la popularité croissante de la technologie sans fil associée à l’évolution du mode de vie et la baisse du prix de l’éclairage LED. À l’heure actuelle, on considère que la lumière consomme environ 20 % de la production d’électricité et 5 % des émissions de CO2 dans le monde. Dans le même temps, l’éclairage traditionnel représente la majorité de la production d’électricité par rapport à la dernière technologie d’éclairage LED. Philips Lighting, filiale de Koninklijke Phillips NV, s’est engagé à devenir neutre en carbone dans les prochaines années. Philips est populaire pour ses innovations durables pour un monde plus sain. Philips est un leader mondial sur les marchés de l’éclairage et de l’éclairage intelligent. Dans un passé récent,

Les régions incluses sont :

l’ Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique & points saillants du rapport :

Segmentation des données de marché avec production, consommation, revenus (millions USD) et analyse des prix

Aperçu détaillé du marché de l’éclairage intelligent

Évolution de la dynamique du marché de l’industrie et impact des facteurs d’influence

Segmentation approfondie du marché par type, application et autres segments majeurs, etc.

Analyser et prévoir le marché de l’éclairage intelligent, en termes de valeur et de volume.

Quel segment a le potentiel de gagner la plus grande part de marché ?

Aider le décideur du point de vue de la nouvelle offre et comparer la stratégie marketing existante.

Corréler les données historiques de la structure des coûts avec les principaux segments d’activité.

Analyser la contribution marketing et l’acquisition de clients par la vente incitative et la vente croisée.

Identification des facteurs d’influence qui maintiennent l’intensité du marché de l’éclairage intelligent, pris en compte avec une analyse périodique du rapport de concentration CR4 et CR8 et de l’indice HHI.

