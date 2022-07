Le marché de l’ ameublement de bureau à domicile est prêt pour plus de croissance | Kimball International, Steelcase, Haworth, Herman Miller

Advance Market Analytics a publié une nouvelle publication de recherche sur « Home Office Furnishings Market Insights, to 2027 » avec 232 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché du mobilier de bureau à domicile a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont : Ashley Furniture Industries (États-Unis), IKEA (Pays-Bas), Sears Holdings (États-Unis), Steelcase (États-Unis), Haworth (États-Unis), Herman Miller (États-Unis), HNI (États-Unis), Kimball International (États-Unis), Knoll (États-Unis), Masco (États-Unis).

Portée du rapport sur le mobilier de bureau à domicile

Le bureau à domicile est l’endroit à la maison où l’individu peut se concentrer sur les tâches qui doivent être effectuées. Le mobilier comprend des bureaux et des bureaux d’ordinateur, des chaises de bureau, des passe-câbles et des accessoires, des lampes de travail, des tables pour ordinateurs portables et des éclairages. Ces produits sont disponibles dans différents styles, formes et matériaux. Le mobilier de bureau à domicile offre divers avantages tels qu’une meilleure productivité et une réduction des risques pour la santé. De plus, ce mobilier est utilisé par les petites entreprises et les particuliers qui travaillent sur leurs startups. Ces avantages augmentent la croissance du marché.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

par Type (Bureaux et bureaux d’ordinateur, Chaises de bureau, Caissons à tiroirs, Bibliothèques, Passe-câbles et accessoires, Autres), Prix (Bas, Moyen, Élevé), Style (Moderne et contemporain, Traditionnel, Moderne du milieu du siècle, Champêtre, Décontracté, Autres),



Tendances du marché des matériaux (bois, métal, acier, plastique, verre):

introduction de meubles multifonctionnels pouvant être utilisés à d’autres fins

Opportunités :

introduction de politiques favorables par les gouvernements pour stimuler les startups

Augmentation des dépenses des consommateurs pour les achats en ligne associée à la croissance du commerce électronique

Le verrouillage imposé en raison du virus corona crée une opportunité pour l’ameublement du bureau à domicile alors que les employés se déplacent vers le modèle de travail à domicile

Moteurs du marché : l’

augmentation du nombre de startups alimente la croissance du marché

Le concept croissant de travail à domicile entraîne une demande de chaises et de tables

Les régions incluses sont : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Océanie, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc , Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.



Leaders du marché et quelques stratégies de développement

Le 8 octobre 2019, Herman Miller a acquis une participation majoritaire dans HAY A/S pour 78 millions de dollars. Cette acquisition accélère la croissance de la marque HAY et augmente les offres de produits auxiliaires de Herman Miller.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des meubles de bureau à domicile :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche du marché Mobilier de bureau à domicile

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché du mobilier de bureau à domicile.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités du mobilier de bureau à domicile

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché des meubles de bureau à domicile, des cinq forces de Porters, de la chaîne d’approvisionnement / valeur, de l’analyse PESTEL, de l’entropie du marché, de l’analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Mobilier de bureau à domicile qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2021-2027)

Chapitre 8 et 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché du mobilier de bureau à domicile est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.



